Bundesliga
TSG Hoffenheim vs Borussia Dortmund live: Bundesliga im TV, Stream und Ticker
Veröffentlicht:von ran
ran Fußball Bundesliga
Erste Bundesliga-Trainerin spaltet Fans: "Meine Fußball-Welt ist erschüttert"
Videoclip • 02:32 Min
Die TSG Hoffenheim empfängt am 30. Bundesliga-Spieltag den Tabellenzweiten Borussia Dortmund. So könnt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.
Die Bundesliga ist in der heißen Saisonphase angekommen. Am 30. Spieltag empfängt die TSG Hoffenheim am Samstagnachmittag ab 15:30 Uhr Borussia Dortmund.
Während die zweitplatzierten Dortmunder einen komfortablen Vorsprung von zwölf Punkten auf Platz haben, kämpft Hoffenheim noch um die Champions-League-Plätze.
Momentan befindet sich das Team von Christian Ilzer auf Rang sechs und damit einen Punkt hinter dem Europa-League-Platz, auf dem momentan Bayer Leverkusen steht.
Nach unten ist allerdings durchaus ein Puffer vorhanden. Eintracht Frankfurt auf Platz sieben hat neun Zähler weniger als die TSG.
ran hat alle wichtigen Informationen zum Bundesligaspiel zwischen den beiden Klubs.
Nächste Fußball-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Dienstag, 14.04. 17:55 • Fussball
WM-Qualifikation der Frauen: Österreich - Deutschland im Livestream
140 MinBald verfügbar
Dienstag, 14.04. 17:55 • Fussball
WM-Qualifikation der Frauen: Österreich - Deutschland im Livestream
140 Min
TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesligaspiel statt?
Begegnung: TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund
Wettbewerb: Bundesliga; 30. Spieltag
Datum: 18. April 2026
Uhrzeit: 15:30 Uhr
Austragungsort: PreZero Arena (Sinsheim)
Hoffenheim empfängt BVB: Läuft die Bundesliga live im Free-TV?
Nein. Das Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund wird nicht im Free-TV übertragen.
TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund live: Wer zeigt das Spiel im Pay-TV?
Das Bundesliga-Spiel ist am Samstag um 15:30 Uhr auf Sky sowie in der Konferenz beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um die Übertragung zu empfangen.
Neue Bundesliga-Videos
ran Fußball Bundesliga
Victor Boniface gibt Rätsel auf: Beunruhigende Posts im Netz
Videoclip • 01:20 Min
ran Fußball Bundesliga
Steffen Baumgarts letzte Worte als Union-Coach: "Große Enttäuschung"
Videoclip • 01:13 Min
ran Fußball Bundesliga
Erste Bundesliga-Trainerin spaltet Fans: "Meine Fußball-Welt ist erschüttert"
Videoclip • 02:32 Min
Bundesliga live: Wo kann ich Hoffenheim vs. BVB im Livestream sehen?
Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei DAZN habt, könnt ihr die Konferenz im Stream schauen.
Dortmund zu Gast in Hoffenheim: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?
Einen Liveticker zu Hoffenheim gegen Borussia Dortmund gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung des Spiels Hoffenheim gegen Borussia Dortmund
Begegnung: TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund
Datum und Uhrzeit. 18. April 2026, 15:30 Uhr
Trainer: Christian Ilzer (Hoffenheim), Niko Kovac (Dortmund)
Free-TV: -
Pay-TV: Sky, DAZN (in der Konferenz)
Livestream: Sky Go, WOW TV, DAZN
Liveticker: ran.joyn.de
Mehr Bundesliga-News
Köln gelingt Befreiungsschlag - früher Platzverweis für Bremen
Bundesliga
VfB Stuttgart vs. HSV heute live: Bundesliga im TV, Stream und Ticker - Die Aufstellungen sind da
Bundesliga
Erste Cheftrainerin der Liga: Wer ist Marie-Louise Eta?
Fußball
Kommentar: Musiala gibt perfekte Antwort auf WM-Diskussion
Fußball
Knall um Mitternacht: Union entlässt Baumgart
Fußball
Hoeneß adelt Rekord-Stars des FC Bayern