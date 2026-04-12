Jamal Musiala soll auf die Weltmeisterschaft verzichten? Der Vorschlag von Oliver Kahn sorgte für viele Diskussionen. Mit seiner Leistung gegen den FC St. Pauli zeigte der Offensivspieler, was davon wirklich zu halten ist.

Die Diskussion kam wie aus dem Nichts.

Oliver Kahn sorgte für ordentlich Gesprächsstoff, als er im "Sky"-Talk "Triple" Jamal Musiala empfahl, "er sollte auf eine Teilnahme bei der WM verzichten. Wenn ich spüre, dass etwas in meinem Spiel nicht stimmt, dann muss ich an mir arbeiten, wieder bereit zu sein."

Musiala lieferte die Antwort. Erst auf dem Platz, als er am Samstagabend beim 5:0 gegen den FC St. Pauli der beste Mann war (ran-Note 1). Später dann am Mikrofon, indem er klarstellte: "Auf jeden Fall will ich zur WM gehen."

Richtig ist, dass Musiala auf schwierige zwölf Monate zurückblickt. Seine Misere begann vor ziemlich genau einem Jahr, als er sich im Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg einen Muskelbündelriss zuzog. Kaum war er im Sommer rechtzeitig zur Klub-Weltmeisterschaft zurück, folgte mit dem Wadenbeinbruch eine weitaus schwerwiegendere Verletzung.

So etwas hinterlässt Spuren - auch bei einem Ausnahmefußballer wie Musiala. "Die Verletzung war nicht einfach aus den Knochen zu schütteln, das braucht Zeit", sagte Sportvorstand Max Eberl völlig zurecht. "Bei Jamal geht es auch um das Gefühl. Er ist zurückgekommen, hat seine Einsätze gehabt, dann aber auch wieder einen Rückschlag."

Damit gemeint waren die Sprunggelenksprobleme, die ihn im März erneut aus dem Rhythmus brachten.