ran Fußball Bayern-Fans sind heiß! Frenetischer Empfang für FCB-Bus Videoclip • 01:10 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München trifft im Halbfinale der Champions League auf Paris St. Germain. ran präsentiert alle Informationen zum Halbfinal-Showdown in der "Königsklasse" im Ticker.

+++ 06. Mai, 15:15 Uhr: Vor Duell mit PSG: Fan-Spalier für Bayern-Stars +++ Die Stars des FC Bayern München können sich vor dem entscheidenden Rückspiel im Champions-League-Halbfinale auf den großen Support der Anhänger verlassen. Bei der Abfahrt von der Säbener Straße veranstalteten die Anhänger einen Spalier, als der Bus das FCB-Gelände in Richtung Allianz-Arena verließ.

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+++ 06. Mai, 14:48 Uhr: Karl und Guerreiro wieder im Kader - wer steht in der Startelf? +++ Mit Lennart Karl und Raphael Guerreiro stehen im Rückspiel zwei Spieler des FC Bayern München im Kader, die im Hinspiel noch verletzungsbedingt fehlten. Beide laborierten an einem Muskelfaserriss, sind nun wieder fit, dürften allerdings für die Startelf noch keine Option sein. Generell ist wohl mit einer nahezu identischen Aufstellung wie im Hinspiel zu rechnen. Offen ist allerdings, wer als Linksverteidiger auflaufen wird. Im Hinspiel stand Alphonso Davies überraschend anstelle von Konrad Laimer in der Startelf, verursachte kurz vor der Halbzeit einen Handelfmeter und wurde zur Pause ausgewechselt. Laimer kam für ihn ins Spiel. Gut möglich, dass der Österreicher nun in der Startelf steht. Sollte allerdings Davies den Vorzug bekommen, könnte Laimer auch als Rechtsverteidiger eine Option sein. Im Hinspiel tat sich Josip Stanisic auf der rechten Seite nämlich schwer (ran-Note 4). Auch interessant: FC Bayern vs. Paris Saint-Germain: Aufstellung

+++ 06. Mai, 12:15 Uhr: Bayern spielt um 18,5 Millionen Euro +++ Sollte der FC Bayern sich im Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain durchsetzen, wäre das auch finanziell sehr lukrativ. Der Sieger des Halbfinals bekommt für das Weiterkommen von der UEFA eine Prämie von 18,5 Millionen Euro. Für den Titelgewinn könnten noch einmal weitere 6,5 Millionen Euro dazukommen. Darüber hinaus darf der Champions-League-Sieger im UEFA-Supercup antreten. Beide Teilnehmer bekommen dafür vier Millionen Euro, der Sieger noch eine weitere Million zusätzlich. Insgesamt könnte Bayern sich also 30 Millionen Euro erspielen. Auch interessant: FC Bayern München vs. PSG: So kommen Fans heute noch an Tickets für den Champions-League-Kracher

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+++ 06. Mai, 09:30 Uhr: PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi spielt Padel gegen Khedira +++ Einen Tag vor dem Champions-League-Kracher trieb PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi selber Sport. Auf der Tennisanlage des "Scheck Club" in Unterföhring bei München spielte er Padel. Der 52-Jährige bildete ein Team mit Max Siebald, der das Spiel für "DAZN" kommentieren wird. Auf der Gegenseite befanden sich Experte Sami Khedira und DAZN-Kommentator Jan Platte. Wie die "Bild" berichtet, gewannen Al-Khelaifi und Siebald die Partie. Kein Wunder: Al-Khelaifi war von 1992 und 2002 Profi-Tennisspieler. Ob der Sieg im Padel auch ein gutes Omen für das Champions-League-Spiel gegen Bayern sein wird? Auch interessant: FC Bayern München vs. PSG - Markus Babbel: "Pavlovic und Kimmich sind nicht da, wo sie sein sollten"

