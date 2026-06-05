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Nach Leihe fest verpflichtet: Grönbaek bleibt Hamburger
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ran Fußball Bundesliga
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Videoclip • 02:30 Min
Albert Grönbaek bleibt beim Hamburger SV. Nach dem Ende seines Leihvertrags hat der Fußball-Bundesligist den dänischen Nationalspieler fest von Stade Rennes verpflichtet.
"Albert hat in seiner Zeit bei uns schnell gezeigt, welchen besonderen Mehrwert er unserem Spiel geben kann", sagte HSV-Sportdirektor Claus Costa: "Mit seiner Spielintelligenz, seiner technischen Qualität und seiner taktischen Flexibilität bringt er genau die Fähigkeiten mit, die unserem Kader in vielen Situationen helfen."
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Der offensive Mittelfeldspieler war im vergangenen Winter vom französischen Erstligisten auf Leihbasis bis Saisonende an die Elbe gewechselt. In sieben Pflichtspielen steuerte er einen Treffer sowie zwei Vorlagen bei und erhielt nun einen "langfristigen Vertrag", wie es hieß.
Eine Kaufoption hatte der HSV vor der Verpflichtung verstreichen lassen. Zur Ablöse machten die Klubs nun keine Angaben.
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