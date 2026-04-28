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Champions League: Die Aufstellung des FC Bayern heute gegen Paris Saint-Germain ist da!
Aktualisiert:von Philipp Schmalz
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FC Bayern: Olise unverkäuflich - Kompany sieht "Luft nach oben"
Videoclip • 01:27 Min
Der FC Bayern muss im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain ran. Wir werfen einen Blick auf die voraussichtliche Aufstellung.
Der FC Bayern München hat den Einzug in das Finale der Champions League fest im Blick.
FC Bayern: Darum ist Paris St. Germain gefährlicher als Real Madrid - Analyse vor dem Halbfinale der Champions League
Der erste Schritt soll dabei im Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain (HEUTE ab 21:00 Uhr HIER im Liveticker) gelingen. Dabei können die Münchner, zumindest was die Startelf angeht, aus dem Vollen schöpfen.
Update: Die Aufstellungen sind da!
TOR: Welchen Neuer bekommt der FC Bayern?
Im Tor wird Manuel Neuer stehen. Dabei werden die Münchner hoffen, dass der Keeper eine ähnliche Leistung abliefert wie im Viertelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid. Beim 2:1-Sieg zeigte der 40-Jährige eine Weltklasse-Leistung und ließ die Offensivstars der Madrilenen verzweifeln.
Eine Woche später jedoch patzte Neuer gleich zu Beginn der Partie und lud die "Königlichen" in Person von Arda Güler zum frühen 1:0 ein. Auch beim zwischenzeitlichen 2:1 durch den Türken sah der Bayern-Torhüter nicht gut aus.
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ABWEHR: Wer verteidigt außen?
In der Innenverteidigung ist die Sache klar. Das Nummer-Eins-Duo Jonathan Tah und Dayot Upamecano wird wieder von Beginn an auf dem Platz stehen.
Auf den Außenverteidigerpositionen wird Vincent Kompany wohl auf Josip Stanisic und Konrad Laimer setzen. Wer auf welcher Seite spielen wird, bleibt abzuwarten. In den vergangenen Wochen rotierte der Belgier beide Spieler immer wieder auf beide Seiten.
Auch Alphonso Davies könnte eine Option sein, allerdings konnte der Kanadier beim 4:3-Sieg gegen Mainz 05 zuletzt keine Eigenwerbung für sich betreiben.
MITTELFELD: Verletzungen lassen wenig Spielraum
Durch die verletzungsbedingten Ausfälle von Lennart Karl, Serge Gnabry und Raphaël Guerreiro hat der FC Bayern im Mittelfeld nur wenige Optionen.
Auf den Außen sind Michael Olise und Luis Diaz gesetzt. Der wiedererstarkte Jamal Musiala wird wohl auf der Zehn auflaufen.
Das Mittelfeldzentrum bekleiden ziemlich sicher Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic, die schon gegen Real Madrid starke Leistungen zeigten. Leon Goretzka wird das CL-Duell zum Start wohl erst von der Bank verfolgen.
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ANGRIFF: Harry Kane ist natürlich gesetzt
Im Sturm wird der FC Bayern logischerweise erneut auf Harry Kane setzen. Der Engländer befindet sich in Topform und erzielte schon gegen Real Madrid in beiden Spielen jeweils einen Treffer.
Nicolas Jackson, der zuletzt gegen Mainz 05 (4:3) in der Startelf stand und ein Tor schoss, wird zurück auf die Bank beordert werden.
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FC Bayern: Die Aufstellung im Überblick
Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Luis Diaz - Kane
Paris Saint-Germain: Die voraussichtliche Aufstellung im Übebrlick
Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Zaire-Emery - D. Doué, Dembelé, Kvaratskhelia
Lange Zeit musste Cheftrainer Luis Enrique um Vitinha zittern. Der Mittelfeldregisseur hatte mit einer Fersenverletzung zu kämpfen, meldete sich kurz vor dem Kracher gegen den FC Bayern aber fit.
Auch Ex-BVB-Star Achraf Hakimi ist dabei, nachdem er beim letzten Ligue-1-Spiel gegen SCO Angers (3:0) zur Halbzeit ausgewechselt werden musste.
Auch interessant: FC Bayern München ohne Vincent Kompany gegen PSG: Wer ist sein Vertreter? UND Vincent Kompany bei Paris Saint-Germain gesperrt: Was der Bayern-Coach darf und was nicht - UEFA stellt Aufpasser ab
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