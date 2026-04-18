ran Fußball Bundesliga Bundesliga: So sieht neue Meisterschale aus Videoclip • 01:02 Min Link kopieren Teilen

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

+++ 18. April, 10:23 Uhr: Christoph Freund reagiert auf Bericht über Differenzen mit Max Eberl +++ Bayern-Sportdirektor Christoph Freund hat überrascht auf einen "kicker"-Bericht reagiert, wonach sich die Differenzen zwischen ihm und Sportvorstand Max Eberl häufen würden. "Das hat mich auch verwundert", sagte der Österreicher bei der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel am Sonntag gegen den VfB Stuttgart. "Die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Das Ergebnis sehen wir aktuell." Wichtig sei, wie es intern funktioniere, betonte Freund: "Da funktioniert es sehr, sehr gut." Dies gelte auch für die Entwicklung der Mannschaft: "Es besteht eine richtig gute Atmosphäre. Das war unser großes Ziel. Es hat sich alles sehr gut entwickelt. Es macht Spaß zusammenzuarbeiten."

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+++ 17. April, 16:33 Uhr: Uli Hoeneß enthüllt: Vincent Kompany wollte Xavi Simons +++ Im vergangenen Sommer gab es lange das Gerücht, dass der FC Bayern an Xavi Simons interessiert war. Im Podcast "Auf eine weiß-blaue Tasse" verriet Uli Hoeneß jetzt, dass Vincent Kompany den 22-Jährigen explizit haben wollte. Demnach ist der Trainer mit Christoph Freund im Sommer an den Tegernsee gefahren und hatte zu Hoeneß gesagt: "Uli, wir brauchen Xavi Simons." "Ich hatte für das Treffen einen Apfelkuchen auf den Tisch gestellt und geantwortet: 'Vincent, du kannst dir noch ein Stück vom Apfelkuchen nehmen, aber Xavi bekommst du nicht. Wir wollen, dass du die jungen Spieler einsetzt‘", erläuterte der Ehrenpräsident, "und genau das hat er dann auch getan." Schlussendlich wechselte der niederländische Mittelfeldspieler zu Tottenham Hotspur und der FC Bayern entschied sich für Luis Diaz als teuren Offensivzugang. Durch die Nicht-Verpflichtung von Simons wurde zudem der Weg für Lennart Karl frei, ein fester Bestandteil des Kaders des Rekordmeisters zu werden.

+++ 15. April, 14:45 Uhr: FC Bayern wohl an Niederländer als Kane-Ersatz dran +++ Der FC Bayern beschäftigt sich wohl mit mehreren Stars aus der Premier League. So werde neben Anthony Gordon (siehe Eintrag 13. April, 18:15 Uhr) offenbar auch ein Backup für Star-Stürmer Harry Kane beobachtet. Nach Informationen der englischen Zeitung "The Independent" beschäftigt sich der Rekordmeister wohl mit Brian Brobbey. Der 24-Jährige sorgt bei Aufsteiger AFC Sunderland derzeit für Furore. Der niederländische Nationalspieler hat in 25 Liga-Spielen sechs Tore und einen Assists erzielt. Demnach ist Brobbey besonders wegen seiner Laufwege und seiner physischen Präsenz gefragt. Der Angreifer wechselte im vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro plus Boni von Ajax Amsterdam auf die Insel und steht noch bis 2029 unter Vertrag. Auch interessant: Paris Saint-Germain vs. FC Bayern: Champions-League-Halbfinale im TV, Stream und Ticker

+++ 13. April, 18:15 Uhr: Rekordmeister erwägt wohl Verpflichtung von Newcastle-Star Anthony Gordon +++ Der FC Bayern erwägt wohl eine Verpflichtung von Newcastle-Star Anthony Gordon. Laut "Sky" soll der 25-Jährige der Wunschkandidat des Rekordmeisters für die linke Außenbahn sein. Dort wäre Gordon als Konkurrent für Luis Diaz eingeplant. Gespräche sollen dem Bericht nach sogar schon stattgefunden haben zwischen den Münchnern und Gordon. Allerdings gibt es wohl noch keinen offiziellen Kontakt zwischen den beiden Vereinen, zumal Newcastle Gordon unbedingt halten wolle. Dessen Vertrag bei den Magpies läuft noch bis zum Sommer 2030. Dennoch soll Gordon dem Bericht nach schon für 60 Millionen Euro Ablöse zu haben sein. Trotz der eher enttäuschenden Saison von Newcastle blühte Gordon vor allem in der Champions League auf. Bei zwölf Einsätzen steuerte er zehn Treffer und zwei Vorlagen bei. Zudem traf der Linksaußen auch in der Premier League sechs Mal bei 26 Einsätzen. Auch interessant: FC Bayern München vs. Real Madrid - Champions-League-Knaller heute live im TV, Stream und Ticker

+++ 13. April, 13:20 Uhr: Bayern offen für Davies-Verkauf? +++ Eigentlich schien die Zukunft von Alphonso Davies beim FC Bayern mit seiner Vertragsverlängerung bis 2030 geklärt. Nun aber berichtet der "kicker", dass der Kanadier beim Rekordmeister mehr und mehr in den Fokus rückt. Demnach wird die Personalie Ende Mai, wenn der Aufsichtsrat wieder turnusmäßig tagt, ausführlich besprochen. So wollen die Bosse offenbar eine grunsätzliche Entscheidung darüber treffen, wie es mittelfristig auf der linken Abwehrseite weitergeht. In den zurückliegenden Wochen hatte es bereits Meldungen gegeben, dass Davies in München nicht mehr unantastbar ist. 2025 hatte der FCB nach zähen Verhandlungen die Vertragsverlängerung mit ihm verkündet. Nach einem Kreuzbandriss in einem Länderspiel ist der 25-Jährige allerdings noch auf der Suche nach seiner einstigen Topform, kam in der laufenden Saison noch nicht auf allzu viele Einsätze. Dazu kommt: Sein Markwert ist deutlich gesunken, liegt aktuell nur noch bei rund 45 Millionen Euro. Einfach verkaufen können die Münchner den Kanadier aber nicht, gehört er inzwischen doch zu den Topverdienern im Kader. Rund 15 Millionen jährlich plus Bonuszahlungen dürften viele Interessenten abschrecken. Dem Bericht zufolge sollen die Bayern gesprächsbereit sein, sollte ein passendes Angebot eingehen. Auch interessant: FC Bayern München vs. Real Madrid: Es gibt noch Tickets - doch so viel müssen die Fans blechen

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+++ 13. April, 07:30 Uhr: Bayern München will Top-Talent Bara Sapoko Ndiaye offenbar fest verpflichten Beim FC Bayern München bahnt sich offenbar eine langfristige Zusammenarbeit mit Bara Sapoko Ndiaye an. Nach Informationen der "Abendzeitung" wollen die Verantwortlichen den aktuell ausgeliehenen Nachwuchsspieler im Sommer fest verpflichten. Der 18-Jährige steht derzeit bei den Gambinos Stars Africa, einem Partnerverein der Red & Gold Academy, unter Vertrag und spielt bislang nur auf Leihbasis in München. Seinen ersten Einsatz im Profiteam feierte Ndiaye am vergangenen Wochenende gegen den FC St. Pauli, als ihn Trainer Vincent Kompany erstmals ins Spiel brachte. "Er hat seine Sache super gemacht", lobte danach Mitspieler Leon Goretzka. "Man hat gesehen, dass er ein super Talent ist, zudem ist er ein super Kerl und ganz dankbar. Das ist schln zu sehen"