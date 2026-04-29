Champions League: Bayern-Star Harry Kane bekommt für sein Abwehr-Lob heftigen Gegenwind

Bayerns Stürmer fand die Leistungen der Verteidiger beim Schützenfest in Paris "herausragend". Heftigen Widerspruch erntet er dafür von Wayne Rooney.

Das Halbfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern war ein Offensiv-Spektakel.

Neun Tore bekamen die Zuschauer beim 5:4 für PSG geboten – so viele wie noch nie in einem Halbfinalspiel der Champions League.

Vor dem Hintergrund kam eine Aussage von Harry Kane nach der Partie im Parc des Princes etwas überraschend. Denn der Stürmerstar des FC Bayern lobte bei "Prime Video" nicht nur die Angriffsreihen der beiden Teams, sondern vor allem auch die Abwehrleistungen.

"Obwohl neun Tore gefallen sind, gab es einige großartige Defensivleistungen", sagte der Engländer. "Natürlich setzen sich manchmal die Angreifer durch und zeigen ihre Qualität. Wenn man sich aber anschaut, wie die Innenverteidiger im Mittelfeld gespielt haben, manchmal im Angriff, außen gegen die Flügelspieler – Respekt. Das ist wirklich harte Arbeit. Ich fand, sie waren herausragend."