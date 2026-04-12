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FC Bayern München: Jamal Musiala zeigt mit Hilfe von Kompany, warum die Kahn-Diskussion unnötig war

Veröffentlicht:

von Oliver Jensen

17:30 SAT.1 Bayern

Verletzung beim FC Bayern: Lennart Karl fällt vorerst aus

Videoclip • 20 Sek • Ab 12

Jamal Musiala soll auf die Weltmeisterschaft verzichten? Der Vorschlag von Oliver Kahn sorgte für viele Diskussionen. Mit seiner Leistung gegen den FC St. Pauli zeigte der Offensivspieler, was davon wirklich zu halten ist.

Die Diskussion kam wie aus dem Nichts.

Oliver Kahn sorgte für ordentlich Gesprächsstoff, als er im "Sky"-Talk "Triple" Jamal Musiala empfahl, "er sollte auf eine Teilnahme bei der WM verzichten. Wenn ich spüre, dass etwas in meinem Spiel nicht stimmt, dann muss ich an mir arbeiten, wieder bereit zu sein."

Musiala lieferte die Antwort. Erst auf dem Platz, als er am Samstagabend beim 5:0 gegen den FC St. Pauli der beste Mann war (ran-Note 1). Später dann am Mikrofon, indem er klarstellte: "Auf jeden Fall will ich zur WM gehen."

Richtig ist, dass Musiala auf schwierige zwölf Monate zurückblickt. Seine Misere begann vor ziemlich genau einem Jahr, als er sich im Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg einen Muskelbündelriss zuzog. Kaum war er im Sommer rechtzeitig zur Klub-Weltmeisterschaft zurück, folgte mit dem Wadenbeinbruch eine weitaus schwerwiegendere Verletzung.

So etwas hinterlässt Spuren - auch bei einem Ausnahmefußballer wie Musiala. "Die Verletzung war nicht einfach aus den Knochen zu schütteln, das braucht Zeit", sagte Sportvorstand Max Eberl völlig zurecht. "Bei Jamal geht es auch um das Gefühl. Er ist zurückgekommen, hat seine Einsätze gehabt, dann aber auch wieder einen Rückschlag."

Damit gemeint waren die Sprunggelenksprobleme, die ihn im März erneut aus dem Rhythmus brachten.

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Musiala trifft gegen St. Paul die richtigen Entscheidungen

Doch gegen St. Pauli zeigte er wieder viele Sequenzen, die an den "alten Musiala" erinnerten. Der 23-Jährige zeigte Spielfreude und Qualität am Ball, setzte sich auf engen Räumen durch und traf auch unter Druck von Gegenspielern meist die richtige Entscheidung.

Zudem war er hochgradig effektiv: Bereits in der 9. Minute traf er per Kopf zum 1:0. Die Kopfballqualität unterstreicht die Vielseitigkeit dieses Spielers. Zur Erinnerung: Bereits im Verlaufe der Saison 2024/25, ehe die Verletzung gegen Augsburg ihn schwer traf, hatte er mehrfach mit dem Kopf getroffen.

Damals stellte sich die Frage: Was kann dieser Spieler eigentlich nicht? Daran sollte man sich gerade in Phasen wie jetzt erinnern, in denen Musiala sich zur alten Form zurückkämpft. Erfolgserlebnisse sind dabei von entscheidender Bedeutung.

"Das sind die Momente, die er braucht, um wieder in den Flow zu kommen", sagt Eberl. Auch Mitspieler Joshua Kimmich machte eine erfreuliche Beobachtung: "Ich merke, dass er jetzt einen Change in seinem Mindset hat. Er ist jetzt viel positiver."

Bundesliga-Transfergerüchte: Kim rückt in den Fokus des FC Chelsea

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    Marco Canoniero

  • Schlug in Leipzig voll ein: Yan Diomande

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    Leipzig-Youngster Yan Diomande zählt zu den großen Entdeckungen der Saison. Dies hat offenbar auch Manchester United festgestellt, die laut der spanischen Zeitung "Sport" Interesse am 19-Jährigen haben sollen. Demnach hätte der Flügelspieler die ManUnited-Bosse mit seiner "Schnelligkeit und Dribbelfähigkeit" beeindruckt. Allerdings läuft sein Vertrag bei RB bis Sommer 2030, sodass die mögliche Ablöse sehr hoch ausfallen dürfte.

    AFP/SID/RONNY HARTMANN

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    Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul)
    Victor Osimhen steht nun wohl doch auf dem Zettel des FC Bayern. Der Rekordmeister prüft laut "FussballTransfers", ob ein Transfer des nigerianischen Torjägers möglich sein könnte. Osimhen wurde dem FC Bayern bereits im Winter angeboten, allerdings lehnte Max Eberl einen Transfer damals noch ab. Nun beschäftigen sich die Münchner Verantwortlichen erneut mit dem Angreifer. Auch Osimhen selbst kann sich einen Wechsel nach München offenbar gut vorstellen. Neben dem FC Bayern zeigen allerdings auch andere Klubs Interesse - darunter mehrere Vereine aus Saudi-Arabien.

