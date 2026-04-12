Fußball
FC Bayern München: Jamal Musiala zeigt mit Hilfe von Kompany, warum die Kahn-Diskussion unnötig war
Veröffentlicht:von Oliver Jensen
17:30 SAT.1 Bayern
Verletzung beim FC Bayern: Lennart Karl fällt vorerst aus
Videoclip • 20 Sek • Ab 12
Jamal Musiala soll auf die Weltmeisterschaft verzichten? Der Vorschlag von Oliver Kahn sorgte für viele Diskussionen. Mit seiner Leistung gegen den FC St. Pauli zeigte der Offensivspieler, was davon wirklich zu halten ist.
Die Diskussion kam wie aus dem Nichts.
Oliver Kahn sorgte für ordentlich Gesprächsstoff, als er im "Sky"-Talk "Triple" Jamal Musiala empfahl, "er sollte auf eine Teilnahme bei der WM verzichten. Wenn ich spüre, dass etwas in meinem Spiel nicht stimmt, dann muss ich an mir arbeiten, wieder bereit zu sein."
Musiala lieferte die Antwort. Erst auf dem Platz, als er am Samstagabend beim 5:0 gegen den FC St. Pauli der beste Mann war (ran-Note 1). Später dann am Mikrofon, indem er klarstellte: "Auf jeden Fall will ich zur WM gehen."
Richtig ist, dass Musiala auf schwierige zwölf Monate zurückblickt. Seine Misere begann vor ziemlich genau einem Jahr, als er sich im Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg einen Muskelbündelriss zuzog. Kaum war er im Sommer rechtzeitig zur Klub-Weltmeisterschaft zurück, folgte mit dem Wadenbeinbruch eine weitaus schwerwiegendere Verletzung.
So etwas hinterlässt Spuren - auch bei einem Ausnahmefußballer wie Musiala. "Die Verletzung war nicht einfach aus den Knochen zu schütteln, das braucht Zeit", sagte Sportvorstand Max Eberl völlig zurecht. "Bei Jamal geht es auch um das Gefühl. Er ist zurückgekommen, hat seine Einsätze gehabt, dann aber auch wieder einen Rückschlag."
Damit gemeint waren die Sprunggelenksprobleme, die ihn im März erneut aus dem Rhythmus brachten.
Noch mehr Fußball-Videos:
ran Fußball Bundesliga
Erste Bundesliga-Trainerin spaltet Fans: "Meine Fußball-Welt ist erschüttert"
Videoclip • 02:32 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Fans feiern Kantersieg! "Wer sagt's Pauli?"
Videoclip • 02:00 Min
ran Fußball Bundesliga
BVB-Fans nach Niederlage bedient: "Terrorfußball!"
Videoclip • 01:31 Min
Musiala trifft gegen St. Paul die richtigen Entscheidungen
Doch gegen St. Pauli zeigte er wieder viele Sequenzen, die an den "alten Musiala" erinnerten. Der 23-Jährige zeigte Spielfreude und Qualität am Ball, setzte sich auf engen Räumen durch und traf auch unter Druck von Gegenspielern meist die richtige Entscheidung.
Zudem war er hochgradig effektiv: Bereits in der 9. Minute traf er per Kopf zum 1:0. Die Kopfballqualität unterstreicht die Vielseitigkeit dieses Spielers. Zur Erinnerung: Bereits im Verlaufe der Saison 2024/25, ehe die Verletzung gegen Augsburg ihn schwer traf, hatte er mehrfach mit dem Kopf getroffen.
Damals stellte sich die Frage: Was kann dieser Spieler eigentlich nicht? Daran sollte man sich gerade in Phasen wie jetzt erinnern, in denen Musiala sich zur alten Form zurückkämpft. Erfolgserlebnisse sind dabei von entscheidender Bedeutung.
"Das sind die Momente, die er braucht, um wieder in den Flow zu kommen", sagt Eberl. Auch Mitspieler Joshua Kimmich machte eine erfreuliche Beobachtung: "Ich merke, dass er jetzt einen Change in seinem Mindset hat. Er ist jetzt viel positiver."
Bundesliga-Transfergerüchte: Kim rückt in den Fokus des FC Chelsea
Vincent Kompany ist der perfekte WM-Manager
Ein Grund dafür dürfte der Führungsstil von Vincent Kompany sein, der sich für die deutsche Nationalmannschaft als idealer "WM-Manager" entpuppt. Der Belgier ist ein Meister darin, mit seinen Rotationen alle Spieler bei Laune zu halten und körperlich nicht zu überfordern.
Das zeigt sich an Musiala: Seit seinem Comeback hatte er 14 Pflichtspieleinsätze, stand aber lediglich viermal in der Startelf. In Hamburg hatte Musiala erstmals in dieser Saison zwei Torbeteiligungen in einem Spiel - erst sein Treffer zum 1:0, dann die Vorlage für Nicolas Jackson zum 4:0.
Berücksichtigt man lediglich die vier Spiele, in denen er in der Anfangsformation stand, kommt er auf eine starke Quote von drei Toren und einer Vorlage. Dies ergibt im Schnitt eine Torbeteiligung pro Startelfeinsatz. Ein starker Wert für jemanden, der angeblich nach seiner Form sucht.
Die Diskussion um Musiala war somit völlig unnötig. Spätestens seit dem starken Auftritt gegen St. Pauli sollte dies jedem klar sein - womöglich auch Oliver Kahn.
ran Fußball Bundesliga
Erste Bundesliga-Trainerin spaltet Fans: "Meine Fußball-Welt ist erschüttert"
Videoclip • 02:32 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Fans feiern Kantersieg! "Wer sagt's Pauli?"
Videoclip • 02:00 Min
ran Fußball Bundesliga
BVB-Fans nach Niederlage bedient: "Terrorfußball!"
Videoclip • 01:31 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Alphonso Davies unterschreibt bei Red Bull - Fans in Aufruhr
Videoclip • 01:19 Min
ran Fußball Bundesliga
Manuel Neuers tragende Rolle beim FC Bayern - Plötzlich geht es über Müller
Videoclip • 02:45 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern - Kompany gibt zu: Harry Kane gegen Real über Schmerzgrenze
Videoclip • 02:11 Min
2. Bundesliga
Klose-Ansage nach Dresden-Ausschreitungen: "Müssen Chaoten eingrenzen"
Videoclip • 01:26 Min
ran Fußball
Begeisterung über internationale Auftritte von Freiburg und Mainz
Videoclip • 01:08 Min
ran Fußball
Hansi Flick ätzt gegen deutschen VAR: "Danke, Deutschland"
Videoclip • 01:47 Min
ran Fußball
Champions League - Fans rösten Wirtz und Liverpool: "Kneipenmannschaft"
Videoclip • 02:08 Min