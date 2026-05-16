ran Fußball Energie Cottbus: Abpfiff, Aufstieg, Platzsturm! Spieler feiern im Fan-Chaos Videoclip • 01:47 Min Link kopieren Teilen

Bei der Trainersuche von Bundesligist Union Berlin taucht nun ein neuer Name auf. Folgt der Schweizer Meistertrainer Mauro Lustrinelli auf Marie-Louise Eta?

Der 1. FC Union Berlin geht möglicherweise mit einem Meistertrainer in die Saison 2026/27. Wie "Sky" berichtet, sollen die Köpenicker in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem Schweizer Mauro Lustrinelli vom FC Thun sein. FC Bayern München: Christoph Freund spricht Klartext zur Zukunft von Alexander Nübel Der 50-Jährige führte Thun zuletzt sensationell als Aufsteiger direkt zum Meistertitel in der Schweiz und könnte jetzt auf der Union-Bank landen.

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