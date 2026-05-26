Bundesliga
VfL Wolfsburg: Nach bitterem Abstieg - Wölfe-Profi zertrümmert Tür im Stadion
Aktualisiert:von ran.de
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Relegation: Wolfsburg-Star demoliert Kabinentür
Videoclip • 01:18 Min
Nach dem Abstieg des VfL Wolfsburg entlädt sich der Frust bei einem Profi sichtbar im Kabinentrakt.
Schlimmer hätte der Montagabend für den VfL Wolfsburg wohl nicht verlaufen können. Nach einer 1:2-Pleite gegen den SC Paderborn steht der erstmalige Abstieg des Klubs aus der Bundesliga fest.
Entsprechend groß war bei den Beteiligten auch der Frust, was an der Tür zur Gästekabine sichtbar wurde.
Jeanuel Belocian, seines Zeichens Abwehrspieler bei den Wölfen, ließ seinen Gefühlen freien Lauf und zertrümmerte nach dem Abpfiff die Tür, die zum Kabinentrakt führte.
Deutlich sichtbar wurde die Aktion durch das gesprungene Glas, welches wenig später aus der Not heraus mit Panzertape geklebt wurde.
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VfL Wolfsburg steigt erstmals ab
"Wenn man absteigt, tut es weh", konstatierte Trainer Dieter Hecking: "Die Enttäuschung ist auch bei mir groß, weil wir hatten eine sehr intensive Zeit in den letzten neun bis zehn Wochen."
Und weiter: "Wir haben alles versucht und auch die Spieler haben alles investiert, um den Klassenerhalt zu schaffen."
Die Gelb-Rote Karte von Joakim Maehle in der 14. Minute hatte dem VfL früh zugesetzt, nach der Verlängerung stand schließlich die Pleite fest.
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