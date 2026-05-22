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FC Schalke 04: Bundesliga-Aufstieg wird teuer - Klub muss nach Erfolg nachzahlen

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball Bundesliga

FC Schalke: Aufstieg! Spieler machen Muslic nass

Videoclip • 04:50 Min

Der FC Schalke 04 muss nach dem Aufstieg in die Bundesliga offenbar gleich für vier Spieler Geld nachzahlen. Es geht einem Bericht zufolge um einen sechsstelligen Betrag.

Mit dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga hat der FC Schalke 04 das größte Saisonziel erreicht. Nach der großen Party kommt auf die Königsblauen aber noch einmal eine finanzielle Verpflichtung zu.

Laut "Bild" muss S04 gleich für vier Aufstiegshelden nachzahlen.

Demnach werden für Dejan Ljubicic (Dinamo Zagreb), Nikola Katic (FC Zürich) und Christian Gomis (FC Winterthur) aufgrund von zuvor vereinbarten Aufstiegsboni rund 300.000 Euro fällig – und müssen an die früheren Klubs gezahlt werden.

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Schalke muss Prämie an Dzeko zahlen

Katic und Gomis spielen schon seit Sommer 2025 für die Schalker, Ljubicic kam im Winter.

Doch damit nicht genug. Auch für Stürmer Edin Dzeko wird offenbar eine stattliche Summe fällig. Demnach müssen die Knappen eine Prämie in Höhe von 400.000 Euro an den 40-Jährigen zahlen.

Dzeko hatte für sein Engagement auf viel Grundgehalt verzichtet.

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