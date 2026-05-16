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Union Berlin: Kommt ein Meistertrainer als Nachfolger von Marie-Louise Eta?
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:47 Min
Bei der Trainersuche von Bundesligist Union Berlin taucht nun ein neuer Name auf. Folgt der Schweizer Meistertrainer Mauro Lustrinelli auf Marie-Louise Eta?
Der 1. FC Union Berlin geht möglicherweise mit einem Meistertrainer in die Saison 2026/27.
Wie "Sky" berichtet, sollen die Köpenicker in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem Schweizer Mauro Lustrinelli vom FC Thun sein.
Der 50-Jährige führte Thun zuletzt sensationell als Aufsteiger direkt zum Meistertitel in der Schweiz und könnte jetzt auf der Union-Bank landen.
Union-Führungsriege überzeugt Lustrinelli wohl
Im Bericht heißt es, dass die Union-Führungsriege um Präsident Dirk Zingler und Geschäftsführer Horst Heldt den Schweizer Meistertrainer von einem Engagement bei den "Eisernen" überzeugt haben soll.
Über die Ablösesumme soll es zwischen Union und Thun hingegen noch Verhandlungen geben, denn Lustrinelli hat beim Meister noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028.
In Berlin würde Lustrinelli auf die bisherige Interimstrainerin Marie-Louise Eta folgen. Sie hatte das Amt Mitte April nach der Trennung der Unioner von Steffen Baumgart übernommen. In ihren fünf Partien als Trainerin des Teams holte sie zwei Siege und ein Remis, nachdem die ersten beiden Begegnungen unter ihrer Leitung verloren gingen.
Eta wird nun voraussichtlich zur neuen Saison die Cheftrainerin der Union-Frauenmannschaft.
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