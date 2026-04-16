Werder Bremen gegen Hamburger SV: Wie Thioune Polzin den Weg zum Bundesliga-Trainer ebnete

ran Fußball Bundesliga Bundesliga: So sieht neue Meisterschale aus Videoclip • 01:02 Min Link kopieren Teilen

HSV-Trainer Merlin Polzin trifft am Samstag mit Bremen-Coach Daniel Thioune auf einen langjährigen Freund und Förderer. Polzin wäre vermutlich gar kein Profitrainer, hätte ihm Thioune diesen Karriereweg nicht ermöglicht.

Polzin assistierte und scoutete für Thioune "Er hat in Osnabrück studiert, war fußballaffin, hat manchmal im Leistungszentrum zugeschaut. Dadurch kamen wir ins Gespräch", erinnert sich Thioune an die ersten Begegnungen. Der ehemalige Zweitliga-Profi war so begeistert von dessen Spielbeobachtungen, dass er ihn im Sommer 2014 offiziell in sein Trainerteam bei der U19 integrierte. "Er hat die Trainingseinheiten von mir begleitet, hat am Wochenende sogar für mich gescoutet. Das ist nun schon 13 Jahre her. Wir hatten eine gemeinsame wunderbare Zeit." Polzin blieb an der Seite von Thioune, als dieser zum Profitrainer des VfL Osnabrück befördert wurde, mit diesen 2019 in die 2. Bundesliga aufstieg und ein Jahr später zum HSV wechselte. Für den langjährigen HSV-Fan Polzin, der früher im Fanblock stand und sogar an Auswärtsfahrten teilnahm, schloss sich somit ein Kreis. Nach nicht einmal einem Jahr wurde Thioune beim HSV entlassen. Polzin blieb.

- Anzeige -

- Anzeige -

Erst war er Assistenztrainer von Horst Hrubesch, Tim Walter und Steffen Baumgart. Seit November 2024 steht Polzin als Cheftrainer in der Verantwortung und führte seinen Herzensverein zum Aufstieg in die Bundesliga. Polzin ist dankbar, dass Thioune ihm diesen Weg geebnet hat. "Ich habe Daniel kennengelernt, als ich Anfang 20 war – ich war noch ein ganz junger Trainer, aber vor allem auch ein junger Mensch. Er hat mir mit seiner Lebenserfahrung und auch mit den Dingen, die er als Profi und Trainer gelernt hat, ungemein geholfen", sagt der 35-Jährige. "Daniel war für mich ein ganz, ganz wichtiger Mensch und Trainerkollege, der dafür gesorgt hat, dass ich heute hier sitzen darf. Und es gibt nicht viele Dinge, die cooler sind, als bei einem Bundesligaspiel gegeneinander antreten zu dürfen."

Das letzte Aufeinandertreffen gewann Polzin Es ist nicht das erste Mal, dass Polzin und Thioune mit ihren Teams aufeinandertreffen. Das Duell Lehrer gegen Schüler ereignete sich bereits vergangene Saison in der 2. Bundesliga, als der HSV im heimischen Volksparkstadion mit 4:1 gegen Fortuna Düsseldorf gewann. Beim Aufeinandertreffen am Samstag wird die gemeinsame Vergangenheit allerdings keine Rolle spielen. "Das ist ein Fußballspiel, wir spielen beide um den Klassenerhalt. Wir sind vielleicht als Freunde vereint, aber in den Farben getrennt – und das soll auch so bleiben", stellt der 51-jährige Thioune klar. Danach allerdings dürfte wieder alles beim Alten sein. "Es muss schon eine Menge passieren, dass unser freundschaftliches Verhältnis unter irgendetwas leidet", sagt Thioune. "Aber am Wochenende sind wir keine Freunde."

- Anzeige -