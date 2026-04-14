Bundesliga
Eintracht Frankfurt: Can Uzun nach Watschn von Albert Riera vor Abgang? Diese Summe wird gehandelt
Aktualisiert:von Chris Lugert
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Can Uzun wurde zuletzt von Eintracht-Trainer Albert Riera deutlich kritisiert. Das hat offenbar Folgen: Der 20-Jährige befasst sich angeblich mit einem Abschied aus Frankfurt.
Nach deutlicher Kritik von Trainer Albert Riera denkt Offensivstar Can Uzun offenbar an einen vorzeitigen Abschied von Eintracht Frankfurt. Das berichtet die "Bild".
Beim 2:2 gegen den 1. FC Köln am Ostersonntag saß der 20-Jährige die komplette Spielzeit über auf der Bank, danach bemängelte Riera schonungslos die Schwächen des türkischen Nationalspielers.
"Er weiß, was er mit und ohne den Ball machen soll. Wenn er das dem Team, nicht mir, gibt, wird er spielen", sagte der spanische Coach. Und weiter: "Dass einige nicht gespielt haben, liegt daran, dass man mit Ball super sein kann, aber ohne Ball eben nicht gut ist. Bei Albert wirst du dann nicht spielen. Da bin ich sehr klar. Ich will komplette Spieler. Sie müssen beide Aufgaben erledigen."
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Uzun zuletzt von Verletzungen ausgebremst
Diese persönlichen Angriffe sollen Uzun laut dem Bericht tief getroffen haben. Er soll inzwischen offen über einen Wechsel im Sommer nachdenken und wolle die kommenden Wochen genau beobachten. Laut der Zeitung soll die AC Mailand Interesse zeigen. Als Ablösesumme nennt die "Bild" 40 bis 45 Millionen Euro, Uzuns Vertrag läuft noch bis 2029.
Nach starkem Saisonstart mit acht Scorerpunkten an den ersten fünf Bundesliga-Spieltagen wurde Uzun durch mehrere Verletzungen ausgebremst, zuletzt fiel er mit einer Oberschenkelverletzung gut sieben Wochen aus. Vor der Länderspielpause gab er beim 1:2 in Mainz sein Comeback als Joker.
Uzun hofft weiter darauf, zum türkischen WM-Kader zu gehören. Um sich für die Auswahl zu empfehlen, benötigt er in Frankfurt jedoch Einsätze. Ob er diese in den kommenden Wochen von Riera bekommen wird, bleibt abzuwarten.
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