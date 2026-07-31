ran Fußball Bundesliga Hoeneß über Olise-Verkauf: "Wir müssten doch bescheuert sein" Videoclip • 01:54 Min Link kopieren Teilen

Bayerns Bosse sind optimistisch, dass Harry Kane länger in München bleibt. Die genaue Vertragsdauer ist aber offenbar noch umstritten.

So stolz man beim FC Bayern München im Nachhinein über den Mega-Transfer von Harry Kane im Sommer 2023 ist, so kompliziert war der Deal auch. "Das war schon spannend. Die Nervosität bei uns im Club und drumherum ist dann auch gestiegen. Und dann entsteht auch Druck", blickte Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen bei seinem Besuch im Münchner PresseClub zurück: "Eigentlich kannst du nur verlieren. Wenn es funktioniert, ist es zu teuer und wenn es nicht funktioniert, dann bist du der Volltrottel." Uli Hoeneß entschuldigte sich bei Max Eberl - "nicht gut behandelt" Am Ende funktionierte der Rekordwechsel, gleichwohl gab es anfangs viele kritische Fragen, ob die Ablöse von 100 Millionen Euro für den damals 30-Jährigen gerechtfertigt und vertretbar ist. Drei Jahre später hat Kane mit seinen herausragenden Leistungen und seiner sensationellen Bilanz von 146 Treffern in 147 Pflichtspielen alle überzeugt. Ehrenpräsident Uli Hoeneß bezeichnete den Torjäger sogar als besten Transfer in der ruhmreichen Vereinsgeschichte.

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Hoeneß lobt Kane: "In jeder Hinsicht ein Vorbild" Nach dem lockeren 15:0-Sieg der Münchner im Testkick gegen den Achtligisten FC Rottach-Egern lobte Hoeneß Kane erneut in den höchsten Tönen. "Er ist ein Spieler, der in jeder Hinsicht ein Vorbild ist, nicht nur als Torjäger, als Spieler auf dem Platz, sondern auch als Persönlichkeit", sagte der 74-Jährige, der daher auch mit einer baldigen Vertragsverlängerung rechnet: "Ich habe jetzt mit Harry nicht direkt gesprochen, aber ich höre, dass er sich super wohlfühlt in München, dass wir uns auch mit ihm super wohlfühlen, und es gibt eigentlich keinen Grund, dass er im nächsten Jahr weggehen sollte."

FC Bayern: Gespräche mit Harry Kane nach dem WM-Urlaub Dementsprechend wollen die Bayern möglichst bald den in einem Jahr auslaufenden Kontrakt mit dem seit Dienstag 33-Jährigen verlängern, der noch bis zum 8. August den WM-Urlaub mit seiner Familie in der Karibik genießt. "Und wenn er wieder da ist, sprechen wir natürlich", sagte auch Dreesen. "Und ich glaube, es gibt von beiden Seiten ein großes Wollen und jetzt müssen wir schauen, dass das große Wollen in der Schnittmenge zusammenpasst." FC Bayern: Hoeneß beendet Eberl-Diskussion - unwürdige Hängepartie endlich vorbei - Kommentar Nach ran-Informationen sind die Münchner optimistisch, dass es zu einer raschen Einigung kommen wird. Offenbar sind die Bosse um den für Finanzen zuständigen Dreesen bereit, trotz Kanes Alter weiter das Spitzengehalt von rund 25 Millionen Euro jährlich zu zahlen.

Es gibt von beiden Seiten ein großes Wollen. Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen über eine Verlängerung mit Harry Kane

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