+++ 05. Mai, 19:33 Uhr: Nadal als Vorbild! Enrique über eine besondere Motivation +++ Luis Enrique hat eine besondere Motivation für seine Spieler vor dem Rückspiel gegen den FC Bayern in der Allianz Arena. Dafür zog er eine Referenz zu Tennisstar Rafael Nadal. Sein Landsmann habe mal gesagt, "dass in einem Moment seiner Karriere die Duelle gegen Federer und Djokovic eine Extra-Motivation waren, da man sich in Spielen gegen so starke Gegner noch einmal steigert. Das habe ich meinen Spielern auch mitgeteilt". "Wir bewundern Bayern, weil sie einen wunderschönen Fußball spielen. Es ist eine Herausforderung", ergänzte der PSG-Coach: "Aber das ist auch eine Extra-Motivation, auch noch einmal von uns selbst alles abzuverlangen und uns zu verbessern." Allerdings sei es dabei wichtig, nicht zu überdrehen: "Wenn man übermotiviert ist, ist das der Sache nicht zuträglich. Wir müssen die Emotionen im Griff haben." Verwalten komme für den Spanier dennoch nicht infrage. "Wir haben immer das Ziel zu gewinnen. Das ist unsere Mentalität. Wir wollen nicht das Ergebnis verteidigen", sagte Enrique, der ein ähnlich denkwürdiges Spiel wie vor einer Woche für möglich hält: "Ich weiß nicht, ob es anders sein wird. Keine der Mannschaften wird akzeptieren, dass die andere besser ist. Es wird außergewöhnliche Situationen geben." Verzichten muss Enrique dabei auf Achraf Hakimi, der verletzt ausfällt. Sein Ersatz dürfte Warren Zaïre-Emery sein. Der 20-Jährige, der eigentlich im Mittelfeld zu Hause ist, erwartet ebenso, "dass das wieder so ein verrücktes Spiel werden kann. Wir müssen kühlen Kopf bewahren".

+++ 05. Mai, 16:32 Uhr: Das war's +++ Das wars von der Pressekonferenz der Bayern. Kompany hat sich wie üblich nicht in die Karten schauen lassen und kaum etwas verraten - außer dass es morgen nur darum geht, zu gewinnen - egal wie.

+++ 05. Mai, 16:28 Uhr: Kompany über die Außenverteidiger +++ Kompany: "Alle drei haben gezeigt, dass sie auf diesem Niveau wichtig sein können. Aber natürlich sind sie von ihrem Profil her anders." Wer von ihnen in der Startelf stehen wird, sagt er erwartungsgemäß nicht.

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+++ 05. Mai, 16:25 Uhr: Kompany über die Bedeutung der Fans +++ Kompany: "Zwischen der Mannschaft und den Fans besteht eine gute Beziehung. Zu Saisonbeginn glaubten vielleicht nicht viele, dass wir es noch ins Finale schaffen würden – aber jetzt sind wir hier und haben viele besondere Momente erlebt. Und ich denke, die Fans glauben an uns. Wir wollen daraus einen unvergesslichen Moment machen."

+++ 05. Mai, 16:20 Uhr: Kompany über mögliche Änderungen +++ Kompany: "Wie soll ich die Frage beantworten? Das wäre eine sehr blöde Antwort von mir. Es geht darum, den Jungs immer wieder kleine Details als Lösung anzubieten. Es stimmt auch nicht, dass Pep Guardiola in wichtigen Spielen immer alles geändert hat. Das ist Medienquatsch."

+++ 05. Mai, 16:17 Uhr: Kompany über die neuen Trikots +++ Kompany: "Wir sind das eher gewohnt. Wenn Oktoberfest ist, haben wir auch immer ein neues Trikot. Das wichtigste sind die Abläufe rund ums Spiel, alles andere hat keine Priorität. Das Trikot ist für mich kein Thema."

+++ 05. Mai, 16:14 Uhr: Kompany über Gegentore +++ Kompany: "Unsere Mission ist, Spiele zu gewinnen. Nur darum geht es, nicht um Philosophien. Wir haben viele Spiele gewonnen, PSG auch. Am Ende geht es darum, ein Tor mehr als der Gegner zu schießen. Wenn es ohne Gegentor geht, ist das gut. Aber noch pragmatischer ist es, zu gewinnen."

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+++ 05. Mai, 16:11 Uhr: Kompany zum möglichen Elfmeterschießen +++ Kompany: "Wir werden keinen Spieler schießen lassen, der das nicht will. Aber das war schon vor drei Monaten vor den DFB-Pokalspielen ein Thema. Das ist in der zweiten Saisonphase in jedem Training dabei und deshalb morgen nicht spontan."

