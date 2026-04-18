ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Michael Olise legt sich vor Real-Kracher mit Fans an Videoclip • 01:20 Min Link kopieren Teilen

Wer könnte in die Bundesliga wechseln? Welche Stars könnten das deutsche Oberhaus verlassen? Die aktuellen Transfergerüchte im Ticker.

In der Bundesliga ist das Winter-Transferfenster zwar schon längst geschlossen, Gerüchte und Spekulationen gibt es aber weiterhin reichlich. ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte und News zur Bundesliga im Ticker.

+++ 18. April, 13:58 Uhr: Nächster Luis Diaz? FC Bayern hat Kolumbien-Juwel im Visier +++ Noch strebt der FC Bayern auf dem Platz in dieser Saison den größtmöglichen Erfolg an. Hinter den Kulissen arbeiten die Verantwortlichen aber schon längst an der Mannschaft der Zukunft. Ein Teil davon könnte der junge Kolumbianer Samuel Martinez sein. Wie die "tz" berichtet, hat der deutsche Rekordmeister Interesse am 17-Jährigen, der schon jetzt für die U20 von Atletico Nacional in Medellin spielt. Auf internationaler Ebene spielt der zentrale Mittelfeldspieler derzeit bei der Südamerikameisterschaft der U17 groß auf. Im Halbfinale gegen Brasilien bereitete er das kolumbianische Führungstor vor und ebnete damit den Weg zum 3:0-Sieg. Am Sonntag spielt er mit Kolumbien um den Titel gegen Argentinien. Auf den Teenager und Landsmann von Bayern-Star Luis Diaz sollen aber nicht nur die Münchner ein Auge geworfen haben. Wie "GiveMeSport" berichtet, seien auch die beiden Premier-League-Giganten FC Liverpool und FC Chelsea an Martinez interessiert. Bis er aber in Europa spielt, wird mindestens noch eine weitere Saison vergehen. Denn Martinez wird erst im April kommenden Jahres 18 Jahre alt und erhält dann aufgrund der FIFA-Regularien, die Erlaubnis, aus Südamerika zu einem Klub nach Europa zu wechseln.

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+++ 15. April, 09:22 Uhr: Bournemouth hat offenbar Marco Rose auf dem Zettel +++ Gibt es neben Daniel Farke und Fabian Hürzeler bald den nächsten deutschen Trainer in der Bundesliga? Wie unter anderem "Sky" berichtet, hat der AFC Bournemouth Marco Rose auf dem Zettel. Die "Cherries" suchen einen neuen Cheftrainer, nachdem Erfolgscoach Andoni Iraola zuletzt angekündigt hatte, den Verein zu verlassen. Bournemouth steht unter ihm auf Platz elf der Premier League und hatte quasi die gesamte Saison nichts mit dem Abstieg zu tun. Rose ist seit rund einem Jahr vereinslos, im März 2025 wurde er wegen ausbleibender Ergebnisse bei RB Leipzig entlassen.

+++ 13. April, 21:03 Uhr: Hürzeler-Klub Brighton buhlt wohl um Freiburg-Keeper Noah Atubolo+++ Freiburgs Stammtorhüter Noah Atubolu plant wohl für den Sommer 2026 einen Karriereschritt. Wie nun "Sky" berichtet, soll es mit dem Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion einen konkreten Interessenten für den 23-Jährigen geben. Die Engländer bereiten sich demnach auf den möglichen Abgang des bisherigen Stammkeepers Bart Verbruggen vor und haben dafür eben Atubolu im Blick. Allerdings soll Brighton um den deutschen Trainer Fabian Hürzeler wohl nicht so gute Chancen im Werben um Atubolu haben. Dem Bericht nach hat nämlich ein namentlich nicht genannter Topklub aus der Bundesliga bereits einen Hut in den Ring geworfen, um das Freiburger Eigengewächs im Sommer zu verpflichten.

