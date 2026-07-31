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Markus Babbel ist Fußball-Experte für ran: Wie tickt der Europameister aus dem Jahr 1996 privat?
Veröffentlicht:von Ran
ran Fußball
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Markus Babbel war als Spieler Europameister und im Anschluss auch als Trainer erfolgreich. Wir stellen den ran-Experten genauer vor.
Markus Babbel hat den Fußball zu seinem Leben gemacht. Der 53-Jährige blickt auf eine bewegte Karriere als Spieler zurück, die mit dem Europameistertitel im Jahr 1996 schon früh einen ersten Höhepunkt fand.
Nach einer erfolgreichen, aber oft auch schwierigen Zeit beim FC Bayern, FC Liverpool und VfB Stuttgart heuerte er als Coach bei mehreren Bundesliga-Klubs an.
Seit 2021 tritt Babbel unter anderem als Experte bei ran in Erscheinung. Der Fachmann teilt seine Erfahrungen und sein umfangreiches Wissen über den Fußballsport mit klaren und gerne auch kritischen Worten.
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Markus Babbel: Wann ist er wieder als ran-Experte im Fernsehen im Einsatz?
Die Expertise von Markus Babbel ist im August gleich mehrmals gefragt. Am 7. August ist Babbel beim Zweitliga-Auftakt zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC im Einsatz. Der Fußball-Fachmann wird im TV-Studium an der Seite von Matthias Optenhövel als Experte seine Einschätzungen teilen und das Spiel analysieren.
Nur rund zwei Wochen später ist Babbel in identischer Funktion zu sehen, wenn am 22. August der Franz Beckenbauer Supercup steigt.
Selbstverständlich wird Babbel auch beim Bundesliga-Auftakt zwischen Bayern und Stuttgart am 28. August als Experte mit dabei sein.
Markus Babbel: Wo war er bereits als Experte zu sehen?
Markus Babbel war sowohl bei großen Spielen und Turnieren als auch bei TV-Shows als Experte im Einsatz. Für ran war er bei den U21-Europameisterschaften 2021 und 2025 dabei sowie bei mehreren Bundesligaspielen vertreten.
In den vergangenen Jahren trat Babbel außerdem immer wieder in verschiedenen Fußball-Talkrunden wie bei Sky90 oder im Doppelpass auf. Zudem war er in der Bundesliga-Webshow bei ran zu sehen und gibt regelmäßig Experten-Interview.
Babbel ist bekannt für seine offene und direkte Art und versteht es, komplexe Themen in einfachen Worten verständlich zu übermitteln.
Dabei scheut er aber nicht davor zurück, auch mal anzuecken. Legendär ist sein Zwist mit Uli Hoeneß. Beim 30. Jubiläum des "Doppelpass" rechnete Bayerns Ehrenpräsident scharf mit Babbel ab:
"Markus Babbel liest morgens die 'Bild'-Zeitung und sagt abends, was er denkt. Das ist so unwichtig, wie wenn in China ein Radl umfällt." Babbel setzte im ran-Interview zum Konter an und erklärte, dass er sich durch Hoeneß' Auftritt nur "zu 100 Prozent bestätigt" fühle. Babbel bezeichnete Hoeneß einst als das "größtes Problem des FC Bayern".
Markus Babbel: Der Europameister erlebt als Spieler Höhen und Tiefen
Markus Babbel begann seine aktive Laufbahn in der Jugend des FC Bayern. Der gebürtige Münchner arbeitete sich über die U17 und U19 zu den Profis und etablierte sich nach einer Leihe zum HSV als Stammspieler in der Abwehr.
Mit den Münchnern gewann er drei deutsche Meisterschaften, zwei DFB-Pokale und 1996 den UEFA-Pokal. Im Jahr 2000 wechselte er zum FC Liverpool, wo er 2001 den UEFA-Pokal, den FA Cup und den League Cup gewann.
Noch im selben Jahr erkrankte Babbel am Guillain-Barré-Syndrom (GBS), einer seltenen Autoimmunerkrankung des Nervensystems. Dabei greift das Immunsystem fälschlicherweise die Nerven an, was zu Muskelschwäche, Lähmungserscheinungen und starken körperlichen Einschränkungen führen kann. Babbel musste eine Pause vom Profifußball nehmen, kam allerdings in der Saison 2003/04 zurück.
Im Sommer 2003 folgte eine Leihe zu Blackburn, ehe er nach Deutschland zum VfB Stuttgart zurückkehrte. Mit den Schwaben gewann er 2007 völlig überraschend den Meistertitel
Für das DFB-Team durfte Babbel zwischen 1995 und 2000 51-mal ran. Im Jahr 1996 gewann er mit Deutschland den Europameistertitel.
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Markus Babbel: Rasante Trainer-Saison mit dem VfB Stuttgart
Markus Babbel widmete sich nach seinem Karriereende beim VfB Stuttgart im Sommer 2007 seiner Trainerlaufbahn. Die ersten Schritte machte er als Co-Trainer des VfB, für den er in der Saison zuvor noch selbst auf dem Platz gestanden hatte.
Im November 2008 wurde Meister-Coach Armin Veh entlassen, woraufhin Babbel die Chance als Cheftrainer bekam. Mit einem unfassbaren Punkteschnitt von 2,39 führte Babbel die Schwaben auf Platz drei, wurde in der Folgesaison jedoch entlassen.
Babbel heuerte bei der Hertha an und führte das Team als Zweitliga-Meister zurück ins Oberhaus. Es folgten Stationen bei der TSG Hoffeheim, beim FC Luzern in der Schweiz und bei den australischen Klubs Western Sydney Wanderers und Western United.
Seit Januar 2020 ist Babbel hat Babbel kein Job-Angebot als Trainer mehr angenommen und widmet sich seiner Experten-Tätigkeit.
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Markus Babbel: Familienvater mit Faible für Tattoos und Heavy Metal
Markus Babbel ist mit der Moderatorin Tina Babbel verheiratet und lebt in Viernheim in der Rhein-Neckar-Region. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter, die im Jahr 2016 geboren wurde. Aus zwei früheren Ehen hat Babbel vier weitere Kinder.
Neben dem Fußball hat Babbel eine Leidenschaft für Heavy Metalund Hard Rock und legt sogar auf Veranstaltungen unter dem Namen DJ Bavaria auf. Mit seinem Auftritt als DJ beim Wacken Open Air erfüllte er sich nach eigenen Angaben einen Lebenstraum. Mit seinem Bruder hat er Konzerte von Iron Maiden, Metallica und AC/DC besucht.
Zudem besitzt der 53-Jährige ein Faible für Tattoos. Der Ex-Fußballstar trägt die Wappen seiner bisherigen Vereine als Spieler und Trainer auf seinem rechten Oberarm. Zudem hat er mehrere Tätowierungen, die Bezug auf seine Familie nehmen.
Privat musste Babbel mehrere Schicksalsschläge hinnehmen. Hierzu gehört der frühe Tod seines Bruders und seine Erkrankung am Guillain-Barré-Syndrom, die ihn zwischenzeitlich sogar in den Rollstuhl brachte. Sein erfolgreicher Kampf zurück ist eine der bewegendsten Geschichten im Fußball.
Babbel erklärte, dass ihn die schweren Momente verändert haben und er nun noch bewusster lebe.
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