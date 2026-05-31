Champions League
Champions League - Finale Paris Saint-Germain gegen FC Arsenal: FC Chelsea macht sich über Rivalen lustig
Aktualisiert:von ran
ran Fußball
Champions League - Fans zerreißen Arsenal vs. PSG: "Verbrechen am Fußball"
Videoclip • 02:10 Min
Der FC Arsenal muss nach dem verlorenen Finale in der Champions League nach Elfmeterschießen gegen PSG auch noch den Spott von Rivale FC Chelsea über sich ergehen lassen.
Trotz früher Führung durch Nationalspieler Kai Havertz im Finale der Champions League verliert der FC Arsenal dramatisch im Elfmeterschießen gegen Paris Saint-Germain.
Auf die bittere Pleite folgte dann der fast schon zu erwartende Spott des großen Londoner Rivalen FC Chelsea.
Auf "X" posteten die "Blues" kurz nach Abpfiff einen hämischen Beitrag mit einer Bilderstrecke mehrerer internationaler Pokale: "Besuchen sie Londons Heimat der Trophäen. Buchen Sie jetzt Ihre Stadiontour an der Stamford Bridge", trollte Chelsea dabei die "Gunners". Der Post sammelte bis Sonntagmorgen bereits über 430.000 Likes, auf "Instagram" sogar über 1,4 Millionen.
Auf dem ersten Slide des Posts ist ein Bild des Henkelpotts der "Königsklasse" am Spielfeldrand der Stamford Bridge zu sehen, auf dem zweiten Slide erblickt man die Trophäe vom Gewinn der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025.
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Champions League: FC Chelsea spielt auf Arsenals Titellosigkeit an
Durch die Niederlage gegen PSG muss Arsenal weiter auf seinen ersten Titelgewinn in der Champions League warten.
Vor der Pleite vom Punkt gegen PSG in Budapest unterlagen die "Gunners" bereits 2006 einmal im Finale, damals mit 1:2 gegen den FC Barcelona in Paris.
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Chelsea hingegen konnte den Titel im höchsten europäischen Klub-Wettbewerb bereits zwei Mal gewinnen. 2012 bezwang man im "Finale dahoam" in München gegen den FC Bayern nach Elfmeterschießen. 2021 führte ausgerechnet Arsenal-Star Havertz die "Blues" mit seinem Treffer in Porto zum Triumph über Manchester City.
Immerhin konnte Arsenal in dieser Saison aber erstmals seit der legendären "Invincibles"-Saison 2003/04 wieder den Titel in der Premier League gewinnen.
Auch interessant: Noten zum Champions-League-Finale: Havertz-Tor reicht nicht, Portugal-Fraktion bei PSG stark
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