+++ 10. April, 06:10 Uhr: Besonderes Milan-Angebot für Leon Goretzka? +++ Dass Leon Goretzka den FC Bayern im Sommer verlassen wird, ist beschlossene Sache. Die Liste an angeblichen Interessenten ist lang, ein Klub will den deutschen Nationalspieler jetzt offenbar mit einem ganz speziellen Angebot locken. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, bietet die AC Mailand Goretzka einen Dreijahresvertrag an - eine unübliche Vorgehensweise bei einem 31-Jährigen. Damit soll dem Noch-Bayern-Profi Planungssicherheit verschafft werden, was ein entscheidender Faktor für die Verhandlungen sein soll. Zudem könnte Milan so die finanziellen Vorstellungen beider Seiten kombinieren. Laut Bericht stellt sich Goretzka ein Jahresgehalt in Höhe von sieben Millionen Euro vor, Milan will nur fünf Millionen zahlen. Mit einem Dreijahresvertrag könnte der Klub die Gesamtsumme für Goretzka auf 15 Millionen Euro taxieren, was sogar mehr wäre als bei einem Zweijahresvertrag mit sieben Millionen Euro im Jahr. Goretzka selbst, so heißt es, wolle am liebsten in die Premier League wechseln. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Neben Milan sollen der FC Arsenal, Juventus Turin, AC-Stadtrivale Inter Mailand, die SSC Neapel, Fenerbahce und Atlético Madrid Goretzka auf dem Zettel haben.

+++ 9. April, 08:30 Uhr: Schnappt City Bayern und BVB ein Toptalent weg? +++ Hertha-Youngster Kennet Eichhorn gilt als großes Versprechen für die Zukunft. Der 16-Jährige feierte in der laufenden Saison seinen Durchbruch bei der Alten Dame und überzeugt mit Laufstärke, einer starken Spieleröffnung und seiner guten körperlichen Reife. Wenig überraschend steht das Toptalent deshalb bei dem ein oder anderen Klub auf dem Zettel. Laut Transferexperte Fabrizio Romano hat nun auch Manchester City ein Auge auf den Youngster geworfen. Eichhorn, der bis vor der Länderspielpause aufgrund einer Sprunggelenksverletzung pausieren musste, nun aber wieder spielen kann, könnte die Hertha im kommenden Sommer dank einer in seinem Vertrag verankerten Ausstiegsklausel für vergleichsweise günstige zehn bis zwölf Millionen Euro verlassen. Neben dem Team von Pep Guardiola sollen aktuell auch der FC Bayern, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und RB Leipzig interessiert sein. Dass Eichhorn bei einem Wechsel zu City im Profikader zum Einsatz käme, erscheint ob der starken Konkurrenz derweil unwahrscheinlich. In diesem Fall käme wohl ein Leihgeschäft in Frage.

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+++ 7. April, 17:08 Uhr: Premier-League-Giganten mischen wohl bei El Mala mit +++ Die Zahl der Interessenten für Said El Mala nimmt offenbar immer weiter zu. Neben Brighton & Hove Albion mischen laut der "Sport Bild" auch der FC Chelsea und Newcastle United im Rennen um den Shootingstar des 1. FC Köln mit. Allerdings ist der Stand bei beiden Klubs unterschiedlich. Chelsea sei zwar interessiert, habe aber noch kein offizielles Angebot abgegeben. Newcastle hingegen soll bereits bei der Familie des U21-Nationalspielers, die El Mala berät, vorstellig geworden sein. Allerdings sei die Antwort für die "Magpies" eher negativ gewesen, demnach tendiere El Mala zu einem Wechsel nach Brighton. Das wiederum soll angeblich bei den Kölnern nicht so gut ankommen, weil der Klub lieber an einen größeren und zahlungsfreudigeren Klub verkaufen wolle. El Malas Mutter habe den Verantwortlichen des FC deshalb signalisiert, auch für andere Interessenten offen zu sein. Brighton ist jedoch klar am weitesten und soll schon ein schriftliches Angebot an El Mala geschickt haben, das die Familie wohl auch annehmen würde. Köln erhofft sich dem Bericht zufolge eine Ablösesumme von mindestens 50 Millionen Euro, Brighton biete aktuell 35 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Boni. Der Bundesligist will die Einnahmen nutzen, um den Kader im Sommer schlagkräftig zu verbessern.

