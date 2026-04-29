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Champions League: Bayern-Star Harry Kane bekommt für sein Abwehr-Lob heftigen Gegenwind
Veröffentlicht:von Tobias Wiltschek
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Bayerns Stürmer fand die Leistungen der Verteidiger beim Schützenfest in Paris "herausragend". Heftigen Widerspruch erntet er dafür von Wayne Rooney.
Das Halbfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern war ein Offensiv-Spektakel.
Neun Tore bekamen die Zuschauer beim 5:4 für PSG geboten – so viele wie noch nie in einem Halbfinalspiel der Champions League.
Vor dem Hintergrund kam eine Aussage von Harry Kane nach der Partie im Parc des Princes etwas überraschend. Denn der Stürmerstar des FC Bayern lobte bei "Prime Video" nicht nur die Angriffsreihen der beiden Teams, sondern vor allem auch die Abwehrleistungen.
"Obwohl neun Tore gefallen sind, gab es einige großartige Defensivleistungen", sagte der Engländer. "Natürlich setzen sich manchmal die Angreifer durch und zeigen ihre Qualität. Wenn man sich aber anschaut, wie die Innenverteidiger im Mittelfeld gespielt haben, manchmal im Angriff, außen gegen die Flügelspieler – Respekt. Das ist wirklich harte Arbeit. Ich fand, sie waren herausragend."
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Rooney: "Das Verteidigen beider Teams war wirklich schlecht"
Diese Einschätzung teilten nach dem Spiel nicht alle. Heftige Kritik daran kam ausgerechnet aus Kanes Heimat, vor allem von Wayne Rooney.
"Ich mag Harry Kane. Das kann jeder daran erkennen, was ich über ihn sage. Aber es kann nicht sein, dass er seine Verteidiger lobt", erklärte der 120-malige englische Nationalstürmer ebenfalls bei "Prime Video" und spekulierte darüber, was hinter dem Lob stecken könnte.
"Vielleicht, weil es seine Teamkollegen sind? Er versucht, ihnen etwas Selbstvertrauen für nächste Woche zu geben", vermutete Rooney, der aber bei seinem Urteil blieb: "Das Verteidigen beider Teams war wirklich schlecht – wenn er ehrlich ist."
Kompany und Kramer teilen Kanes Meinung
So hart die Kritik an Kane auch ist: Es bleibt festzuhalten, dass er nicht der einzige an dem Abend war, der die Abwehrreihen lobte.
Auch Bayern-Coach Vincent Kompany und TV-Experte Christoph Kramer fanden lobende Worte.
"Beide Mannschaften machen es defensiv herausragend, deswegen sehen wir so viele lange Bälle. Deswegen wird es dann wild, weil keine Mannschaft möchte, dass die andere Kontrolle bekommt", sagte Kramer schon während der Halbzeitpause, als es bereits 3:2 für Paris stand.
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