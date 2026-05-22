Der FC Schalke 04 muss nach dem Aufstieg in die Bundesliga offenbar gleich für vier Spieler Geld nachzahlen. Es geht einem Bericht zufolge um einen sechsstelligen Betrag.

Mit dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga hat der FC Schalke 04 das größte Saisonziel erreicht. Nach der großen Party kommt auf die Königsblauen aber noch einmal eine finanzielle Verpflichtung zu.

Laut "Bild" muss S04 gleich für vier Aufstiegshelden nachzahlen.

Demnach werden für Dejan Ljubicic (Dinamo Zagreb), Nikola Katic (FC Zürich) und Christian Gomis (FC Winterthur) aufgrund von zuvor vereinbarten Aufstiegsboni rund 300.000 Euro fällig – und müssen an die früheren Klubs gezahlt werden.