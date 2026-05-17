Der FC Bayern feiert den Gewinn der Meisterschaft mit den Fans am Münchner Marienplatz. ran begleitet das Geschehen im Liveticker.

Der FC Bayern darf sich bereits zum 35. Mal über den Gewinn der deutschen Meisterschaft freuen. Um den Titel gebührend zu feiern, steigt am frühen Sonntagnachmittag die traditionelle Meisterfeier auf dem Marienplatz.

Die Spieler und Verantwortlichen werden sich und die Schale den anwesenden Fans auf dem Rathausbalkon präsentieren. Der Empfang beginnt um 12.30 Uhr.

ran begleitet die Veranstaltung im Liveticker.