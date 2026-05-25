Der VfL Wolfsburg ist abgestiegen. Zwar kippt das Relegations-Rückspiel in Paderborn nach einem Platzverweis gegen Joakim Maehle, jedoch haben sich die Wölfe lange vorher in den Abgrund gestürzt. Ein Kommentar.

Bitterer, unnötiger und brutaler kann ein Platzverweis kaum sein. Nach der frühen 1:0-Führung des VfL Wolfsburg im Relegations-Rückspiel beim SC Paderborn kassiert Joakim Maehle in der 14. Minute die Gelb-Rote Karte - und leistet seinem Team einen Bärendienst.

Dass einem international erfahrenen Spieler ein solch heftiger Fauxpas passiert, ist kaum nachvollziehbar - und doch steht er sinnbildlich für die Wölfe-Saison.

Ja, der VfL hätte ohne den Platzverweis vielleicht nicht gegen Paderborn verloren (1:2 n.V.). Ja, der VfL wäre ohne diese Szene vielleicht nicht abgestiegen.

Doch ist es deswegen fair, auf einen einzelnen Spieler einzuprügeln? Die Antwort kann nur "Nein" lauten. Niemals kann eine Schulter die Verantwortung für ein kollektives Versagen über Monate tragen.

Der 25. Mai 2026 steht fortan als Tag des Wölfe-Abstiegs in den Geschichtsbüchern. Genauso gut könnte man aber den 30. Januar, den 21. März oder den 4. April nennen. An all diesen Tagen hat der VfL auch verloren.

Der Klub hat sich den Abstieg die gesamte Saison über eingebrockt, nicht nur an diesem denkwürdigen Tag in Paderborn.