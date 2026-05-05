Relegation zur Bundesliga: Live im Free-TV, Ticker und im kostenlosen Joyn-Livestream

So verfolgt ihr das Relegations-Hinspiel zur Bundesliga live im Free-TV und im Livestream.

Es sind neben dem DFB-Pokalfinale die letzten Entscheidungen, die auf nationaler Ebene im Profifußball in Deutschland getroffen werden. Wer bekommt den letzten Startplatz in der Bundesliga für die Saison 2026/2027?

In der Relegation um die Bundesliga spielt der Drittletzte aus dem Oberhaus gegen den Tabellendritten der 2. Bundesliga um Klassenerhalt bzw. Aufstieg in zwei Extra-Spielen im Mai.

Aus der Bundesliga können noch zahlreichen Teams auf Platz 16 in der Abschlusstabelle landen. Angefangen von Schlusslicht Heidenheim bis zum 1. FSV Mainz 05, ist nach den Samstagsspielen des 32. Spieltages jedes Team ein möglicher Relegations-Teilnehmer.

In der 2. Bundesliga kämpfen ebenfalls noch einige Teams um Platz drei und damit um einen Platz in der Relegation. Nach dem 32. Spieltag hat Hannover 96 derzeit den Relegationsplatz in den Händen, aber die Niedersachsen sind punktgleich mit Paderborn (jeweils 58 Zähler). Vor den Niedersachsen ist Elversberg mit 59 Punkten auf Rang 2.

ran gibt euch alle wichtigen Informationen zur TV-Übertragung und verrät, wo ihr das Spiel im Livestream verfolgen könnt.