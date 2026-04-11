Bundesliga: Union Berlin trennt sich von Steffen Baumgart - Trainerin übernimmt

Steffen Baumgart ist nicht mehr Trainer von Union Berlin. Die Köpenicker haben auch schon eine Lösung für die kurzfristige Nachfolge gefunden.

Union Berlin hat auf die schwache Rückrunde unter Steffen Baumgart reagiert und Marie-Louise Eta zur ersten Trainerin in der Fußball-Bundesliga gemacht. Der Tabellenelfte trennte sich am Samstagabend nach der 1:3-Pleite beim Schlusslicht 1. FC Heidenheim von Baumgart und dessen Co-Trainern Danilo de Souza und Kevin McKenna. Das Team übernimmt im Kampf um den Klassenerhalt die bisherige Trainerin der U19-Junioren.

"Wir spielen bisher eine absolut enttäuschende Rückrunde und lassen uns vom Tabellenstand nicht blenden: Unsere Lage ist nach wie vor bedrohlich und wir benötigen dringend Punkte, um den Ligaverbleib zu sichern", sagte Geschäftsführer Horst Heldt. "Zwei Siege aus 14 Spielen seit der Winterpause und die gezeigten Leistungen in den letzten Wochen geben uns nicht die Überzeugung, dass uns eine Trendumkehr in der bisherigen Konstellation noch gelingt."

Die Wende soll nun die 34-jährige Eta bringen. Sie soll laut Heldt die Aufgabe "interimistisch zu übernehmen, bevor sie im Sommer wie geplant Cheftrainerin der Profimannschaft der Frauen wird". Union liegt fünf Spiele vor Schluss sieben Punkte vor dem Relegationsplatz.