ran Fußball Bundesliga BVB-Stars sagen Goodbye - kaum Wehmut im Netz Videoclip • 01:51 Min Link kopieren Teilen

Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund.

+++ 16. Mai, 20:19 Uhr: BVB fragte wohl bei Real wegen Camavinga an +++ Bundesligist Borussia Dortmund soll laut dem spanischen Journalisten Ramon Alvarez de Mon bei Real Madrid wegen Eduardo Camavinga angefragt haben. Der 23-jährige Franzose hatte es zuletzt schwer bei den Madrilenen, unter anderem wegen seiner Gelb-Roten Karte in der Champions League gegen den FC Bayern. Zudem wurde er auch nicht für Frankreichs WM-Kader nominiert. Dennoch wurde die BVB-Anfrage wohl im ersten Schritt abgelehnt. Demnach stehe der Linksfuß derzeit nicht zum Verkauf. Allerdings könnte sich das im Verlauf des Sommers noch ändern, falls der mutmaßlich neue Real-Trainer für Camavinga keine Verwendung haben sollte. Camavingas Vertrag bei den Madrilenen läuft noch bis zum Sommer 2029.

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+++ 13. Mai, 09:35 Uhr: Top-Klub macht bei Julian Brandt wohl ernst +++ Nach sieben Jahren im BVB-Trikot endet in Kürze das Kapitel Borussia Dortmund für Julian Brandt. An Interessenten für den 30-Jährigen soll es offenbar nicht mangeln. Wie die "Sport Bild" berichtet, hat Atletico Madrid wohl die ersten Schritt unternommen. Demnach sollen sich die "Rojiblancos" bei der Familie des Mittelfeldspielers, die ihn berät, bereits gemeldet und ihr Interesse hinterlegt haben. Weiter heißt es, dass Atletico Brandts Wunschziel sein soll, da seine Freundin in Spanien lebt, er selbst spanisch spreche und die dortige Kultur reizvoll finden würde. Die Madrilenen suchen einen Nachfolger für Klub-Legende Antoine Griezmann, der nach Saisonende zu Orlando City in die MLS wechselt. Die AS Rom, der FC Arsenal und Fenerbahce Istanbul sollen ebenfalls am Routinier dran sein.

+++ 12. Mai, 09:36 Uhr: Joane Gadou kommt! Erster Book-Deal fix +++ Borussia Dortmund hat den nächsten wichtigen Baustein für die Zukunft der Defensive gefunden. Wie der BVB bekanntgab, ist der Wechsel von Joane Gadou von RB Salzburg perfekt. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger unterschreibt in Dortmund einen Vertrag bis 2031. Der Deal war zuletzt vor allem eine Frage der Ablöse. Salzburg soll zwischenzeitlich bis zu 25 Millionen Euro gefordert haben. Offenbar einigten sich beide Klubs nun auf eine Sockelablöse von rund 19,5 Millionen Euro, dazu können weitere 4,5 Millionen Euro an Bonuszahlungen kommen. Sportlich passt Gadou genau in das Dortmunder Profil: jung, entwicklungsfähig, körperlich stark. Der Franzose ist 1,95 Meter groß, wurde in der Jugend von Paris Saint-Germain ausgebildet und wechselte 2024 für rund zehn Millionen Euro nach Salzburg. Dort entwickelte er sich schnell zu einem der spannendsten Innenverteidiger seiner Altersklasse. Für den BVB ist der Transfer auch ein Signal in der Kaderplanung. Dortmund will die Defensive langfristig breiter und zukunftsfähiger aufstellen. Mit Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton und dem jungen Gadou hat der Klub eine spannende Mischung aus Bundesliga-Erfahrung und Entwicklungspotenzial. Gleichzeitig zeigt der Deal, dass der BVB unter Sportdirektor Ole Book früh im Sommer aktiv wird und wieder stärker auf die bekannte Dortmunder DNA setzt: junge Top-Talente verpflichten, entwickeln und sportlich wie wirtschaftlich aufwerten.

+++ 10. Mai, 12:00 Uhr: Wildes BVB-Gerücht um Ronaldo-Sohn +++ Im Zusammenhang mit jungen Fußball-Talenten wird häufig Borussia Dortmund als mögliche nächste Station genannt. So nun auch bei einem überaus spektakulären Gerücht. Die britische Zeitung "Sun" hat den BVB als eines von fünf möglichen Zielen für den Sohn von Superstar Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Jr., ins Spiel gebracht. Als weitere Klubs nannte das Blatt Real Madrid, Paris St. Germain, den FC Bayern München und Sporting Lissabon. Demnach will CR7 Junior künftig in Europa spielen, besonders England und Spanien sollen ihn reizen. Aktuell kickt der 15-Jährige, genau wie sein Vater, für den Saudi-Klub Al-Nassr - schon im nächsten Jahr soll eigentlich sein Debüt in der Profimannschaft an der Seite seines Vaters erfolgen. Dem Bericht zufolge will die Ronaldo-Familie aber allzu große Aufmerksamkeit im Hinblick auf den Nachwuchsspieler vermeiden, was eher für Klubs wie den BVB oder Sporting sprechen würde. Aber: Laut "Bild" sollen die Verantwortlichen in Dortmund keinerlei Interesse an einer Verpflichtung des Youngsters haben, würde das massive mediale Interesse rund um den Namen Ronaldo doch jedes Training und jedes Spiel des Nachwuchses in den Fokus rücken.

