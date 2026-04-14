Eintracht Frankfurt: Can Uzun nach Watschn von Albert Riera vor Abgang? Diese Summe wird gehandelt

Can Uzun wurde zuletzt von Eintracht-Trainer Albert Riera deutlich kritisiert. Das hat offenbar Folgen: Der 20-Jährige befasst sich angeblich mit einem Abschied aus Frankfurt.

Nach deutlicher Kritik von Trainer Albert Riera denkt Offensivstar Can Uzun offenbar an einen vorzeitigen Abschied von Eintracht Frankfurt. Das berichtet die "Bild".

Beim 2:2 gegen den 1. FC Köln am Ostersonntag saß der 20-Jährige die komplette Spielzeit über auf der Bank, danach bemängelte Riera schonungslos die Schwächen des türkischen Nationalspielers.

"Er weiß, was er mit und ohne den Ball machen soll. Wenn er das dem Team, nicht mir, gibt, wird er spielen", sagte der spanische Coach. Und weiter: "Dass einige nicht gespielt haben, liegt daran, dass man mit Ball super sein kann, aber ohne Ball eben nicht gut ist. Bei Albert wirst du dann nicht spielen. Da bin ich sehr klar. Ich will komplette Spieler. Sie müssen beide Aufgaben erledigen."