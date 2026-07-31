Nachdem Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann bei seinem WM-Kader auf Kölns Jungstar Said El Mala verzichtete, nahm ihn dessen Arbeitgeber nun in den sozialen Medien aufs Korn.

Dass die deutsche Nationalmannschaft bei der letztlich enttäuschenden WM 2026 ohne Said El Mala antrat, stieß vor allem den Fans von dessen Klub 1. FC Köln sauer auf.

Vor allem die damalige Begründung für die Nicht-Nominierung El Malas sorgte schon vor der Endrunde in Übersee für Stirnrunzeln rund um das Kölner Geißbockheim.

"Eine wichtige Komponente, und das darf man einfach nicht außer Acht lassen: El Mala hat jetzt einfach zweieinhalb Wochen nicht trainiert, ein bisschen Läufe gemacht. Ich glaube, sein letztes Spiel war am 16. Mai. Und Assan hat am 29. Mai noch gespielt. Der hat also vor sechs Tagen noch ein Spiel gehabt. Und es bringt uns kein Spieler was, den wir nochmal eine Woche ranführen müssen, sondern er muss sofort fit sein", begründete Nagelsmann damals die Nominierung von Assan Ouedraogo auf Kosten von El Mala - und genau auf Grundlage dieser Aussage wird er nun vom Effzeh aufs Korn genommen.