Im Zuge der Feierlichkeiten nach dem Finalsieg von PSG gegen den FC Arsenal ist es in Paris zu hunderten Festnahmen gekommen.

In Paris ist es bei Zusammenstößen im Zuge der Feierlichkeiten nach dem Champions-League-Finale zu hunderten Festnahmen gekommen.

Wie das französische Innenministerium mitteilte, seien in der Hauptstadt infolge des Triumphs von Paris Saint-Germain im Finale gegen den FC Arsenal 283 Menschen festgenommen worden. Zudem seien sieben Polizisten verletzt worden.

Der französische Innenminister Laurent Nunez nannte die Unruhen, bei denen auch sechs Fahrzeuge und zwei Geschäfte beschädigt wurden, "absolut inakzeptabel". Landesweit kam es demnach zu 416 Festnahmen.

In Paris stürmten Anhänger laut der Nachrichtenagentur AFP die Ringautobahn und hielten den Verkehr auf. Nach dem Sieg von PSG im Elfmeterschießen seien zudem rund 20.000 Fans auf die Champs-Élysées geströmt, teilte die Polizei mit.