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Julian Nagelsmann von Bundesligist getrollt: "Ragebait" wegen Said El Mala
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 02:00 Min
Nachdem Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann bei seinem WM-Kader auf Kölns Jungstar Said El Mala verzichtete, nahm ihn dessen Arbeitgeber nun in den sozialen Medien aufs Korn.
Dass die deutsche Nationalmannschaft bei der letztlich enttäuschenden WM 2026 ohne Said El Mala antrat, stieß vor allem den Fans von dessen Klub 1. FC Köln sauer auf.
Vor allem die damalige Begründung für die Nicht-Nominierung El Malas sorgte schon vor der Endrunde in Übersee für Stirnrunzeln rund um das Kölner Geißbockheim.
"Eine wichtige Komponente, und das darf man einfach nicht außer Acht lassen: El Mala hat jetzt einfach zweieinhalb Wochen nicht trainiert, ein bisschen Läufe gemacht. Ich glaube, sein letztes Spiel war am 16. Mai. Und Assan hat am 29. Mai noch gespielt. Der hat also vor sechs Tagen noch ein Spiel gehabt. Und es bringt uns kein Spieler was, den wir nochmal eine Woche ranführen müssen, sondern er muss sofort fit sein", begründete Nagelsmann damals die Nominierung von Assan Ouedraogo auf Kosten von El Mala - und genau auf Grundlage dieser Aussage wird er nun vom Effzeh aufs Korn genommen.
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Suche nach dem Jugendwort 2026
Im Zuge einer scherzhaften Suche nach dem Jugendwort 2026 posteten die Rheinländer in den sozialen Medien den Vorschlag "Ragebait" und dazu eben die damalige Nagelsmann-Aussage zur Nicht-Nominierung El Malas.
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"Weltklasse analysiert, Herr Nagelsmann"
"Ragebait bezeichnet Online-Inhalte, die bewusst nerven, ärgern oder wütend machen", bringt Kölns Social-Media-Thema das immer noch vorherrschende Unverständnis zur Nicht-Nominierung El Malas zum Ausdruck.
Bei den FC-Fans scheint dieses "Nachtreten" gegen Nagelsmann durchaus gut anzukommen. "Weltklasse analysiert, Herr Nagelsmann", schrieb ein User auf TikTok.
El Mala war einer der Shootingstars der Bundesliga-Saison 2025/26. In seiner ersten Saison in Deutschlands Fußball-Oberhaus erzielte der 19-Jährige immerhin 13 Treffer für den Aufsteiger und half somit wesentlich mit beim letztlich geschafften Klassenerhalt der Kölner.
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