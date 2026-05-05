Relegation live im TV in Sat.1 und im Stream auf JOYN
Relegation zur Bundesliga: Live im Free-TV, Ticker und im kostenlosen Joyn-Livestream
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball Bundesliga
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Videoclip • 04:50 Min
So verfolgt ihr das Relegations-Hinspiel zur Bundesliga live im Free-TV und im Livestream.
Es sind neben dem DFB-Pokalfinale die letzten Entscheidungen, die auf nationaler Ebene im Profifußball in Deutschland getroffen werden. Wer bekommt den letzten Startplatz in der Bundesliga für die Saison 2026/2027?
In der Relegation um die Bundesliga spielt der Drittletzte aus dem Oberhaus gegen den Tabellendritten der 2. Bundesliga um Klassenerhalt bzw. Aufstieg in zwei Extra-Spielen im Mai.
Aus der Bundesliga können noch zahlreichen Teams auf Platz 16 in der Abschlusstabelle landen. Angefangen von Schlusslicht Heidenheim bis zum 1. FSV Mainz 05, ist nach den Samstagsspielen des 32. Spieltages jedes Team ein möglicher Relegations-Teilnehmer.
In der 2. Bundesliga kämpfen ebenfalls noch einige Teams um Platz drei und damit um einen Platz in der Relegation. Nach dem 32. Spieltag hat Hannover 96 derzeit den Relegationsplatz in den Händen, aber die Niedersachsen sind punktgleich mit Paderborn (jeweils 58 Zähler). Vor den Niedersachsen ist Elversberg mit 59 Punkten auf Rang 2.
ran gibt euch alle wichtigen Informationen zur TV-Übertragung und verrät, wo ihr das Spiel im Livestream verfolgen könnt.
Relegations-Hinspiel: Wann ist Anstoß der Bundesliga-Relegation?
16. Platz der Bundesliga vs. 3. Platz der 2. Bundesliga
Wettbewerb: Relegation zur Bundesliga, Hinspiel
Datum: Freitag, 21. Mai 2026
Uhrzeit: -
Austragungsort: -
Läuft die Bundesliga-Relegation live im Free-TV?
Ja. Das Spiel wird im Free-TV in SAT.1 übertragen. Das "ran Sat.1 Bundesliga"-Team berichtet live vom Ort des Geschehens.
Wer zeigt das Hinspiel der Bundesliga-Relegation live im Pay-TV?
Sky ist für die Übertragung im Pay-TV verantwortlich. Dafür benötigt ihr aber einen gültigen Vertrag mit dem Anbieter.
Wo gibt es einen Livestream der Bundesliga-Relegation?
Einen kostenlosen Livestream gibt es auf Joyn und auf ran.joyn.de.
Habt ihr einen Pay-TV-Vertrag bei Sky, seht ihr das Spiel bei Sky Go. Alternativ könnt ihr nach Abschluss eines Abos bei WOW TV auf einen Livestream zugreifen.
Bundesliga-Relegation: Wo gibt's einen Liveticker zum Hinspiel?
Auf ran.joyn.de könnt ihr das Spiel live verfolgen.
Übersicht zur Relegations-Übertragung vom Hinspiel 2026
Spiel: 16. Platz der Bundesliga vs. 3. Platz der 2. Bundesliga
Datum und Uhrzeit: 21. Mai 2026
Trainer: -
Free-TV: SAT.1
Pay-TV: Sky
Livestream: Joyn, ran.joyn.de, Sky GO, WOW TV
Liveticker: ran.joyn.de
Alle Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Liga sowie zwischen dem deutschen Unterhaus und der 3. Liga gibt es vom 21. bis 26. Mai 2026 LIVE in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.
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