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FC Rottach-Egern vs. FC Bayern München jetzt live im Ticker - Rekordmeister in Torlaune
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:21 Min
Der FC Bayern München testet im Trainingslager am Tegernsee gegen den FC Rottach-Egern. Bei ran gibt es einen Liveticker zum Testspiel des Rekordmeisters.
Die Saisonvorbereitung beim FC Bayern München hat begonnen und der amtierende Doublesieger testet am Donnerstagabend die Form im traditionellen Testspiel gegen den FC Rottach-Egern.
Für den Rekordmeister ist es der zweite Test nach dem 1:2 gegen Wehen Wiesbaden, als vorwiegend Nachwuchsspieler zum Einsatz kamen. Nun stehen Trainer Vincent Kompany wieder einige WM-Fahrer zur Verfügung.
In den zurückliegenden Jahren war dies regelmäßig ein launiges Scheibenschießen des Rekordmeisters gegen die Amateur-Fußballer des Gegners.
Ab 18 Uhr gibt es bei ran den Liveticker zur Begegnung der Münchner gegen den FC Rottach-Egern.
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+++ Update, 45.+4 Minute: Halbzeit in Rottach +++
Zur Halbzeit des Testspiels bei Rottach-Egern führt der FC Bayern mit 6:0. Pavic, Ibrahimovic (zwei Tore), Chavez (zwei Tore) und Bischof trafen für den deutschen Rekordmeister.
+++ Update, 45.+3 Minute: Toooor! Cardozo schiebt ein zum 6:0 +++
Der Brasilianer wird rechts am Fünfmeterraum ideal bedient und hat dann keine Mühe, das Leder am Keeper vorbei zum 6:0 ins rechte Eck zu schieben.
+++ Update, 45.+2 Minute: Tooooor! Ibrahimovic trifft erneut +++
Kurz vor der Pause schließt Ibrahimovic von halblinks vor dem Tor aus etwa neun Metern unhaltbar zum 5:0 für die Bayern ins rechte Eck ab.
+++ Update, 43. Minute: Eine halbe Stunde lang kein Bayern-Tor +++
Nach dem beeindruckenden Start mit vier Toren in den ersten 13 Minuten haben die Münchner nun Ladehemmung. Es steht nach wie vor "nur" 4:0 für den Rekordmeister.
+++ Update, 39. Minute: Boey hält einfach mal drauf +++
Der Münchner Rechtsverteidiger versucht es aus der Distanz, auch bei seinem Schuss hat ein Spieler der Gastgeber wieder ein Körperteil dazwischen und fälscht das Leder entscheidend ab.
+++ Update, 37. Minute: Immer ein Fuß dazwischen +++
Die Bayern sind unverändert spielbestimmend, kommen aber seit einigen Minuten kaum noch zu großen Chancen, weil die Gastgeber immer wieder im letzten Moment stören. Das bislang letzte Tor der Münchner fiel in der 13. Minute.
+++ Update, 35. Minute: Palhinha zieht ab +++
Der Portugiese versucht es außerhalb des Strafraumes, aber er scheitert an Rottachs Torhüter.
+++ Update, 33. Minute: Erster Wechsel bei Bayern +++
WM-Fahrer Kim geht nach gut einer halben Stunde vom Feld, für ihn kommt Japans Nationalspieler Ito aufs Feld.
+++ Update, 29. Minute: Bayern nicht mehr so präzise +++
Die Münchner bleiben nun immer wieder bei ihren Vorstößen hängen, so hält die Torsperre von Rottach-Egern weiter an, nun schon über eine Viertelstunde.
+++ Update, 26. Minute: Neuer und Co. auf dem Fahrrad +++
Während die Partie läuft, schauen einige Stars der Münchner von draußen zu. Manuel Neuer, Jonas Urbig und Co. radeln sich warm, sollen heute auch noch zum Einsatz kommen.
+++ Update, 24. Minute: Rottach-Egern erreicht Zwischenziel +++
Die Gastgeber haben nun schon seit zehn Minuten kein Gegentor mehr kassiert. Jetzt gibt es erst einmal eine Trinkpause bei über 30 Grad.
+++ Update, 21. Minute: Zimmer hält gegen Bischof+++
Rottachs Keeper wehrt einen Distanzschuss von Bischof in Richtung linkes Eck souverän zur Seite ab.
+++ Update, 18. Minute: Ulreich noch ohne Beschäftigung +++
Erwartungsgemäß hat Bayern-Keeper Ulreich bislang einen ruhigen Arbeitstag. Immerhin hat es Rottach-Egern noch nicht ein einziges Mal kontrolliert in die gegnerische Spielhälfte geschafft.