+++ 05. Mai, 16:09 Uhr: Kompany zur Fitness +++ Kompany: "Die erste gute Nachricht, dass bis auf Serge alle fit und dabei sind. Das ist die Basis und ein Riesenunterschied zur letzten Saison, wo es uns Titel gekostet hat. Aber ich würde auch Paris als ganz fit beschreiben. Sie sind physisch sehr gut drauf und deshalb ist es so schweirig, gegen sie zu spielen."

+++ 05. Mai, 16:07 Uhr: Kompany zum Spiel +++ Kompany: "Bei Paris ist es schwer vorzustellen, dass sie anders auflaufen. Und für uns auch. Wir spielen zu Hause, wir wollen gewinnen. Das ist das Allerwichtigste am Ende."

+++ 05. Mai, 16:04 Uhr: Kompany legt los: "Innerlich total ruhig" +++ Kompany zu seiner aktuellen Stimmung: "Bei mir überwiegt die innerliche Ruhe. Ich versuche, die Emotionen vom Spiel nicht zu früh eine Rolle spielen zu lassen. Und ich überlege schon, was der letzte Satz sein kann, um die Mannschaft nochmal zu motivieren."

+++ 05. Mai, 15:49 Uhr: Tah ist fertig, jetzt kommt Kompany+++ Der Abwehrchef hat - auf deutsch und englisch - alles gesagt. Der Chefcoach lässt etwas auf sich warten.

+++ 05. Mai, 15:48 Uhr: Tah über die Gegentore +++ Tah: "Kein Verteidiger mag es, Gegentore zu kassieren. Aber es ist nicht immer schwarz und weiß. Man muss es analysieren, warum man die Tore bekommen hat. Am Ende sind es kleine Details, an denen wir arbeiten müssen."

+++ 05. Mai, 15:45 Uhr: Tah über die Bedeutung des Spiels +++ Tah: "Es ist extrem präsent überall. Wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, spricht mich auch jeder an. Ich habe das Gefühl. dass sich ganz München darauf freut und bereit ist, dieses Spiel zu gewinnen und ins Finale zu kommen. Das habe ich so noch nie erlebt und bin froh, dass ich das erleben darf."

+++ 05. Mai, 15:43 Uhr: Tah über die Stärken von PSG +++ Tah: "Ihre Spieler bewegen sich viel und wechseln häufig die Positionen, genau wie wir. Am wichtigsten ist, dass wir aggressiv spielen und die Zweikämpfe suchen. Wir müssen die Zweikämpfe und die zweiten Bälle gewinnen und alles tun, um nicht ausgekontert zu werden."

+++ 05. Mai, 15:41 Uhr: "Glaube, dass wir es packen können" +++ Tah: "Natürlich versuchen wir noch besser zu spielen und noch mehr Chancne zu kreieren. Wenn wir das hinkriegen, wird es auf jeden Fall ein Spektakel. Wir versuchen, Dinge anzupassen, die wir anpassen müssen, um weniger zuzulassen. Und dann glauben wir wirklich daran, dass wir es packen können."

+++ 05. Mai, 15:38 Uhr: "Deshalb mit Fußball angefangen" +++ Tah: "Natürlich bin ich angespannter und fokussierter. Aber die Vorfreude überwiegt. Es wird uns Spaß machen, das Spiel zu spielen und zu genießen. Deshalb habe ich angefangen mit Fußball." Zur Abstimmung mt Dayot Upamecano: "Natürlich haben wir zuletzt rotiert, aber ich glaube, über die gesamte Saison bis hierin wussten alle, was wir machen müssen. Wir sollten uns nicht zu viel fokussieren auf die letzte Woche, auch wenn wir da zu viele Gegentore kassiert haben."

+++ 05. Mai, 15:34 Uhr: Los geht's mit Tah +++ Jonathan Tah macht den Anfang und spricht über die Defensive: "Unsere Spielweise hat uns dahin gebracht, wo wir sind, und deshalb sollten wir nichts daran ändern. Das ist unsere Spielweise."

+++ 05. Mai, 15:29 Uhr: Guerreiro, Bischof und Karl im Kader zurück +++ Gute Nachrichten vorab: Lennart Karl, Raphael Guerreiro und Tom Bischof haben ihre Verletzungen rechtzeitig auskuriert, waren beim Abschlustraining dabei und stehen auch Mittwoch gegen PSG im Bayern-Aufgebot.

