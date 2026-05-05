Champions League
Champions League - FC Bayern mit "Heimrecht": Mögliches Endspiel gegen Arsenal in neuen Heimtrikots
Aktualisiert:von Andreas Reiners
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FC Bayern: "Absolute Schönheit" - Fans feiern neues Heimtrikot
Videoclip • 01:10 Min
Das Finale der Champions League findet am 30. Mai in Budapest statt. Ein neutraler Ort. Eine offizielle Heimmannschaft gibt es trotzdem.
Am 30. Mai wird der neue Champions-League-Sieger ermittelt. Schauplatz ist die Puskas-Arena in Budapest. Ein neutraler Ort für das Endspiel, und trotzdem wird es an dem Tag eine Heim- und eine Auswärtsmannschaft geben.
Das wurde von der UEFA im Vorfeld "aus formellen Gründen" so festgelegt.
Dabei geht es dann um die Festlegung der Kabinen, aber vor allem auch darum, wer in seinem Heimtrikots antreten darf und wer auf die Auswärtsjerseys setzen muss.
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Champions League: FC Bayern wäre im Finale Heimteam
Fest steht, dass der Sieger des ersten Halbfinales als "Heimmannschaft" auftritt. Das wäre der Sieger aus dem Duell zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain, da dieses Duell am Mittwoch (ab 21 Uhr im Liveticker) als Halbfinale 1 geführt wird.
Die Bayern könnten also das Endspiel in ihren neuen Heimtrikots bestreiten. Die feiern bereits beim Rückspiel gegen PSG ihre Premiere.
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In einer Pressemitteilung schreibt der FC Bayern: "Das Team um Joshua Kimmich, Michael Olise und Harry Kane trägt in diesem besonderen Spiel ein Trikot, das für alles steht, was den Club ausmacht: Selbstbewusstsein, Strahlkraft und absolute Siegermentalität. In kraftvollem Rot und Weiß verbindet das neue Heimtrikot Tradition mit einem modernen, markanten Auftritt – wie gemacht für große Momente."
Um den Erfolg der diesjährigen Meisterschaft besonders zu würdigen, "gibt es dieses Jahr als spezielles Highlight erstmals den legendären Kakadu als Brustbadge – ein Symbol mit besonderer Bedeutung unseres Teams."
Bedeutet demnach auch: Der FC Arsenal, der Atletico Madrid am Dienstagabend mit 1:0 bezwang und damit als erster Finalist feststeht, ist formal das Auswärtsteam.
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