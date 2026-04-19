FC Bayern Update: Verletzung von Serge Gnabry - so reagiert Julian Nagelsmann

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Meisterfeier vor Pokal-Kracher gegen Leverkusen? Kompany verrät Pläne Videoclip • 04:19 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München hat bestätigt, dass sich Serge Gnabry einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen hat.

Sorgen um Bayern Münchens Star Serge Gnabry. Wie der Rekordmeister am Samstag bekanntgab, hat sich der Offensivspieler einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen. Bundesliga: RB Leipzig schlägt Eintracht Frankfurt und baut Vorsprung aus Zudem merkten die Münchner in ihrer Mitteilung an, dass Gnabry infolge seiner Verletzung "für längere Zeit" ausfallen werde. Über die genaue Ausfallzeit gibt es derzeit nur Spekulationen. Sollte sich aber bestätigen, was "Sky" schreibt, wäre die WM im Juni und Juli für Gnabry gelaufen. "Im Normalfall", so heißt es weiter, "beträgt die Ausfallzeit drei bis vier Monate - je nachdem, ob es operativ oder konservativ behandelt wird". Die Informationen der "Sport Bild" gehen in eine ähnliche Richtung: Das Magazin behauptet, dass man beim FC Bayern selbst von einer Ausfallzeit zwischen mindestens zwei und drei Monaten ausgehe.

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Nagelsmann reagiert auf Gnabry-Verletzung Klar ist bislang, dass Gnabry dem Rekordmeister einstweilen im Kampf um das Triple fehlen wird. Weitere Einzelheiten zur Ausfallzeit von Gnabry bleiben die Münchner bislang offiziell schuldig. So lange das so bleibt, kann darüber weiter nur spekuliert werden. Doch zumindest mit Blick auf die WM drängt die Zeit. Am 12. Mai - also in etwas mehr als drei Wochen - benennt Julian Nagelsmann seinen Kader. Stimmen die bisherigen Berichte, wäre Gnabry für den WM-Zug nicht rechtzeitig fit. Mittlerweile hat sich der Bundestrainer geäußert: "Es tut mir sehr leid für Serge. Das ist gerade im Saisonendspurt, in dem so große und wichtige Spiele anstehen, eine ganz bittere Nachricht. Wir hatten gestern Abend Kontakt und ich habe ihm gesagt, dass wir auch in der Nationalmannschaft alle hinter ihm stehen. Wir alle werden ihn bestmöglich unterstützen, damit er so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen kann. Gute Besserung, Serge!"

FC Bayern: Wer ersetzt Serge Gnabry? Was feststeht: Der FC Bayern muss Serge Gnabry in den Duellen mit Paris Saint-Germain ersetzen. Der 30-Jährige hatte sich nach den Ausfällen von Jamal Musiala in den vergangenen Wochen und Monaten zum Stammspieler auf der "Zehn" entwickelt. Für die wichtige Position als Verbindungsspieler zum Offensivtrio um Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz hat der FC Bayern nun mehrere Alternativen. Jamal Musiala - ist nach seiner Verletzung noch nicht bei 100 Prozent, doch wie sagt Vincent Kompany nach dem Sieg gegen Real Madrid: "Der kommt, der kommt wirklich."

Lennart Karl - der 18-Jährige fällt seit dem 18. April mit einem Muskelfaserriss aus. Überzeugte vor allem in der Hinrunde mit Kreativität und starkem Abschluss. Eher eine Joker-Option für die zehn oder den Flügel.

Leon Goretzka - wäre die deutlich defensivste Variante, könnte aber für Stabilität und körperliche Wucht im Mittelfeld sorgen.

Tom Bischof - fußballerisch über alle Zweifel erhaben, aber diese wichtige Position dürfte in zwei Halbfinals der Königsklasse noch eine Nummer zu groß sein.

Raphael Guerreiro - von den fußballerischen und taktischen Fähigkeiten sowie dank seiner Erfahrung eine echte Alternative, das Problem bleibt mangelnde Physis und Tempo.

Bei der Nationalelf können bis auf Guerreiro dieselben Namen als Gnabry-Alternativen gehandelt werden. Hinzu kommen Florian Wirtz vom FC Liverpool sowie Deniz Undav, den der Bundestrainer ja sowieso eher als Zehner sieht.

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