+++ 05. Mai, 15:25 Uhr: Volles Haus an der Säbener Straße +++ Die Pressekonferenz soll pünktlich starten. Aufgrund des großen Andrangs internationaler Medien, nicht nur aus Frankreich, wird der Termin in der Kantine des Vereinsgeländes stattfinden.

+++ 05. Mai, 15:15 Uhr: Pressekonferenz mit Kompany und Tah +++ Trainer Vincent Kompany und Abwehrspieler Jonathan Tah äußern sich ab 15:30 Uhr in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen PSG am Mittwoch. Wir halten euch hier mit den wichtigsten Aussagen auf dem Laufenden.

+++ 04. Mai, 13:15 Uhr: FC Bayern animiert Fans zum Einsingen vor Spiel +++ Beim Rekordmeister steigt die Vorfreude auf das Rückspiel gegen Paris. Am Montag animierte der FCB in einem Post auf "X" seine Fans, bereits vor dem Spiel den französischen Gästen klarzumachen, was sie in Sachen Stimmung in der Allianz Arena erwartet. So sollen sich die Anhänger bereits vor der Partie ab 20:00 Uhr in der Kurve einsingen und der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany schon beim Aufwärmen ordentlich einheizen. "Alle in rot, alle zusammen! Bereit machen für Paris!", heißt es in dem Beitrag weiter. Der im Hinspiel gesperrte Kompany hatte nach dem 4:5 bei PSG bereits die Bedeutung der FCB-Fans für das Erreichen des Endspiels betont: "Der Glaube ist zu einhundert Prozent da und das Gefühl auch. Wir brauchen unsere Fans und deren Unterstützung mit dem gleichen Feuer wie gegen Madrid."

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+++ 04. Mai, 12:00 Uhr: Bayern schnappt PSG das Hotel weg Der FC Bayern München wird wie üblich im Infinity Hotel übernachten. Das Vier-Sterne-Haus dient dem deutschen Meister traditionell als Hotel vor Heimspielen. Mit einer Entfernung von nur rund 20 Kilometern (etwa 15 Minuten Fahrzeit) zur Allianz Arena bietet es ideale Voraussetzungen für die Anreise. Auch Paris Saint-Germain hätte dort gerne sein Quartier bezogen, nachdem man bereits beim Finalsieg in der Vorsaison über Inter Mailand gute Erfahrungen gemacht hat. Laut der französischen Sportzeitung "L'Equipe" bestand entsprechendes Interesse seitens der Pariser. Allerdings gab es keinen Spielraum für Verhandlungen – das Infinity bleibt fest in der Hand des FC Bayern. Trainer Vincent Kompany machte bereits am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Heidenheim deutlich: "Das ist unsere Stadt! Wir sind im Infinity." Und Sportdirektor Christoph Freund ließ keine Zweifel daran aufkommen: "Wir geben unser Heimhotel nicht her! Das ist unser Heimspiel und unsere Stadt!" PSG muss daher auf eine Unterkunft in der Münchner Innenstadt ausweichen. Das bei internationalen Topklubs beliebte Hilton am Tucherpark steht wegen umfangreicher Renovierungsarbeiten derzeit allerdings nicht zur Verfügung. Laut einem Bericht der "Bild" bezieht PSG nun das Design-Hotel Andaz am Schwabinger Tor, das ebenfalls eine gute Anbindung über die A9 zur Allianz Arena bietet. Auch interessant: FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain: Thomas Müller gibt Prognose für CL-Kracher ab

+++ 01. Mai, 10:35 Uhr: Einsatz gegen PSG in Gefahr? So ist der Stand bei Davies +++ Im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain musste Alphonso Davies zur Halbzeit verletzungsbedingt in der Kabine bleiben. Trainer Vincent Kompany macht jedoch Hoffnung auf einen Einsatz: "Alphonso trainiert normalerweise heute wieder mit der Mannschaft. Er hat gegen PSG ein bisschen was gespürt, deswegen haben wir ihn in der Halbzeit rausgenommen." Gegen den 1. FC Heidenheim dürfte der Kanadier deshalb mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht spielen. Auch interessant: FC Bayern München vs. PSG: So kommen Fans noch an Tickets für den Champions-League-Kracher

+++ 29. April, 20:21 Uhr: PSG muss auf Defensiv-Star verzichten +++ Paris Saint-Germain muss im Halbfinal-Rückspiel beim FC Bayern am kommenden Mittwoch auf Achraf Hakimi verzichten. Der Marokkaner hatte sich beim wilden 5:4 am Dienstag eine "Verletzung am rechten Oberschenkel" zugezogen, wie PSG am Mittwochabend offiziell mitteilte. Hakimi wird "in den nächsten Wochen ausfallen". Nuno Mendes hingegen, der gegen die Bayern ebenfalls ausgewechselt wurde, wird im Rückspiel voraussichtlich zur Verfügung stehen.

