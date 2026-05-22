ran Fußball DFB-Team: "Wir brauchen den einfach" - Fans reagieren auf Neuer-Nominierung Videoclip • 01:29 Min Link kopieren Teilen

Alexander Nübel trifft im DFB-Pokalfinale mit dem VfB Stuttgart auf seinen Stammverein FC Bayern München. Eine Zukunft hat er nach ran-Infos aber in keinem der beiden Vereine.

Nübel-Nachfolger in Stuttgart steht bereits fest Demnach war schon seit Längerem klar, dass die Zeit des vom FC Bayern ausgeliehenen Nübel beim aktuellen Pokalsieger nach drei erfolgreichen Jahren in diesem Sommer endet. Die Nachfolge im Tor ist auch bereits geregelt: Dennis Seimen wird vom SC Paderborn, der aktuell in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg um den Bundesliga-Aufstieg spielt (Montag, 20:30 Uhr live in SAT.1 und im Livestream auf Joyn), zu seinem Heimatverein zurückkehren. Der 20-Jährige war in dieser Spielzeit an den Zweitligisten ausgeliehen und soll künftig als Stammkeeper im Tor des Champions-League-Teilnehmers VfB stehen.

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Offene Nübel-Zukunft: Wird es ein europäischer Topklub? Nübels Zukunft ist hingegen offen. Nach ran-Informationen sind drei europäische Topklubs an der deutschen Nummer 3 interessiert, konkretere Gespräche soll es aber frühestens nach dem Pokalendspiel geben. Ohnehin besitzt Nübel noch bis 2030 einen gültigen Vertrag bei den Bayern. Dieser war auf Betreiben der FCB-Bosse Max Eberl und Christoph Freund im April 2024 vorzeitig verlängert und finanziell aufgestockt worden. Angeblich verdient der gebürtige Paderborner seitdem rund elf Millionen Euro pro Jahr, seit der Leihe nach Stuttgart soll der deutsche Rekordmeister davon rund sieben Millionen Euro übernommen haben. Entsprechend teuer würde es für Bayern werden, wenn Nübel seinen Vertrag aussitzt. "Bayerns 44-Millionen-Problem", schrieb die "Bild" dazu.

Kein Platz für Alexander Nübel beim FC Bayern Denn die Verantwortlichen haben zuletzt sehr deutlich gemacht, dass nach den Vertragsverlängerungen mit Manuel Neuer und Sven Ulreich neben den beiden Routiniers und dem potenziellen Nachfolger Jonas Urbig für Nübel kein Platz mehr ist. "Wir hatten einen Austausch mit seinem Management und auch Alex weiß Bescheid, wie unsere Planungen sind", sagte Freund nach dem letzten Bundesligaspiel gegen Köln (5:1): "Wir gehen mit dem Torwart-Trio in die nächste Saison, das ist der Plan." Kommentar: Mit diesen Nominierungen geht Julian Nagelsmann ein hohes Risiko ein Daher hoffen die Münchner, dass Nübel möglichst bald einen neuen Klub findet. Idealerweise aus der Premier League, da ihm dort ein ähnliches Gehalt wie aktuell gezahlt werden könnte. Allerdings soll der ehemalige Schalker, der 2020 an die Säbener Straße gewechselt war, nicht zu großen Abstrichen bereit sein – finanziell wie sportlich. Von daher kann es noch bis zum Ende der Transferperiode dauern, ehe eine Entscheidung feststeht - wenn klar ist, ob und bei welchem Spitzenteam eine Nummer 1 gesucht wird.

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