Hamburger SV im ständigen Umbruch: Bis zu 70 Transfers in 21 Monaten?

ran Fußball WM 2026: "War ja gar kein Druck drauf": Klopp scherzt mit Tuchel Videoclip • 01:27 Min Link kopieren Teilen

Seitdem Merlin Polzin Cheftrainer beim Hamburger SV wurde, befindet sich der Verein im Dauer-Umbruch. 59 Transfers hat es bereits gegeben. Die Anzahl der Spielerwechsel könnte in diesem Transferfenster auf 70 steigen.

Die Erfolge von Trainer Merlin Polzin sprechen für sich. Als er im November 2024 zum Cheftrainer des Hamburger SV befördert wurde und die Nachfolge von Steffen Baumgart antrat, befand sich der Verein in einer schwierigen Situation. Der HSV war vier Spiele in Serie sieglos und drohte ein weiteres Mal den Bundesliga-Aufstieg zu verpassen. Polzin brachte das Sieger-Gen zurück nach Hamburg und führte den Verein in die Bundesliga. Auch dort etablierte sich der Aufsteiger, sicherte sich vorzeitig den Klassenerhalt und schloss die Saison auf dem 13. Tabellenplatz ab. WM 2026: Thomas Tuchel verleiht England eine Qualität, die bisher zum Titel fehlte

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HSV: Radikaler Kaderumbruch Diese Erfolge forderten allerdings einen radikalen Kader-Umbruch. Vor allem im Sommer 2025 wurde die Mannschaft personell umgestellt. In den 19 Monaten, die Polzin im Amt ist, gab es 35 Abgänge und 24 Neuzugänge. Die "Sport Bild" spekuliert, dass die Zahlen im laufenden Transfer-Fenster auf 40 Abgänge und 30 Neuzugänge steigen könnten. Sollte sich dies bewahrheiten, wären in der Ära von Polzin rund 70 Transfers getätigt worden - in einer Amtszeit von dann 21 Monaten

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Der Hintergrund: Polzin und sein Trainerteam entscheiden bei Transfers einzig und allein danach, was die Mannschaft für die aktuelle Spielphilosophie braucht. In der 2. Bundesliga agierte der HSV noch dominant und setzte auf Ballbesitz, in der Bundesliga steht die Arbeit gegen den Ball und das Konterspiel im Vordergrund. Dafür braucht es komplett andere Spieler.

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Für die kommende Saison hat der HSV den bisherigen Leihspieler Albert Grønbæk fest verpflichtet, zudem wurde Kofi Amoako von Dynamo Dresden transferiert. Stürmer Ransford Königsdörffer wechselt dafür ablösefrei zum 1. FSV Mainz 05. Der an den Bundesliga-Aufsteiger Elverberg verliehenen Lukasz Poreba ist zudem verkauft worden. Auch Robert Glatzel soll vor einem Wechsel zum VfL Wolfsburg zu stehen. Gut möglich, dass noch viele Transfers hinzukommen werden. Der HSV ist laut übereinstimmenden Medienberichten an Rechtsverteidiger Elias Baum von Eintracht Frankfurt interessiert. Außerdem würde man gerne den zuletzt ausgeliehenen Fabio Vieira fest verpflichten. Allerdings konnten sich Hamburg und der FC Arsenal bislang nicht auf eine Ablöse einigen. Auch interessant: WM 2026: Cristiano Ronaldo wird für Portugal zum Problem - ein Kommentar

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