+++ 28. April, 16:32 Uhr: Nach schlechter Behandlung im November: Bayern-Fans verzichten auf Fanmarsch in Paris +++ Die Fans des FC Bayern verzichten vor dem Halbfinal-Hinspiel in Paris freiwillig auf einen organisierten Fanmarsch zum Parc des Princes. Beim letzten Champions-League-Duell im vergangenen November war es zu Problemen mit der Pariser Polizei gekommen, die dieses Mal anscheinend vermieden werden sollen. Die 15 Fanbusse des Rekordmeisters mussten damals auf Verfügen der Polizei vor dem Erreichen der französischen Hauptstadt auf einer Mautstelle bei schlechten sanitären Bedingungen lange warten. "Dort gibt es völlig unzureichende sanitäre Anlagen, eine einzige Toilette und weder Essen noch Getränke, zudem widerspricht die Behandlung der Fans jeglichen Standards", teilte der Klub damals mit. "Dieses Vorgehen ist beispiellos", sagte Jan-Christian Deesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern. Diesmal scheint bisher allerdings alles friedlich zu verlaufen. Alle Busse durften regulär in die Stadt fahren.

+++ 28. April, 12:18 Uhr: Upamecano und Dembelé laden gemeinsame Bekannte ein +++ Dayot Upamecano und Ousmane Dembelé sind beide in Evreux aufgewachsen - in einer Kleinstadt mit gerade einmal 50.000 Einwohnern, 88 Kilometer nordwestlich von Paris gelegen. Der Verteidiger des FC Bayern und der Angreifer von Paris Saint-Germain kennen sich schon lange. Weshalb es "unglaublich" sei, dass die beiden nun im Halbfinale der Champions League aufeinandertreffen, wie Upamecano erklärte. "Ich bin sehr gespannt. Wir haben in der Vergangenheit schon mal gegeneinander gespielt", erklärte Upamecano weiter. In der Jugend spielten beide für Evreux FC, gemeinsame Bekannte haben sie auch. Einige von diesen Menschen aus ihrer Heimatstadt haben Upamecano und Dembelé zum Spiel nach Paris eingeladen, die Kosten für Familie und Freunde aus Evreux übernehmen die beiden Fußballstars. Auf dem Platz soll es aber dennoch nicht zu harmonisch zugehen, wie Upamecano versicherte: "Wir sind bereit, für unsere Teams zu kämpfen."

Die Pressekonferenz mit Dayot Upamecano und Vincent Kompany zum Nachlesen.

+++ 27. April, 20:14 Uhr: Ende der Pressekonferenz +++ Vincent Kompany hat die Fragenflut der Presse beantwortet. Auch interessant: PSG vs. FC Bayern: Schiedsrichter-Team für steht fest - Darum sorgt die Ansetzung für Diskussionen

+++ 27. April, 20:12 Uhr: Kompany über selbstbewusste PSG-Aussagen +++ "Für mich ist der Titelverteidiger im Recht, sich alles zuzusprechen. Wir kämpfen um den Titel, den PSG letztes Jahr gewonnen hat. Sie verdienen jedes Lob. Wir wollen das, was sie haben. Wir sind hungrig. Morgen ist das Hinspiel, es wird ein Rückspiel in München geben und wir hoffen, dass wir über diese beiden Spiele das bessere Team sein werden." Auch interessant: Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München: Champions-League-Halbfinale heute live im Livestream, TV und Ticker

+++ 27. April, 20:09 Uhr: Kompany über Bayern-Offensive +++ "Es liegt in erster Linie an der Qualität der Spieler. Wir können über Tore und Spielphilosphie reden. Aber wir brauchen Spieler, die den Ball im Tor versenken. Du brauchst einen Torwart, der hält und Verteidiger, die tacklen. Alles andere ist nur für Diskussionen. Die Realität ist, du brauchst die Qualität. Und die haben wir." "Sie haben diesen Hunger weiterzumachen. So erreichst du diese Zahlen. Meine Rolle ist, zu schauen, was wir verbessern können und diesen Hunger aufrechtzuerhalten. Es ist die DNA dieses Clubs. Die Hauptsache ist aber das Gewinnen von Trophäen."