    IMAGO/Buzzi

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    Kann der HSV Innenverteidiger Luka Vuskovic halten? "Ich bin Überzeugungstäter. Natürlich glaube ich auch fußballromantisch an Dinge, die schwer vorzustellen sind", sagte Hamburgs Trainer Merlin Polzin der "Bild". Der Kroate ist von Tottenham Hotspur ausgeliehen und liegt bei einem Marktwert von 40 Millionen Euro. Dabei wähnt sich Polzin mit einem Trumpf in der Hand. "Wir wissen auch, was im November passiert..." Dabei spielt Polzin auf das Comeback von Lukas Bruder Mario Vuskovic nach Doping-Sperre an.

    IMAGO/HMB-Media

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    Said El Mala (1. FC Köln)
    Köln-Juwel Said El Mala steht bei einigen Klubs auf dem Zettel, einer wirbt aber wohl besonders intensiv um die Dienste des 19-Jährigen: Brighton & Hove Albion mit Trainer Fabian Hürzeler. Laut "Sky" plant der Premier-League-Klub im kommenden Sommer einen weiteren Vorstoß. Schon in den vergangenen beiden Transferfenstern hat der Klub demnach erfolglos wegen eines möglichen Transfers angefragt. Sein Vertrag in Köln läuft noch bis 2030.

    IMAGO/Revierfoto

  • Borussia Mönchengladbach v VfL Wolfsburg - Bundesliga

    Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach)
    Borussia Mönchengladbach könnte im Sommer 2026 wohl Rocco Reitz verlieren. Laut "Sky" soll RB Leipzig großes Interesse am 23-Jährigen haben. Dem Bericht nach hat Reitz in seinem Kontrakt offenbar eine Ausstiegsklausel in Höhe von 28 Millionen Euro. Zudem gibt es wohl auch weitere Interessenten wie Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Brighton & Hove Albion. Reitz' Vertrag bei den "Fohlen" läuft noch bis Sommer 2028.

    2025 Getty Images

  • Leicester City v Wrexham AFC - Sky Bet Championship

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    Beim englischen Zweitligisten sorgt der erst 16-jährige Jeremy Monga für Aufsehen. Entsprechend sind schon einige Topklubs auf den Teenager aufmerksam geworden. Laut "Teamtalk" gehören auch der FC Bayern und Borussia Dortmund zu den Interessenten an Monga. Demnach sollen auch beide Klubs schon Gespräche mit dem Offensivspieler geführt haben, ...

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  • Leicester City v Wrexham AFC - Sky Bet Championship

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    ... der aufgrund der Statuten aber erst im Jahr 2027 nach Deutschland wechseln dürfte. Die Konkurrenz im Werben um den Engländer ist aber wohl riesig. Juventus Turin, Real Madrid und PSG haben wohl ebenfalls schon Kontakt zu Monga aufgenommen, auch die englischen Topklubs Liverpool und Tottenham seien hinter dem Toptalent her, heißt es.

    2025 Getty Images

  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - DFB Cup: Round of 16

    Julian Ryerson (Borussia Dortmund)
    Landet ein BVB-Stammspieler beim FC Barcelona? Wie "Sky" berichtet, hat Barca offenbar ein Auge auf Julian Ryerson geworfen. Der Norweger soll demnach ein günstiger Ersatz für Jules Kounde sein, der in Katalonien vor dem Abgang steht. Erste Gespräche sollen demnach bereits stattgefunden haben. Ob der BVB einem Abgang jedoch zustimmen würde, ist offen.

    2025 Getty Images

Vincent Kompany ist der perfekte WM-Manager

Ein Grund dafür dürfte der Führungsstil von Vincent Kompany sein, der sich für die deutsche Nationalmannschaft als idealer "WM-Manager" entpuppt. Der Belgier ist ein Meister darin, mit seinen Rotationen alle Spieler bei Laune zu halten und körperlich nicht zu überfordern.

Das zeigt sich an Musiala: Seit seinem Comeback hatte er 14 Pflichtspieleinsätze, stand aber lediglich viermal in der Startelf. In Hamburg hatte Musiala erstmals in dieser Saison zwei Torbeteiligungen in einem Spiel - erst sein Treffer zum 1:0, dann die Vorlage für Nicolas Jackson zum 4:0.

Berücksichtigt man lediglich die vier Spiele, in denen er in der Anfangsformation stand, kommt er auf eine starke Quote von drei Toren und einer Vorlage. Dies ergibt im Schnitt eine Torbeteiligung pro Startelfeinsatz. Ein starker Wert für jemanden, der angeblich nach seiner Form sucht.

Die Diskussion um Musiala war somit völlig unnötig. Spätestens seit dem starken Auftritt gegen St. Pauli sollte dies jedem klar sein - womöglich auch Oliver Kahn.

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