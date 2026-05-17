Millionenregen bei Schalke 04. Der Aufsteiger profitiert vom Weiterverkauf eines ehemaligen Spielers.

Erfreuliche Nachricht für den FC Schalke 04. Die Königsblauen dürfen sich offenbar über Einnahmen in Millionenhöhe freuen – und das dank Ex-Spieler Rodrigo Zalazar.

Der offensive Mittelfeldspieler hatte S04 im Sommer 2023 verlassen. Der SC Braga zahlte seinerzeit rund sechs Millionen Ablöse. Nun verlässt Zalazar Braga in Richtung Lissabon. So bestätigte Sporting, den 26-Jährigen unter Vertrag zu nehmen.

Weil der Offensivspieler in 126 Spielen an 66 Treffern beteiligt war, und seinen Marktwert laut "transfermarkt.de" von vier auf 22 Millionen steigern konnte, muss der portugiesische Topklub nun tief in die Tasche greifen.