Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball

Champions-League-Playoffs heute live im TV, Stream und Ticker - wer schnappt sich letzten CL-Plätze?

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball Bundesliga

FC Bayern: Jacke bei über 30 Grad?! Olise-Outfit verblüfft Fans

Videoclip • 01:11 Min

In den Champions-League-Playoffs kämpfen 14 Teams um die letzten sieben Plätze in der Ligaphase. ran hat alle Informationen zusammengefasst.

Die Ligaphase der Champions League rückt näher. Zuvor müssen jedoch die letzten sieben Teilnehmer an eben jener gefunden werden.

In Hin- und Rückspielen kämpfen insgesamt 14 Teams um den Einzug in die Königsklasse - darunter unter anderem Fenerbahce, Celtic, Dinamo Zagreb und das letztjährige Überraschungsteam Bodø/Glimt.

ran hat alle Infos zu den Spielen und zur Übertragung zusammengefasst.

Die nächsten Sport-Livestreams

  • Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    NFL im RELIVE: New Orleans Saints vs. Los Angeles Rams

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    NFL im RELIVE: New Orleans Saints vs. Los Angeles Rams

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 09:30 Uhr • American Football

    NFL im RELIVE: Atlanta Falcons vs. Indianapolis Colts

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 09:30 Uhr • American Football

    NFL im RELIVE: Atlanta Falcons vs. Indianapolis Colts

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 14:45 Uhr • Radsport

    Vuelta: Die 4. Etappe live im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    195 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 14:45 Uhr • Radsport

    Vuelta: Die 4. Etappe live im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    195 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Champions-League-Playoffs heute live: Wann finden die Spiele statt?

Die Spiele in den Champions-League-Playoffs fanden am 18. und 19. August (Hinspiele) . Eine Woche später - am 25. und 26. August - gibt es die Rückspiele.

Wer überträgt die Spiele in den CL-Playoffs im TV und Livestream?

Im Free-TV werden die Spiele nicht gezeigt. Wer jedoch ein kostenpflichtiges DAZN-Abo besitzt, kann 12 der 14 Spiele live verfolgen.

CL-Playoffs: Das sind die Begegnungen

Dienstag, 18.08., 21:00 Uhr

  • Levski Sofia vs. AEK Athen 0:0

  • Dinamo Zagreb vs. Viking Stavanger 2:2

  • Fenerbahçe vs. Olympique Lyon 1:1 (wurde nicht von DAZN übertragen)

Mittwoch, 19.08., 21:00 Uhr

  • Celtic vs. LASK 3:0

  • Slovan Bratislava vs. NK Celje 1:1

  • Hapoel Beer Sheva vs. Sabah FK Masazir 2:1

  • NEC Nijmegen vs. FK Bodø/Glimt 1:3

Dienstag, 25.08., 18:45 Uhr

  • Sabah FK Masazir vs. Hapoel Beer Sheva

Dienstag, 25.08., 21:00 Uhr

  • FK Bodø/Glimt vs. NEC Nijmegen

  • LASK vs. Celtic (wird nicht von DAZN übertragen)

Mittwoch, 26.08., 21:00 Uhr

  • NK Celje vs. Slovan Bratislava

  • AEK Athen vs. Levski Sofia

  • Viking Stavanger vs. Dinamo Zagreb

  • Olympique Lyon vs. Fenerbahçe

Champions League: Wann findet die Auslosung für die Ligaphase statt?

Nach dem letzten Qualifikationsspiel, welches am 26. August stattfinden wird, wird die Ligaphase der Champions League am 27. August um 18 Uhr ausgelost. Alle Informationen dazu gibt's hier!

- Anzeige -
- Anzeige -

Gibt es für die CL-Playoffs einen Liveticker?

Ja! Einen Liveticker für die Spiele in den Champions-League-Playoffs findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

Mehr Fußball-News