+++ Update, 15. Minute: Souveräne Bayern im diesem Testspiel +++
Nach einer Viertelstunde liegen die Münchner im Test gegen Rottach-Egern schon mit 4:0 in Führung. Die Bayern dominieren das Spiel gegen den Achtligisten nach Belieben.
+++ Update, 13. Minute: Chavez macht es per Lupfer! 4:0 für die Bayern +++
Das Talent kommt erneut links im Strafraum an den Ball, hat dann etwas Glück bei der Mitnahme und vollendet anschließend überlegt per Lupfer über den Keeper hinweg zum 4:0 für den FCB.
+++ Update, 12. Minute: Palhinha versucht es +++
Der Portugiese kommt gut 23 Meter vor dem Tor an den Ball und zieht mal ab. Der Schuss von Palhinha wird noch abgefälscht und verliert so viel Geschwindigkeit. Rottachs Keeper packt ganz sicher zu.
+++ Update, 10. Minute: 3:0! Chavez trifft ins kurze Eck +++
Der peruanische Nationalspieler kommt links im Strafraum viel zu frei an den Ball, kann sich aufdrehen und schließt dann aus etwa elf Metern flach ins linke Eck zum 3:0 ab.
+++ Update, 8. Minute: Toooooor! Bayern legt durch Ibrahimovic zum 2:0 nach +++
Cardozo behauptet sich zunächst rechts auf dem Flügel und spielt dann kurz vor der Grundlinie flach ins Zentrum. Dort muss dann Ibrahimovic aus kurzer Distanz nur noch zum 2:0 einschieben.
+++ Update, 8. Minute: Toooooor! Pavic trifft zur Führung +++
Nach einer Ibrahimovic-Ecke von rechts an den langen Pfosten kommt der aufgerückte Pavic am Fünfmeterraum völlig frei zum Kopfball und versenkt das Leder zum 1:0 im rechten Eck.
+++ Update, 6. Minute: Nun hält Sieb drauf +++
Der Rückkehrer aus Mainz zieht von links im Strafraum aus ungefähr 14 Metern ab. Der Schuss wird noch leicht abgefälscht und geht knapp rechts am Kasten der Gastgeber vorbei.
+++ Update, 5. Minute: Chavez versucht es +++
Der Peruaner Chavez dreht sich halbrechts am Strafraum blitzschnell und schließt ab. Sein Versuch geht knapp rechts unten am Tor vorbei.
+++ Update, 3. Minute: Lattenkracher von Bischof +++
Der Münchner hält von halbrechts am Strafraum aus ungefähr 20 Metern einfach mal drauf. Sein Versuch landet an der Unterkante der Latte und springt von dort zurück ins Feld.
+++ Update, 2. Minute: Bayern übernimmt gleich das Kommando +++
Der Rekordmeister hat vom Anstoß weg quasi die spielerische Oberhand mit fast durchgehend Ballbesitz gegen den Klub aus der achten Spielklasse.
+++ Update, 1. Minute: Anstoß in Rottach +++
Nun geht es los mit dem Testspiel des FC Bayern gegen Rottach-Egern.
+++ Update, 17:25 Uhr: Davies fehlt im Bayern-Kader +++
Beim Test gegen Rottach-Egern verzichtet Bayern-Coach Vincent Kompany auf Abwehrspieler Alphonso Davies. Der Kanadier ist heute nicht im Kader. Der Neuzugang Nathaniel Brown sitzt hingegen zunächst auf der Bank.
+++ Update, 17:15 Uhr: Im Jahr 2024 siegten die Münchner mit 14:1 +++
Die Begegnung zwischen den Bayern und Rottach-Egern findet heute im Rahmen der Vorbereitung zum wiederholten Male statt. Im Sommer 2024 siegte der FCB mit 14:1. Damals traf der damalige Bayer Mathys Tel unter anderem drei Mal.
Im Sommer 2023 ließ es der Rekordmeister noch deutlich mehr krachen, fegte die Amateurfußballer mit 27:0 vom Feld.
+++ Update, 17:00 Uhr: Die Bayern-Aufstellung ist da +++
FC Bayern München: Ulreich - Boey, Pavic, Kim, Cardozo - Joao Palhinha, Manuba, Chavez, Bischof, Ibrahimovic - Sieb.
+++ Update, 16:30 Uhr: Bayern testen gegen FC Rottach-Egern +++
Der FC Bayern testet am Donnerstagabend im Rahmen des Trainingslagers am Tegernsee wie jedes Jahr gegen den FC Rottach-Egern. Ab 18:00 Uhr gibt es bei ran einen Liveticker zu dieser Begegnung des Rekordmeisters.
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