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Champions League - Real Madrid muss Gelbsperre verkraften: Aurelien Tchouameni verpasst die Entscheidung beim FC Bayern

Aktualisiert:

von SID/ran.de

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FC Bayern - Fans ätzen gegen Vini Jr.: "Ist ihm das nicht peinlich?"

Videoclip • 02:08 Min

Vor dem Gigantenduell mit den Königlichen wollte Vincent Kompany den möglichen Gelbsperren keine große Bedeutung schenken. Real Madrid muss nun auf einen Star im Rückspiel verzichten.

Es könne "keine Taktik sein", Gelbe Karten zu provozieren, betonte Vincent Kompany vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League: "Das passt bei uns nicht".

Gleich sechs Real-Stars wären bei einer Gelben Karte für das Rückspiel am kommenden Mittwoch in der Allianz Arena gesperrt gewesen: Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Aurélien Tchouameni, Jude Bellingham, Vinícius Júnior und Kylian Mbappé. Bei den Bayern waren Dayot Upamecano und Konrad Laimer vorbelastet.

Mit Tchouameni hat es nur einen Star erwischt. Der Franzose foulte Joshua Kimmich, weil er im Zweikampf etwas zu spät kam. Der Mittelfeldstratege ist extrem wichtig für das Spiel von Real Madrid. Seine Gelbsperre ist ein herber Rückschlag für die Königlichen.

"Wenn die Intensität hoch ist, kann immer etwas passieren", sagte Kompany vor dem Spiel. "Das Spiel wird genug Emotionen haben", hatte Sportvorstand Max Eberl bereits beim Abflug nach Madrid am Montagnachmittag betont: "Da muss sich jeder, der vorbelastet ist, im Griff haben. All diese Kleinigkeiten gehören zu so einem großen Spiel dazu."

Die Bayern legten den Fokus jedoch lieber auf sich selbst.

Vor Duelle mit Real Madrid: FC Bayern quasi ohne Ausfälle

Vor allem der Umstand, dass Kompany personell aus dem Vollen schöpfen kann, stimmt die Beteiligten auch für das Rückspiel zuversichtlich. Vor allem nach dem starken Hinspielergebnis im Bernabeu.

"Wir haben jetzt den gesamten Kader mit dabei, es sind alle gesund, alle einsatzfähig und das gibt uns allen einfach ein gutes Gefühl", freute sich Eberl bereits vor dem Spiel. "Das", ergänzte Mittelfeldchef Joshua Kimmich, "ist dieses Jahr ganz, ganz wichtig".

Im Rückspiel gilt es in der Allianz Arena eine 2:1-Führung zu verteidigen.

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