+++ 6. April, 22:35 Uhr: Schafft Deniz Undav beim VfB Historisches? +++ Bundestrainer Julian Nagelsmann hat zuletzt mit seinem Umgang mit Deniz Undav für Irritationen gesorgt. Bei seinem Klub VfB Stuttgart weiß man, was man an dem Stürmer hat. Deshalb könnte der Publikumsliebling bald zum absoluten Top-Verdiener aufsteigen und in Stuttgart so viel wie noch kein Spieler vor ihm verdienen. Wie "Sky" berichtet, soll Undav für eine Verlängerung seines bis 2027 laufenden Vertrags sechs Millionen Euro pro Jahr fordern. Das wäre beim VfB ein Novum. Aktuell erhält er angeblich 4,5 Millionen Euro, was ihn schon jetzt zum Top-Verdiener machen soll. Beim VfB wissen sie aber, dass Undav liefert und welchen Stellenwert er auch bei den Fans genießt. In 39 Pflichtspielen kommt er in dieser Saison auf 23 Tore und 13 Vorlagen – starke Zahlen und damit starke Argumente. Die Konkurrenz schläft allerdings nicht. Wie es heißt, soll es Interessenten aus dem In- und Ausland geben, falls die Verhandlungen scheitern sollten. Konkret genannt wird zum Beispiel Bayer Leverkusen. Aber: Undav kann sich eine Vertragsverlängerung angeblich gut vorstellen.

+++ 6. April, 18:59 Uhr: Eintracht Frankfurt offenbar an Bayern-Talent interessiert +++ Noël Aséko ist derzeit vom FC Bayern München an Zweitligist Hannover 96 ausgeliehen, im Sommer wird der 20-Jährige an die Säbener Straße zurückkehren - oder auch nicht. Denn der defensive Mittelfeldspieler soll laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg bei Eintracht Frankfurt auf der Wunschliste stehen. Bei den Hessen könnte Aséko Nachfolger von Hugo Larsson und Mo Dahoud werden, die die Eintracht im Sommer verlassen könnten. Spannend: Bisher wurde den Frankfurtern ein großes Interesse an Kennet Eichhorn von Hertha BSC nachgesagt. Der 16-Jährige soll nun aber eines der wichtigsten Transferziele des FC Bayern sein. Sollte Eichhorn nach München wechseln, würde Aséko möglicherweise für die Eintracht frei. Bedarf im defensiven Mittelfeld haben die Frankfurter auf jeden Fall, weshalb das Bayern-Talent eine realistische Option sein könnte.

+++ 2. April, 18:43 Uhr: Brandt und Goretzka zukünftig beim selben Verein? +++ Sowohl Julian Brandt als auch Leon Goretzka verlassen im Sommer ihre jeweiligen Vereine nach langer Zeit ablösefrei. Laut "Fußball Transfers" und "Fanatik" sollen die beiden Bundesligastars großes Interesse bei einem Verein im Ausland geweckt haben. Der türkische Spitzenklub Fenerbahce habe demnach beide Spieler auf dem Zettel. Immerhin kennt Goretzka Trainer Domenico Tedesco noch aus Schalke-Zeiten. Er könnte die Position von Edson Álvarez übernehmen, der den Klub im Sommer Richtung England verlassen wird. Bei Brandt reiht sich der türkische Verein in eine lange Liste von potenziellen Interessenten ein. Neben der AS Roma und Arsenal soll sich auch der Ex-Klub des 29-Jährigen, Bayer Leverkusen, interessiert zeigen. Beide Nationalspieler müssten jedenfalls damit rechnen, dass ihr Gehalt am Bosporus nicht vergleichbar mit Bundesliga-Summen sein wird.

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