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FC Bayern - Max Eberl bestätigt: Michael Olise lehnte Angebot der Münchner ab
Aktualisiert:von Julian Bachmann
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Max Eberl knallhart: "Sie haben keine Zukunft beim FC Bayern"
Videoclip • 02:40 Min
FC Bayerns Sportvorstand Max Eberl blickt genervt auf die Transfergerüchte um Michael Olise und verrät, dass der Franzose während der WM 2026 ein besonderes Angebot des Vereins ablehnte.
Bayern Münchens Flügelspieler Michael Olise wurde in den vergangenen Wochen immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht.
Nun beschreibt Max Eberl seine Sichtweise auf die Gerüchte und nimmt klar Stellung.
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Max Eberl über Olise-Gerüchte: "Überhaupt nichts dran"
"Olise teilt seinen französischen Teamkameraden seinen Transferwunsch nach Spanien mit", "Kylian Mbappé mischt sich in den Olise-Poker ein" und "Real Madrid gibt ein Angebot von über 150 Millionen Euro ab". All diese Schlagzeilen kursierten während der Weltmeisterschaft.
Eberl hat dazu eine klare Meinung: "Man hat es verstanden, weil die WM war da und Bayern München und Real Madrid sind mit die größten Vereine auf der Welt. Das macht Klicks."
Hinzu fügt er: "Irgendwann wurde es dann mühsam, als dieses Ding immer weiter und weiter getrieben wurde. Obwohl sowohl Real Madrid als auch wir uns positioniert haben, dass da überhaupt nichts dran ist. Ich bin jetzt froh, dass das Thema hoffentlich fast weg ist."
FC Bayern: Dieses Angebot lehnte Michael Olise ab
Des Weiteren verrät Eberl bei einer Medienrunde am Mittwoch, dass er während der WM mit dem Bayern-Star in Austausch stand und diesem ein besonderes Angebot unterbreitete.
Der 52-Jährige offenbart, dass er Olise einen Rückennummer-Wechsel angeboten hat: "Wir haben ihn gefragt, ob er die Nummer 11 haben möchte, wie bei der WM." In der französischen Nationalmannschaft lief Olise mit 11 auf. Diese wurde mit dem Abgang von Leihgabe Nicolas Jackson kürzlich erst frei.
Olise hat das Angebot jedoch abgelehnt: "Nein, er würde gerne die 17 weiter behalten." Über die Nummer 11 darf sich nun Neuzugang Nathaniel Brown freuen.
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