Bundesliga
FC Schalke 04: Dank Weiterverkauf von Ex-Spieler - S04 freut sich über Millionenregen
Veröffentlicht:von ran.de
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FC Schalke: Aufstieg! Spieler machen Muslic nass
Videoclip • 04:50 Min
Millionenregen bei Schalke 04. Der Aufsteiger profitiert vom Weiterverkauf eines ehemaligen Spielers.
Erfreuliche Nachricht für den FC Schalke 04. Die Königsblauen dürfen sich offenbar über Einnahmen in Millionenhöhe freuen – und das dank Ex-Spieler Rodrigo Zalazar.
Der offensive Mittelfeldspieler hatte S04 im Sommer 2023 verlassen. Der SC Braga zahlte seinerzeit rund sechs Millionen Ablöse. Nun verlässt Zalazar Braga in Richtung Lissabon. So bestätigte Sporting, den 26-Jährigen unter Vertrag zu nehmen.
Weil der Offensivspieler in 126 Spielen an 66 Treffern beteiligt war, und seinen Marktwert laut "transfermarkt.de" von vier auf 22 Millionen steigern konnte, muss der portugiesische Topklub nun tief in die Tasche greifen.
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Schalke profitiert von Weiterverkaufsbeteiligung
30 Millionen Euro an Ablöse, ein Vertrag bis 2031 und eine Ausstiegsklausel, die dem Vernehmen nach 80 Millionen Euro beträgt – Zalazar ist damit der teuerste Neuzugang in der Geschichte von Sporting Lissabon.
An dieser Stelle kommt nun der FC Schalke 04 ins Spiel. Weil sich die Schalker in den Verhandlungen mit Braga einst eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent sichern konnten, wandern nun knapp 2,5 Millionen Euro auf das Konto des Aufsteigers.
Für den Neustart in der Bundesliga ein willkommener Bonus.
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