Schon vor dem Anpfiff des Nordderbys in Bremen bestimmt Pyrotechnik die Szenerie. Sogar die Vorberichterstattung im Weserstadion muss unterbrochen werden.

Eine Dreiviertelstunde vor dem Anstoß wurde aus dem Gäste-Block Pyrotechnik in Richtung der Werder-Fans abgefeuert.

Das brisante Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV wird schon vor dem Anpfiff von unschönen Szenen begleitet.

DAZN muss wegen Bengalos Vorberichterstattung unterbrechen

Zwar verfehlten die Geschosse den Bereich der Heim-Fans deutlich, sie sorgten aber dennoch für Gefahr. Denn die Bengalos landeten dort, wo der Streamingdienst "DAZN" seine Vorberichterstattung abhielt.

Wegen der Bengalos musste sogar die Live-Moderation aus dem Stadion kurzzeitig unterbrochen werden, weil Pyrotechnik gefährlich nah an Moderatorin Christina Rann und Experte Tobias Schweinsteiger heranflog.

Das Duo sprach gerade über die Situation bei Union Berlin, als die Geschosse in der Nähe landeten. "Warte, warte. Weg, weg, weg! Entschuldigt, Freunde. Die Leuchtkugel ist gerade fast bis in den Bremer Block geflogen", sagte Rann und kündigte dann die Unterbrechung an: "Wir müssen einmal ganz kurz auf unsere Sicherheit achten. Deswegen kurze Pause. Wir entscheiden dann, wie es hier weitergeht. Wir atmen alle mal kurz durch. Bis gleich."

Wenige Minuten später konnte die Moderation fortgesetzt werden. Und Rann war schon wieder zu Scherzen aufgelegt: "Wir wollten eigentlich die Leuchtkugeln fußballtechnisch annehmen, das konnten wir aber gerade noch verhindern."