Relegation live im TV in Sat.1 und im Stream auf JOYN
Relegation zur Bundesliga: Live im Free-TV, im Ticker und im kostenlosen Joyn-Stream
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball Bundesliga
BVB-Stars sagen Goodbye - kaum Wehmut im Netz
Videoclip • 01:51 Min
So verfolgt ihr das Relegations-Hinspiel zur Bundesliga live im Free-TV und im Livestream.
Es sind neben dem DFB-Pokalfinale die letzten Entscheidungen, die auf nationaler Ebene im Profifußball in Deutschland getroffen werden. Wer bekommt den letzten Startplatz in der Bundesliga für die Saison 2026/2027?
In der Relegation um die Bundesliga spielt der Drittletzte aus dem Oberhaus gegen den Tabellendritten der 2. Bundesliga um Klassenerhalt bzw. Aufstieg in zwei Extra-Spielen im Mai.
Aus der Bundesliga können noch drei Teams in der Abschlusstabelle auf Platz 16 landen. Vor dem abschließenden Spieltag haben der VfL Wolfsburg, der 1. FC Heidenheim und der FC St. Pauli jeweils 26 Punkte auf dem Konto.
In der 2. Bundesliga kämpfen ebenfalls noch drei Teams um Platz drei und damit die Teilnahme an der Relegation. Nach dem 33. Spieltag hat Hannover 96 den Relegationsplatz in den Händen, aber die Niedersachsen sind punktgleich mit dem auf Rang vier liegenden SC Paderborn (jeweils 59 Zähler). Vor den Niedersachsen ist die SV Elversberg mit ebenfalls 59 Punkten auf Rang zwei.
Bundesliga - 34. Spieltag: Abstiegsszenarien
ran gibt euch alle wichtigen Informationen zur TV-Übertragung und verrät, wo ihr das Spiel im Livestream verfolgen könnt.
Relegations-Hinspiel: Wann ist Anstoß der Bundesliga-Relegation?
16. Platz der Bundesliga vs. 3. Platz der 2. Bundesliga
Wettbewerb: Relegation zur Bundesliga, Hinspiel
Datum: Freitag, 21. Mai 2026
Uhrzeit: 20:30 Uhr
Austragungsort: -
Läuft die Bundesliga-Relegation live im Free-TV?
Ja. Das Spiel wird im Free-TV in SAT.1 übertragen. Das "ran Sat.1 Bundesliga"-Team berichtet live vom Ort des Geschehens und geht um 19:50 Uhr auf Sendung.
Wer zeigt das Hinspiel der Bundesliga-Relegation live im Pay-TV?
Sky ist für die Übertragung im Pay-TV verantwortlich. Dafür benötigt ihr aber einen gültigen Vertrag mit dem Anbieter.
Wo gibt es einen Livestream der Bundesliga-Relegation?
Einen kostenlosen Livestream gibt es auf Joyn und auf ran.joyn.de.
Habt ihr einen Pay-TV-Vertrag bei Sky, seht ihr das Spiel bei Sky Go. Alternativ könnt ihr nach Abschluss eines Abos bei WOW TV auf einen Livestream zugreifen.
Bundesliga-Relegation: Wo gibt's einen Liveticker zum Hinspiel?
Auf ran.joyn.de könnt ihr das Spiel live verfolgen.
Übersicht zur Relegations-Übertragung vom Hinspiel 2026
Spiel: 16. Platz der Bundesliga vs. 3. Platz der 2. Bundesliga
Datum und Uhrzeit: 21. Mai 2026; 20:30 Uhr
Trainer: -
Free-TV: SAT.1
Pay-TV: Sky
Livestream: Joyn, ran.joyn.de, Sky GO, WOW TV
Liveticker: ran.joyn.de
Alle Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Liga sowie zwischen dem deutschen Unterhaus und der 3. Liga gibt es vom 21. bis 26. Mai 2026 jeweils ab 19:50 Uhr LIVE in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.
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