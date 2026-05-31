Der FC Arsenal muss nach dem verlorenen Finale in der Champions League nach Elfmeterschießen gegen PSG auch noch den Spott von Rivale FC Chelsea über sich ergehen lassen.

Trotz früher Führung durch Nationalspieler Kai Havertz im Finale der Champions League verliert der FC Arsenal dramatisch im Elfmeterschießen gegen Paris Saint-Germain.

Auf die bittere Pleite folgte dann der fast schon zu erwartende Spott des großen Londoner Rivalen FC Chelsea.

Auf "X" posteten die "Blues" kurz nach Abpfiff einen hämischen Beitrag mit einer Bilderstrecke mehrerer internationaler Pokale: "Besuchen sie Londons Heimat der Trophäen. Buchen Sie jetzt Ihre Stadiontour an der Stamford Bridge", trollte Chelsea dabei die "Gunners". Der Post sammelte bis Sonntagmorgen bereits über 430.000 Likes, auf "Instagram" sogar über 1,4 Millionen.

Auf dem ersten Slide des Posts ist ein Bild des Henkelpotts der "Königsklasse" am Spielfeldrand der Stamford Bridge zu sehen, auf dem zweiten Slide erblickt man die Trophäe vom Gewinn der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025.