+++ 09. Mai, 17:18 Uhr: Brandt zur eigenen Zukunft: "Wird sich nicht bis August hinziehen" +++ Julian Brandt hat sich nach seinem letzten Heimspiel für den BVB zu seiner eigenen Zukunft geäußert - durchaus optimistisch. Am Freitagabend setzte sich der BVB mit 3:2 gegen Eintracht Frankfurt durch und stellte das eigene Punktekonto somit auf 70. Vor dem Spiel wurden einige Spieler verabschiedet, bei denen ein Abschied bereits feststeht. Darunter auch Julian Brandt. Dieser sagte anschließend am "Sky"-Mikrofon: "Ich bin da sehr geordnet. In manchen 'Doppelpass'-Runden wirft man dafür zwei Euro ins Sparschwein. Aber: Ich mache einen Schritt nach dem anderen. Das wird sich nicht bis in den August ziehen, das kann ich sagen." Interesse für den ehemaligen deutschen Nationalspieler soll es aus England, Spanien und Italien geben. Ob seine Zeit in der Bundesliga daher wirklich schon zu Ende gehen wird, bleibt offen.

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+++ 06. Mai, 14:25 Uhr: Fenerbahce Istanbul intensiviert Interesse an Serhou Guirassy +++ Steht Serhou Guirassy vor dem Absprung beim BVB? Nach Informationen der "Bild" hat Fenerbahce Istanbul das Interesse an dem Stürmer wieder intensiviert. Bereits im vergangenen Winter war der Stürmer am Bosporus ein heißes Thema, ein Transfer scheiterte jedoch vor allem daran, dass Borussia Dortmund Guirassy nicht abgeben wollte und dieser selbst einem Wechsel in die Türkei offenbar skeptisch gegenüberstand. Inzwischen scheint sich die Haltung des Angreifers jedoch gewandelt zu haben. Zwischen den Beratern des Torjägers (15 Saisontore) und dem Traditionsklub sollen bereits konkrete Gespräche über ein mögliches Engagement stattgefunden haben. Allerdings befindet sich der Verein nach der Trennung von Trainer Domenico Tedesco im April sowie mehreren personellen Veränderungen aktuell in einer Phase des Umbruchs. Ohnehin gilt der Vertrag des Stürmers in Dortmund bis zum Jahre 2028. Ab Juli könnte der Angreifer den Verein für rund 35 Millionen Euro verlassen. Diese Ausstiegsklausel greift allerdings ausschließlich bei ausgewählten Top-Klubs wie Paris oder Barcelona – Fenerbahce gehört nicht dazu. Daher wäre die Ablösesumme frei verhandelbar.

+++ 04. Mai, 06:50 Uhr: BVB-Bosse wollen Niko Kovac wohl langfristig binden +++ Die Personalie Niko Kovac ist bei Borussia Dortmund nicht unbedingt unumstritten. Gerade in der BVB-Fanszene kritisieren immer wieder Fans die destruktive Spielweise der Dortmunder. Obwohl die Saison sowohl im Pokal als auch in der Champions League frühzeitig beendet war, genießt Kovac aber offenbar ein hohes Standing bei den BVB-Bossen. Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, sollen in den kommenden Wochen Gespräche mit Kovacs Management aufgenommen werden, um den 2027 auslaufenden Vertrag frühzeitig langfristig zu verlängern. Damit sollen auch die anhaltenden Gerüchte um die Zukunft des Kroaten im Keim erstickt werden. "Wir haben unsere Überzeugung zu Niko bereits klar geäußert. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit ihm zusammen", sagte Dortmunds neuer Sportdirektor Ole Book infolge der Niederlage in Gladbach. "Ich wurde schon vor dem heutigen Spiel darauf angesprochen und habe mich sehr positiv dazu geäußert. Daran hat sich durch die Niederlage ganz sicher nichts geändert."

+++ 03. Mai, 11:28 Uhr: Fehlende Talentförderung? BVB-Coach Kovac widerspricht Vorwürfen vehement +++ Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac sieht sich schon seit Jahren dem fast ständigen Vorwurf ausgesetzt, zu wenige junge Spieler zu fördern. Diesen Vorwurf versuchte der Coach nun zu widerlegen, indem er konkrete Beispiele nannte. "Ich habe auch schon gehört, dass ich angeblich mehr auf Erfahrung setze als die meisten anderen Trainer. Aber da gibt es schon eine etwas längere Liste junger Spieler, die sich in den vergangenen Jahren und auch aktuell sehr gut unter meinem Trainerteam und mir entwickelt haben, bevor die jeweiligen Klubs sie teuer verkauft haben", sagte der 54-Jährige der "FAZ", bevor er tatsächlich ins Detail ging. "Luka Jovic in Frankfurt war 20 Jahre alt, in Monaco hat Aurelien Tchouameni bei mir als Achtzehnjähriger gespielt. Felix Nmecha habe ich als sehr jungen Spieler in Wolfsburg eingesetzt, genau wie Micky van de Ven. Jesus Vallejo war mit 18 Jahren Stammspieler in Frankfurt, Aaron Anselmino hat hier in Dortmund fast immer gespielt, wenn er fit war. Und im Moment steht hier fast jede Woche Jobe Bellingham in der Startelf, der ist 20“, erklärte Kovac. Bellingham holte der BVB im Sommer 2025 von Premier-League-Aufsteiger Sunderland und nach anfänglichen Schwierigkeiten findet sich der junge Engländer in Dortmund sportlich immer besser zurecht. Erst kürzlich sorgte Kovac zudem für das Bundesliga-Debüt des erst 16-jährigen US-Amerikaners Mathis Albert beim 4:0-Heimsieg gegen Freiburg. Der 18-jährige Italiener Samuele Inacio stand gegen die Breisgauer sogar in der Startelf.

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