Champions League – Führt Kritik von Vincent Kompany zur Karten-Reform?

ran Fußball FC Bayern: Kein Mourinho-Trick! Darum hat Kompany so viel "Tribünen-Erfahrung" Videoclip • 01:06 Min Link kopieren Teilen

Spieler und Trainer sind in der Champions League nach drei Verwarnungen gesperrt. Womöglich wird das bald geändert.

Vincent Kompany wollte es noch einmal loswerden. Denn die Sperre wurmt ihn. Sehr sogar. Deshalb betonte der Trainer des FC Bayern auf der Pressekonferenz vor dem Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain am Dienstag (ab 21 Uhr im ran-Liveticker): "Sie wissen, dass ich nicht zufrieden bin, wie ich gesperrt wurde. Ich finde das nicht fair." Er hatte im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid die dritte Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb gesehen und wurde dementsprechend für das Spiel in Paris gesperrt. Denn was für die Spieler gilt, wird auch bei den Trainern so gehandhabt.

Champions-League-Sperren: Ändert die UEFA die Regel? Doch es gibt Hoffnung. Zwar nicht für das Hinspiel, aber für die Zukunft. Denn wie "t-online" berichtet, soll auch durch die mehrfach von Kompany geäußerte Kritik die bereits angelaufene Prüfung einer möglichen Anpassung der Regel "mit weiteren Argumenten befeuert" worden sein. Auch andere Trainer sollen die Regel kritisch sehen. Kompany hatte nach dem Rückspiel gegen Real eine Änderung angeregt, da "diese Sperren-Regel etwas zu aggressiv" sei. Er verwies dabei auf die erhöhte Anzahl an Spielen, die es in der Champions League inzwischen gibt. Die Regelung mit den drei Gelben Karten wurde aber nicht verändert. Erst nach dem Viertelfinale werden die Karten gelöscht.

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