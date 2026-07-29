Borussia Dortmund befindet sich auf Asienreise. Am 29. Juli steigt ein Testspiel bei Cerezo Osaka. Das Match läuft im TV und im Livestream. ran liefert die wichtigsten Updates im Liveticker.

Der BVB befindet sich vom 26. Juli bis zum 2. August auf Asientour und wird in Japan zwei Testspiele abhalten. Das erste davon findet am 29. Juli um 12 Uhr bei Cerezo Osaka statt.

Die Borussen haben im ersten Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf eine 1:2-Pleite kassiert, traten jedoch auch mit einer sehr jungen Auswahl an. Komplett wird der Kader zudem auch auf der Asienreise nicht sein.

Die deutschen WM-Fahrer sind zwar wieder dabei, jedoch fehlen Julian Ryerson, Gregor Kobel und Marcel Sabitzer, die erst nach dem Trip ins Training einsteigen werden. Nico Schlotterbeck und Emre Can fehlen zusätzlich verletzungsbedingt. Dafür erhalten viele junge Spieler ihre Chance.