+++ 27. April, 20:07 Uhr: Kompany über Jamal Musiala +++ "Es geht ihm gut. Das gehört zum Leben, zum Fußball. Für Spieler wie Jamal kann man alles mit Fußballspielen lösen. Jamal muss sich nicht zu viele Gedanken machen über die Klub-WM und was auch immer. Wie er in den letzten Spielen gespielt hat für uns, soll er weiter machen. Ich sage immer, dass ich ihm trotzdem noch das bisschen Zeit gebe. Er kann eine wichtige Rolle spielen. Aber wir haben auch andere Spieler, die ein Spiel entscheiden können."

+++ 27. April, 20:05 Uhr: Kompany über Harry Kane +++ "Die Menschen in England haben ihn in der Zeit, als er in England gespielt hat, als Torjäger gesehen. Sein Abschluss und Führungsstärke wurden nie unterschätzt. Wir haben noch andere Dinge gesehen, seine Spielintelligenz. Wir können das jetzt genießen – das wurde in England vielleicht etwas unterschätzt. Er altert wie guter Wein, ich genieße auch diese Seite von seinem Spiel."

+++ 27. April, 20:03 Uhr: Kompany über Michael Olise +++ "Was Michael geleistet hat, wie stark er spielt – dabei darf man nicht vergessen, dass er erstmals im Champions League-Halbfinale steht, seine ersten 18 Monate auf Topniveau spielt. Ich sehe in seiner Mentalität, dass er immer noch besser werden kann und will. Hoffentlich kann er immer seine Leistung bringen, auch in solchen Spielen wie morgen. Er kann lange ein Spieler auf Top-Niveau werden."

+++ 27. April, 19:59 Uhr: Kompany über vorweggenommenes Finale +++ "Nein, es gibt noch vier Teams. Diese können alle vom Titel träumen. Wenn es um die Spielphilosophie geht, haben wir ein Spiel vor uns, das unheimlich brutal ist. Sie können verhindern, dass eine gegnerische Mannschaft ihr Spiel aufbaut. Bei PSG ist es wie ein Sturm, der auf einen zukommt."

+++ 27. April, 19:57 Uhr: Kompany über Viertelfinale im Vorjahr +++ "Die Spieler schauen nicht so weit zurück. Alles, was letzte Saison passiert ist und alles, wo wir jetzt stehen, haben wir erreicht, weil wir etwas geleistet haben. Man muss immer schauen, woraus man lernen kann. Unsere Mannschaft hat dieses Jahr schon im Bernabeu gewonnen, in Paris gewonnen. Paris ist natürlich immer noch der Champions-League-Sieger, aber wenn eine Mannschaft diesen Kampf angehen kann, dann sind wir es. Wir wissen, wie stark Paris ist, aber wir wollen dieses Spiel."

+++ 27. April, 19:53 Uhr: Kompany über PSG-Trainer Luis Enrique +++ "Ich denke er macht einen herausragenden Job. Ich muss zurückdenken an die PK, als wir gegen PSG vor eineinhalb Jahren gewonnen haben und ich habe die vielen Journalisten gesehen, die sich zu Enrique gedreht haben. Ich hab gesehen, welches Team er hatte, sie hatten eine so junge Mannschaft, aber mit einer klaren Linie. Ich war nicht überrascht, dass sie die Champions League gewonnen haben. Er investiert so viel Arbeit. Es gibt einen Team Spirit in seinen Teams und er stellt sicher, dass jeder kämpft - und das ist nicht einfach. Aber wir lieben diese Herausforderungen. Wir wollen mit den Besten konkurrieren."

