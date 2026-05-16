ran Fußball Bundesliga Bundesliga-Fans bedient: "Frieden des Fußballs bleibt aus" Videoclip • 02:16 Min Link kopieren Teilen

Der VfL Wolfsburg rettet sich am letzten Spieltag in die Relegation. Verdient haben sie diese nach einer schwachen Bundesliga-Saison nicht. Ein Kommentar.

Fast 70 Millionen Euro hat der VfL Wolfsburg im vergangenen Sommer in neue Spieler investiert. Das ist exakt so viel, wie der gesamte Kader des FC St. Pauli laut "transfermarkt.de" wert ist. Schaut man auf die vergangenen fünf Spielzeiten, kommen die Wölfe auf über 300 Millionen Euro Ausgaben und ein Transferminus von rund 130 Millionen Euro. 3. Liga: Energie Cottbus steigt auf – Drama um den MSV Duisburg

Relegation live im TV in Sat.1 und im Stream auf JOYN Sportlich lassen sich die Investitionen in den Kader schon lange nicht mehr rechtfertigen. Zweimal wurde der VfL Zwölfter, einmal Elfter, einmal Achter und nun drohte sogar der Abstieg in die 2. Bundesliga. Nur wegen der Ausnahmeregelung bei 50+1 und des Geldes von VW konnte in den vergangenen Jahren kaschiert werden, wie schlecht dieser Klub arbeitet. Nun aber schien es soweit zu sein: Der verdiente Abstieg drohte. Auf den letzten Metern riss sich der hochkarätig besetzte Kader dann aber doch noch zusammen. Mit ordentlichen Leistungen in den letzten Spielen und einem souveränen 3:1-Erfolg bei St. Pauli rettete sich Wolfsburg in die Relegation.

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