Nach dem Abstieg des VfL Wolfsburg entlädt sich der Frust bei einem Profi sichtbar im Kabinentrakt.

Schlimmer hätte der Montagabend für den VfL Wolfsburg wohl nicht verlaufen können. Nach einer 1:2-Pleite gegen den SC Paderborn steht der erstmalige Abstieg des Klubs aus der Bundesliga fest.

Entsprechend groß war bei den Beteiligten auch der Frust, was an der Tür zur Gästekabine sichtbar wurde.

Jeanuel Belocian, seines Zeichens Abwehrspieler bei den Wölfen, ließ seinen Gefühlen freien Lauf und zertrümmerte nach dem Abpfiff die Tür, die zum Kabinentrakt führte.

Deutlich sichtbar wurde die Aktion durch das gesprungene Glas, welches wenig später aus der Not heraus mit Panzertape geklebt wurde.