+++ 27. April, 19:50 Uhr: Kompany über Ausfälle im Hinspiel +++ "Wir wollen immer den ganzen Kader zur Verfügung haben. Bei Raphael Guerreiro ist es nicht so schlimm, aber es ist natürlich schade, dass es in dieser Phase passiert. Tom Bischof kommt bald zurück, Lennart Karl kommt bald zurück. Sven Ulreich ist jetzt wieder dabei. Einige, die morgen dabei sind, waren fast die ganze Saison nicht da. Wir haben noch den Kader den wir brauchen, um anzugreifen."

+++ 27. April, 19:48 Uhr: Kompany über die PSG-Offensive +++ "Ich kann die Frage zurückgeben: Was machen sie mit unseren Stürmern? Beide Teams haben unglaublich viel Kreativität, auch was das Positionsspiel und das Finden von Lösungen angeht. Es geht um Details, Intensität und Energie. Wir spielen jetzt schon zum vierten Mal gegeneinander. Wir haben Erfahrung gegen sie, aber das gilt auch für den Gegner."

+++ 27. April, 19:48 Uhr: Kompany über seinen Vertreter Aaron Danks +++ "Danksy hat schon Erfahrung, er war schon eine Zeit an der Seitenlinie in England. Er hat auch eine lautere Rolle normalerweise und im Training. Ich habe 100 Prozent Vertrauen in den Staff und in alle anderen auch."

+++ 27. April, 19:46 Uhr: Kompany über seine Sperre im Hinspiel +++ "Ich bin 1,92 Meter, ich passe nicht in diese Wäschebox. Leider. Wo ich sitze? Irgendwo im Stadion, vielleicht nicht so weit weg von euch. Aber ich kenne mich noch nicht so gut aus im Stadion. Die Abläufe sind eindeutig. Ich weiß, bis wann ich etwas machen darf und wie ich die Mannschaft unterstützen kann. Aber ich bin für dieses Spiel nicht dabei. Sie wissen, dass ich nicht zufrieden bin, wie ich gesperrt wurde. Ich finde das nicht fair, aber es geht einfach darum, dass wir es als Mannschaft lösen. Das können wir."

+++ 27. April, 19:43 Uhr: Upamecano ist durch, kurze Pause vor Kompany +++ Das wars von Upamecano. Bevor es mit Trainer Kompany weitergeht, gibt es eine kurze Pause.

+++ 27. April, 19:41 Uhr: Upamecano über die Kompany-Sperre +++ "Wir haben die ganze Saison mit ihm zusammengearbeitet. Wir haben alles verinnerlicht. Unsere Mentalität wird sich nicht verändern dadurch, dass er nicht an der Seitenlinie steht."

+++ 27. April, 19:39 Uhr: Upamecano über Offensive von PSG +++ "Jeder Spieler bei ihnen kann gefährlich sein. Aber auch bei uns sind die Angreifer sehr gefährlich. Paris ist vorne top. Als Verteidiger ist es immer schwer, gegen Spieler wie Harry Kane zu spielen."

+++ 27. April, 19:38 Uhr: Upamecano über Entwicklung von PSG +++ "Es ist eine neue Generation mit neuen Spielern. Im Moment sind sie einer der Topvereine der Welt. Sie spielen sehr gut zusammen, vorne aggressiv."

+++ 27. April, 19:36 Uhr: Upamecano über Trainer Kompany +++ "Er bringt mir unglaublich viel, vor allem seine Vision als Verteidiger. Er war einer der besten Verteidiger seiner Generation. Er ist ein Vorbild für mich. Es ist unglaublich, ihn als Trainer zu haben, ich mache Fortschritte und bin sehr zufrieden, mit ihm zusammenzuarbeiten."

+++ 27. April, 19:34 Uhr: Upamecano über Wiedersehen mit Dembele +++ "Wir kommen aus der gleichen Stadt mit nur 50.000 Einwohnern. Es ist unglaublich, dass wir uns morgen im Halbfinale wieder treffen. Wir haben natürlich schon einmal gegeneinander gespielt, aber morgen ist ein anderes Spiel. Wir sind beide bereit, für unser Team zu kämpfen."

+++ 27. April, 19:32 Uhr: Upamecano über PSG +++ Das ist ein großes Spiel für uns. Wir sind total fokussiert auf unser Spiel, wollen natürlich gewinnen. PSG hat große Spieler und einen super Kader. Wir sind aber total auf unser Spiel fokussiert und wollen gewinnen."

