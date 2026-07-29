Fußball
BVB auf Asientour: Testspiel Borussia Dortmund bei Cerezo Osaka heute live im TV und Stream - Neuigkeiten hier im Ticker
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball Bundesliga
BVB-Stars in Japan frenetisch gefeiert
Videoclip • 01:06 Min
Borussia Dortmund befindet sich auf Asienreise. Am 29. Juli steigt ein Testspiel bei Cerezo Osaka. Das Match läuft im TV und im Livestream. ran liefert die wichtigsten Updates im Liveticker.
Der BVB befindet sich vom 26. Juli bis zum 2. August auf Asientour und wird in Japan zwei Testspiele abhalten. Das erste davon findet am 29. Juli um 12 Uhr bei Cerezo Osaka statt.
Die Borussen haben im ersten Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf eine 1:2-Pleite kassiert, traten jedoch auch mit einer sehr jungen Auswahl an. Komplett wird der Kader zudem auch auf der Asienreise nicht sein.
Die deutschen WM-Fahrer sind zwar wieder dabei, jedoch fehlen Julian Ryerson, Gregor Kobel und Marcel Sabitzer, die erst nach dem Trip ins Training einsteigen werden. Nico Schlotterbeck und Emre Can fehlen zusätzlich verletzungsbedingt. Dafür erhalten viele junge Spieler ihre Chance.
+++ Update 11:55 Uhr: Cerezo Osaka vs. Borussia Dortmund - Die BVB-Aufstellung +++
Der BVB startet wie folgt
Alexnder Meyer - Joane Gadou, Filippo Mané, Luca Reggiani - Yan Couto, Takato Yamamoto, Justin Lerma, Almugera Kabar - Jobe Bellingham, Samuele Inacio - Serhou Guirassy
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Cerezo Osaka vs. Borussia Dortmund heute live: Die wichtigsten Infos im Überblick
Begegnung: Cerezo Osaka vs. Borussia Dortmund
Anpfiff: 29. Juli, 12 Uhr
Stadion: Yanmar Stadium Nagai
Ort: Osaka, Japan
Dortmund gastiert bei Cerezo Osaka: Läuft das Testspiel im Free-TV?
Nein, das Testspiel wird nicht im Free-TV übertragen.
Cerezo Osaka vs. Borussia Dortmund heute live: Wer überträgt das Testspiel im Pay-TV?
Sowohl Sky als auch DAZN werden das Spiel zwischen dem BVB und Osaka im Pay-TV zeigen. Sky überträgt auf den Sendern Sky Sport News HD, Sky Sport Top Event und Sky Bundesliga HD1, DAZN zeigt das Match auf dem linearen Kanal DAZN1.
Dir gefallen ran-News?
Cerezo Osaka vs. BVB: Gibt es heute einen kostenfreien Livestream?
Ja, das Match kann kostenlos unter skysport.de gestreamt werden. Zahlende Kunden können den Stream auch über WOW, Sky Go sowie über die DAZN-App aufrufen.
Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn
- Bald verfügbar
Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball
Testspiel live: Dynamo Dresden – 1. FC Union Berlin
120 MinBald verfügbar
Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball
Testspiel live: Dynamo Dresden – 1. FC Union Berlin
120 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball
Regionalliga: 1. FC Schweinfurt - TSV 1860 München im Livestream
120 MinBald verfügbar
Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball
Regionalliga: 1. FC Schweinfurt - TSV 1860 München im Livestream
120 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 01.08. 16:00 • Fussball
Regionalliga: BFC Dynamo – BSG Chemie Leipzig im Livestream
120 MinBald verfügbar
Samstag, 01.08. 16:00 • Fussball
Regionalliga: BFC Dynamo – BSG Chemie Leipzig im Livestream
120 Min
Cerezo Osaka vs. Borussia Dortmund heute live: Die Übertragung im Überblick
Free-TV: /
Pay-TV: DAZN1, Sky Sport News, Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event
Kostenfreier Livestream: skysport.de
Kostenpflichtiger Livestream: DAZN, WOW, Sky Go
Die aktuellsten Fußball-Videos
ran Fußball
WM 2026: Er hat's getan! Cucurella löst Tattoo-Versprechen ein
Videoclip • 01:11 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Karriereende? Manuel Neuer wird deutlich
Videoclip • 01:06 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern - Dreesen packt über Kompany aus: "War überraschend ..."
Videoclip • 01:18 Min
Borussia Dortmund: So geht es nach dem Testspiel weiter
Die "Schwarz-Gelben" werden am 1. August beim FC Tokyo in der japanischen Hauptstadt gastieren. Ein Tag später geht es zurück nach Deutschland, wo die finalen Vorbereitungen auf die Saison starten. Am 9. August gastiert der BVB beim Emirates Cup beim FC Arsenal.
Sechs Tage später steht zu Hause ein weiteres Testspiel gegen die AS Rom an. Am 22. August folgt der Pflichtspiel-Auftakt im Rahmen des Supercups (live auf Sat.1 und Joyn). Gegner wird hier der FC Bayern sein.
Auch interessant: Ex-BVB-Star Julian Brandt vor Engagement in England
Weitere Fußball-News
Fußball
DFB-Team: Hat Völler hier die Kimmich-Entscheidung verraten?
WM
Kommentar: Die UEFA muss sich von der FIFA abspalten!
Fußball
Wegen Klopp: DFB-Star verzichtet wohl auf Rücktritt
WM
Versprechen eingelöst: Cucurella tätowiert sich Trainer-Gesicht
Fußball
MLS: Müller bricht Rekord
Bundesliga
Bericht: DFB-Star mit RB Leipzig einig