Bundesliga
Meisterfeier des FC Bayern auf dem Marienplatz im Liveticker: Wann startet die Party?
Veröffentlicht:von ran.de
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FC Bayern - Dreesen schwärmt von Neuer: "Beste deutsche Torwart"
Videoclip • 07:02 Min
Der FC Bayern feiert den Gewinn der Meisterschaft mit den Fans am Münchner Marienplatz. ran begleitet das Geschehen im Liveticker.
Der FC Bayern darf sich bereits zum 35. Mal über den Gewinn der deutschen Meisterschaft freuen. Um den Titel gebührend zu feiern, steigt am frühen Sonntagnachmittag die traditionelle Meisterfeier auf dem Marienplatz.
Die Spieler und Verantwortlichen werden sich und die Schale den anwesenden Fans auf dem Rathausbalkon präsentieren. Der Empfang beginnt um 12.30 Uhr.
ran begleitet die Veranstaltung im Liveticker.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
+++ Frauenmannschaft nicht mit dabei +++
Die Frauen des FC Bayern, die das Double aus Meisterschaft und Pokal gewinnen konnten, sind am Sonntag übrigens nicht mit dabei. Ab 14 Uhr steht beim Hamburger SV das letzte Saisonspiel auf dem Programm. Sie werden stattdessen am Montag von Bürgermeister Krause empfangen.
+++ Willkommen zur Meisterfeier der Bayern +++
Herzlich willkommen zur Meisterfeier des deutschen Rekordmeisters am Münchner Marienplatz. Ab 12:30 Uhr beginnen im Rathaus die Feierlichkeiten mit dem neuen Oberbürgermeister Dominik Krause.
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