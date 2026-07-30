Der FC Bayern ist bereit, Hiroki Ito abzugeben. Die Initiative müsse jedoch vom Spieler selbst ausgehen.

Es ist kein Geheimnis, dass der FC Bayern Joao Palhinha, Bryan Zaragoza und Sacha Boey verkaufen möchten. Es gibt allerdings noch einen vierten Profi, dem die Münchner grundsätzlich keine Steine in den Weg legen würden.

Wie Bayern-Sportvorstand Max Eberl im Rahmen der Vorstellung von Nathaniel Brown bestätigte, kann neben dem besagten Trio auch Hiroki Ito den Verein verlassen, sofern er den Wunsch selbst verspürt.

"Wenn Hiroki Ito über einen Wechsel nachdenkt, weil er selbst erkennt, dass es schwierig sein wird, sich einen Platz in der Mannschaft zu erkämpfen, dann werden wir uns darum kümmern", machte Eberl deutlich, der andeutete, dass der Japaner keine sonderlich guten Karten hat. Zwischen den Zeilen legt der Bayern-Sportvorstand Ito mehr oder weniger einen Wechsel nahe.