Der DFB-Pokal geht in seine 84. Auflage und verspricht traditionell wieder jede Menge Pokal-Magie, Kracher-Duelle und Außenseiter-Chancen. ran liefert alle wichtigen Informationen rund um den Wettbewerb, Terminierungen, Duelle und die Live-Übertragungen im Free-TV und Stream.

Am schlechtesten platzierte Zweitligisten der Vorsaison im Amateurtopf: Eintracht Braunschweig , SpVgg Greuther Fürth , Fortuna Düsseldorf , SC Preußen Münster

Bundesliga: FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart, Bayer 04 Leverkusen, Eintracht Frankfurt, TSG 1899 Hoffenheim , SC Freiburg, FC Augsburg , 1. FSV Mainz 05, 1. FC Union Berlin, Borussia Mönchengladbach, Hamburger SV, 1. FC Köln, SV Werder Bremen, VfL Wolfsburg, 1. FC Heidenheim , FC St. Pauli

Am DFB-Pokal 2026/27 nehmen insgesamt 64 Teams teil, die sich aus verschiedenen Ligen und Landesverbänden qualifiziert haben:

HEBC Hamburg vs. Borussia Dortmund (01. September, 20:45 Uhr): Oberligist fordert den BVB im großen Volksparkstadion.

In der 1. Runde treffen traditionell die Amateure auf die Profis. Zu den absolut herausragenden Highlights gehören in dieser Saison:

Der Rahmenterminplan für die Saison 2026/2027 steht fest. Die 1. Hauptrunde erstreckt sich über das Kern-Wochenende Ende August sowie zwei Nachholtermine im September für die Supercup-Teilnehmer FC Bayern und Borussia Dortmund.

DFB-Pokal heute live im Free-TV: Wo werden die Spiele gezeigt?

Auch in der Saison 2026/27 können Fußballfans zahlreiche Begegnungen live und kostenlos im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen. Insgesamt zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF 15 Spiele der DFB-Pokalsaison live im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf Joyn, darunter:

Vier Partien der 1. Hauptrunde (inklusive der Eröffnungs- und Top-Spiele)

Ausgewählte Spiele der 2. Runde und des Achtelfinals

Alle Viertelfinal- und Halbfinalbegegnungen

Das große DFB-Pokal-Finale am 29. Mai 2027 im Berliner Olympiastadion

Dazu zeigt auch RTL ausgewählte Spiele im Free-TV. Insgesamt werden in der 1. Runde sechs Spiele im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt:

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