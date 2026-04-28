Champions League
FC Bayern München gegen PSG: Wer ist Kompany-Vertreter Aaron Danks?
Aktualisiert:von Philipp Schmalz
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Wutrede in Kabine? Vincent Kompany klärt auf
Videoclip • 02:42 Min
Im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris St. Germain muss der FC Bayern München ohne Vincent Kompany auskommen. Das ist sein Vertreter Aaron Danks.
Für die Fans des FC Bayern München wird sich im Halbfinal-Hinspiel der Champions League ein ungewöhnliches Bild bieten.
Gegen Paris Saint-Germain wird Erfolgstrainer Vincent Kompany nämlich nicht auf der Bank Platz nehmen. Der Belgier kassierte im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid bereits die dritte gelbe Karte des Wettbewerbs und ist somit gesperrt.
Vertreten wird der Belgier durch Co-Trainer Aaron Danks. Das berichtet "Sky". Der 42-Jährige kam im Sommer 2024 zusammen mit Vincent Kompany zum deutschen Rekordmeister und ist bei den Münchnern vor allem für die Ecken und Freistöße verantwortlich.
Bei Standardsituationen steht der Engländer deshalb immer wieder an der Seitenlinie und schickt entsprechende Zeichen quer über den Rasen.
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Vincent Kompany und Aaron Danks arbeiteten schon vor Wechsel zum FC Bayern zusammen
Seine Trainerlaufbahn begann Danks bei West Bromwich Albion, zudem war er in unterschiedlichen Positionen für die U20 und die U21 Englands tätig.
Für Danks wird es das dritte Mal in seiner Karriere sein, dass er als Hauptübungsleiter in ein Spiel geht. Im Oktober 2022 fungierte er bei Aston Villa an zwei Spieltagen als Interimscoach, nachdem die "Villans" sich von Steven Gerrard getrennt hatten.
Das Danks-Debüt gewann Villa mit 4:0 gegen den FC Brentford, gegen Newcastle United setzte es rund eine Woche später eine 0:4-Niederlage. Kurz darauf verpflichtete der Klub Unai Emery.
Übrigens: Mit Kompany arbeitete Danks schon vor der Zeit beim FC Bayern zusammen. Für acht Partien war er Co-Trainer des heutigen FCB-Coaches, als dieser noch als Cheftrainer beim RSC Anderlecht tätig war.
Auch interessant: X-Faktor Ersatzbank? PSG und der FC Bayern im Head-to-Head der möglichen Einwechselspieler Und: Champions League: Die Aufstellung des FC Bayern heute gegen Paris Saint-Germain
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