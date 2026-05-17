ran Fußball DFB-Team: Diesen Freiburg-Star muss Nagelsmann auf dem Zettel haben Videoclip • 02:39 Min Link kopieren Teilen

Im zweiten WM-Gruppenspiel wartet ein wegweisendes Duell auf das DFB-Team. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann trifft auf die Elfenbeinküste, den wohl stärksten Gegner der Gruppe E. ran hat alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Ticker.

Das zweite Gruppenspiel bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 steht an! Für die deutsche Nationalmannschaft wartet in Gruppe E mit der Elfenbeinküste der wohl stärkste Gegner der Vorrunde. Nach dem Auftakt gegen Curacao will das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in diesem wegweisenden Duell den nächsten Schritt in Richtung K.o.-Runde machen. Nach dem Vorrunden-Aus bei den Weltmeisterschaften in Russland 2018 und Katar 2022 will die DFB-Elf unter Julian Nagelsmann ein erneutes frühes Scheitern unbedingt verhindern und sich in der Gruppe eine komfortable Ausgangslage sichern. Für Deutschland ist es das erste Aufeinandertreffen mit den "Elefanten" bei einer WM-Endrunde – und ein echter Härtetest. Die Elfenbeinküste, dreifacher Afrikameister, will ihrerseits endlich den Sprung über die Gruppenphase schaffen. ran liefert alle wichtigen Infos zur Übertragung im Free-TV, zum Livestream, zur Anstoßzeit und zum Liveticker.

Deutschland vs. Elfenbeinküste live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Anstoß : Samstag, 20. Juni 2026, 22:00 Uhr (MESZ)

Ortszeit : 16 Uhr

Spielort : Toronto-Stadion, Toronto (Kanada)

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe E

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Wer überträgt Deutschland gegen Elfenbeinküste live im TV und Stream? Gute Nachrichten für alle Fans: Auch das zweite Gruppenspiel der deutschen Mannschaft wird live im Free-TV zu sehen sein. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Parallel dazu zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF alle Partien des DFB-Teams. Das Duell zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste wird live im ZDF übertragen. Zusätzlich gibt es einen kostenlosen Livestream auf Joyn.

WM 2026: Deutschland vs. Elfenbeinküste im Liveticker Wer das Top-Spiel der Gruppe E nicht live verfolgen kann, bleibt bei uns auf dem Laufenden. Einen kostenlosen Liveticker zu Deutschland gegen die Elfenbeinküste gibt es wie gewohnt auf ran.de – inklusive aller Tore, Highlights und spielentscheidender Szenen.

Der Gegner im Check: Das ist die Elfenbeinküste WM-Erfahrung: Für die Elfenbeinküste ist es die vierte WM-Teilnahme und die erste seit Brasilien 2014. Bei drei bisherigen Endrunden scheiterte das Team jedes Mal in der Gruppenphase – diesmal soll endlich der Sprung ins Achtelfinale gelingen.

Titel: Die "Elefanten" sind dreifacher Afrikameister und gehören zu den Top-Nationen des Kontinents.

Stars des Teams: Die Elfenbeinküste verfügt über zahlreiche Spieler, die in europäischen Top-Ligen unter Vertrag stehen.

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Deutschland vs. Elfenbeinküste: Der direkte Vergleich Dieses Duell ist eine WM-Premiere. In einem Pflichtspiel standen sich beide Nationen noch nie gegenüber. Die bisher einzige Begegnung fand am 18. November 2009 statt, einem Freundschaftsspiel. Das Spiel endete mit einem 2:2 unentschieden.

Der Spielort: Das Toronto-Stadion Das Toronto-Stadion wurde eigens für die FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2007 in Kanada gebaut und war Austragungsort des damaligen Endspiels, aus dem Argentinien mit Sergio Agüero als Sieger hervorging. Das Stadion verfügt über ein Dach im Stil der englischen Premier League und steile Tribünen an beiden Enden des Platzes. Historisch bedeutsam: Hier sicherte sich Kanada mit einem Sieg über Jamaika das Ticket für die WM 2022 in Katar.

DFB-Team bei der WM 2026: Alle Fakten Gruppe: E

Gruppengegner: Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador

Bundestrainer: Julian Nagelsmann

Kapitän: Joshua Kimmich

WM-Teilnahmen: 21

Weltmeister-Titel: 4 (1954, 1974, 1990, 2014)

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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