+++ 27. April, 18:50 Uhr: Pressekonferenz mit Kompany und Upamecano +++ Einen Tag vor dem Halbfinal-Hinspiel stellen sich Trainer Vincent Kompany und Innenverteidiger Dayot Upamecano auf der Pressekonferenz den Fragen der Journalisten. ran zeigt die wichtigsten Aussagen im Liveticker ab 19:30 Uhr.

+++ 26. April, 23:35 Uhr: Bischof und Karl wohl nicht dabei +++ Während Paris aller Voraussicht nach in Bestbesetzung antreten wird, haben die Bayern mit etwas größeren Personalsorgen zu kämpfen. Neben Serge Gnabry und Raphael Guerreiro werden aller Voraussicht nach auch Lennart Karl und Tom Bischof ausfallen. Wie die "Bild" berichtet, befinden sich die beiden Youngster noch im Aufbautraining und werden darauf vorbereitet, im Rückspiel wieder eine Option zu sein. Karl hatte sich vor gut zwei Wochen einen Muskelfaserriss zugezogen. Nur fünf Tage später verkündeten die Bayern, dass auch Bischof aufgrund eines Muskelfaserrisses vorerst ausfallen werde. Insbesondere in der Offensive haben die Bayern - abgesehen von Nicolas Jackson - kaum noch eine wirkliche Alternative zum Stammpersonal.

+++ 26. April, 15:40 Uhr: Nächster Bayern-Star fällt verletzt aus +++ Der FC Bayern gab am Sonntagnachmittag bekannt, dass sich Raphael Guerreiro am Samstag in der Bundesliga beim 4:3-Sieg in Mainz einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen hat. Laut Informationen der "Sport Bild" soll der 32-Jährige wohl mindestens zwei Wochen ausfallen. Damit verpasst er beide Spiele gegen PSG. Guerreiros Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft im Sommer aus. Der FCB gab bereits bekannt, dass der Portugiese den Verein nach drei Saisons verlassen wird. Neben dem Portugiesen fehlt den Münchnern in Paris sicher auch Serge Gnabry, für den die Saison wegen einer Adduktorenverletzung bereits beendet ist. Auch für Lennart Karl und Tom Bischof könnte die Partie zu früh kommen. Beide pausieren wegen eines Muskelfaserrisses.

+++ 26. April, 14:10 Uhr: Schiedsrichter steht fest - Schlechtes Omen für den FCB? +++ Der Schiedsrichter für das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München steht fest: Der Schweizer Sandro Schärer darf das Topspiel leiten. Damit können sich Joshua Kimmich und Co. in ihrer Muttersprache mit dem Schiedsrichter unterhalten. Schärer gilt als einer der aufstrebenden Schiedsrichter in Europa. Der 37-Jährige ist seit 2015 international tätig. Unter anderem pfiff er den UEFA Supercup 2024 zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo (2:0) und das Nations-League-Finale 2025, das Portugal im Elfmeterschießen gegen Spanien gewann. In der Königsklasse leitete er in dieser Saison erst drei Partien, unter anderem den 4:0-Heimsieg von PSG gegen Atalanta und die 2:3-Niederlage von Eintracht Frankfurt gegen Qarabag Agdam. Zuletzt pfiff Schärer die Bayern in der Champions League bei ihrer 1:2-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand in der vergangenen Saison. Nach einem 2:2 im Rückspiel in Mailand platzte der Traum vom erneuten "Finale dahoam" beim Rekordmeister. Die Ansetzung des Eidgenossen könnte also als ein schlechtes Omen angesehen werden.

Schiedsrichter Referee Sandro Schaerer (SUI) im Gespraech Diskussion mit Harry Kane FC Bayern Muenchen FCB (09) FC Bayern Muenchen FCB vs FC Inter Mailand Internazionale Milano Viertelfinale Hinspiel 08.04.2025 DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR QUASI-VIDEO FC Bayern Muenchen FCB vs FC Inter Mailand Internazionale Milano *** Referee Referee Sandro Schaerer SUI in conversation Discussion with Harry Kane FC Bayern Muenchen FCB 09 FC Bayern Muenchen FCB vs FC Inter Milan Internazionale Milano Quarterfinal First leg 08 04 2025 DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR QUASI VIDEO FC Bayern Muenchen FCB vs FC Inter Milan Internazionale Milano Bild: Michael Weber