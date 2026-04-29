ran Fußball FC Bayern - Kompany leidet gegen PSG auf Tribüne: "Katastrophe" Videoclip • 02:38 Min Link kopieren Teilen

Die Niederlage des FC Bayern im Tor-Spektakel von Paris hat auch negative Folgen für die Bundesliga. Noch ist aber im Kampf gegen Spanien um einen zusätzlichen CL-Platz nichts entschieden.

Das Halbfinal-Hinspiel des FC Bayern in der Champions League bei Paris Saint-Germain dürfte man auch bei manchen Bundesligisten aufmerksam verfolgt haben. Schließlich spielen die Münchner nicht nur für den eigenen Erfolg, sondern auch für einen zusätzlichen Platz der Bundesliga in der kommenden Saison in der Königsklasse. Auch in dieser Hinsicht war die knappe Niederlage des FCB kein gutes Ergebnis – vor allem für den VfB Stuttgart, die TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen. Denn ein Team aus diesem Trio wird nach Lage der Dinge den fünften Platz in der Bundesliga-Abschlusstabelle belegen. Dieser würde aber nur dann die Teilnahme an der nächsten Austragung der Champions League bedeuten, wenn Deutschland im Saisonranking der UEFA hinter dem souveränen Spitzenreiter England Platz zwei belegt.

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UEFA-Ranking: Deutschlands Rückstand unverändert Dafür aber müssten die beiden im Europacup verbliebenen Bundesliga-Klubs – der FC Bayern und in der Europa League der SC Freiburg - noch die Spanier überholen. Mit einem Sieg der Bayern bei PSG hätte die Bundesliga den knappen Rückstand auf La Liga verkürzen können. So beträgt der Vorsprung der Spanier weiterhin 0,192 Punkte. Für einen Sieg erhalten die Klubs zwei Punkte, für ein Unentschieden einen. Dazu kommen noch 1,5 Bonuspunkte für den Einzug ins Finale der Champions League und 1 Bonuspunkt für den Einzug ins Finale der Europa League. Sämtliche Punkte werden durch die Zahl aller Vereine geteilt, die für ein Land in dieser Saison in den europäischen Wettbewerben angetreten sind. Für Deutschland bedeutet das einen kleinen Vorteil. Denn aus der Bundesliga waren zu Beginn der Saison sieben Teams vertreten, während Spanien acht Vereine entsendete.

Fokus auf Freiburg, Atletico und Rayo Vallecano Aus beiden Ligen sind nur noch zwei Mannschaften im Rennen. Aus Deutschland können noch die Bayern und Freiburg Punkte sammeln, aus Spanien Atletico Madrid in der Champions League und Rayo Vallecano in der Conference League. Nach der Bayern-Niederlage gegen Paris kommt es also nun noch stärker auf den SC Freiburg an, der am Donnerstag das Halbfinal-Hinspiel der Europa League in Braga bestreitet. Atletico ist schon am Mittwochabend in der Champions League gegen Arsenal gefordert und könnte mit einem Sieg den Vorsprung der spanischen Klubs auf die Bundesliga weiter ausbauen. Am Donnerstag empfängt dann im Conference-League-Halbfinale Rayo Vallecano Racing Straßburg.

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