ran Fußball FC Bayern - Fans ätzen gegen Vini Jr.: "Ist ihm das nicht peinlich?" Videoclip • 02:08 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern meistert das schwere Auswärtsspiel bei Real Madrid und holt den Sieg im Bernabeu. Manuel Neuer erwischt dabei einen Sahnetag. Die Noten und Einzelkritiken zu den Bayern-Spielern.

Der FC Bayern hat das Tor zum Halbfinale der Champions League weit aufgestoßen. Der deutsche Rekordmeister gewann das Viertelfinal-Hinspiel bei Real Madrid mit 2:1 (1:0). Dabei konnten sich die Bayern vor allem auf Torwart Manuel Neuer verlassen, der besonders Kylian Mbappe reihenweise zur Verzweiflung brachte. Insgesamt präsentierten sich die Bayern im Kollektiv stark, wenn auch mit Ausreißern nach unten. Real Madrid muss Gelbsperre verkraften: Aurelien Tchouameni verpasst die Entscheidung beim FC Bayern ran hat die Leistungen der Bayern-Stars bewertet.

Manuel Neuer Sollte mit seiner Erfahrung dem Bernabeu trotzen. Seine erste Aktion ist aber ein misslungener Abschlag, der postwendend zurückkommt. Verhindert gegen Mbappe jedoch den Rückstand. Wenige Minuten später ist er auch gegen Vinicius zur Stelle und hält schließlich überragend gegen Mbappe (29.). Bringt den Franzosen auch nach 66 Minuten mit einer erneuten Weltklasse-Tat zur Verzweiflung. Beim Gegentreffer ohne Chance, was aber nichts an seiner überragenden Leistung ändert. Einziger Makel: Seine Spieleröffnung ist nicht mehr so gut wie früher. ran-Note: 1

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Josip Stanisic Agiert auf der rechten Abwehrseite gegen Vinicius Jr. und hat im direkten Duell gegen den Brasilianer große Probleme. Bekommt aber immer wieder Hilfe von Upamecano und auch Olise. Offensiv fällt der Kroate positiver auf, taucht immer wieder in gefährlichen Räumen auf. ran-Note: 3

Dayot Upamecano Hätte die Bayern-Seele früh beruhigen können, doch der Franzose vergibt die Großchance frei vor dem Tor (9.), weil er den Ball nicht sauber trifft. Defensiv lange über jeden Zweifel erhaben, kann Vinicius Jr. immer wieder mit seinem Tempo stellen. Dann aus dem Nichts mit einem haarsträubenden Fehler, den der Offensivstar von Real im Duell mit Neuer nicht ausnutzen kann (61.). Beim 1:2 verliert er Mbappe in seinem Rücken aus den Augen. ran-Note: 3

Jonathan Tah In der ersten Halbzeit deutlich unauffälliger und weniger in Aktion als Nebenmann Upamecano. Bekommt nach der Pause deutlich mehr Arbeit und mit Mbappe auch mehr Probleme. Sieht nach rüdem Tritt gegen den Franzosen Gelb (71.) und ist damit noch gut bedient. Kann beim Anschlusstreffer der Madrilenen die Hereingabe von Alexander-Arnold nicht verhindern. ran-Note: 3

Konrad Laimer Der Österreicher agiert auf der linken Seite nominell gegen Güler, macht aber auch oft Bekanntschaft mit Mbappe. Im Laufduell gegen den Franzosen naturgemäß unterlegen. Macht aber ansonsten einen ordentlichen Job und vermeidet eine Gelbsperre für das Rückspiel. Wird gegen Davies ausgewechselt. ran-Note: 3

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Joshua Kimmich Überragender Auftritt im Zentrum des Nationalspielers. Lenker und Denker mit und gegen den Ball. Trifft die richtigen Entscheidungen im Gegenpressing, wenngleich hin und wieder seine Tempodefizite auffallen. Geht auch in der wilden Schlussphase gut voran. Beweist Leader-Qualitäten in einem wichtigen Spiel. ran-Note: 2

Aleksandar Pavlovic Der Nationalspieler wirkt lange nervös und leistet sich im Passspiel einige ungewohnte Schnitzer. Lässt auch im Pressing das Timing teilweise vermissen, wodurch er das Mittelfeld für Real-Konter preisgibt. Überragender Ballgewinn gegen Carreras vor dem 2:0, der ihm sichtbar Auftrieb gibt. Geht beim 1:2 aber nicht mit Vorlagengeber Alexander-Arnold mit. ran-Note: 3

Michael Olise Sorgt bei Carreras wohl mehrere Nächte für Albträume. Lässt den Linksverteidiger der Madrilenen immer wieder alt aussehen, ist ein ständiger Unruheherd von der rechten Seite. Legt das 2:0 durch Kane (46.) auf. Einzig ein eigenes Tor bleibt ihm verwehrt. ran-Note: 2

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Serge Gnabry Muss die Bayern eigentlich nach schlimmem Pitarch-Fehlpass in Führung bringen, scheitert aber völlig frei an Lunin (28.). Wirkt auch sonst zunächst unglücklich, ehe er Diaz mit einem tollen Steilpass in Szene setzt und das 1:0 damit vorbereitet (41.). In der zweiten Halbzeit kaum noch zu sehen, macht in der 69. Minute Platz für Musiala. ran-Note: 3

Luis Diaz Kommt nicht gut ins Spiel rein. Seine Dribblings sind erfolglos, leistet sich zudem auch einige Fehlpässe. Ist dann aber zur Stelle, als es wichtig wird, und schiebt nach Gnabrys Steckpass zum 1:0 ein. (41.). Nach der Pause wieder vermehrt unglücklich und mit vielen Ballverlusten. Sinnbildlich sein schlechter Pass auf Olise in der Nachspielzeit, der eine großartige Konterchance zunichtemacht. ran-Note: 4

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Harry Kane Der Einsatz des Engländers stand lange auf der Kippe, letztlich gab es grünes Licht. Legt vor Upamecanos Großchance mit viel Übersicht auf den Franzosen ab (9.) und hat beim 1:0 als vorletzter Passgeber seine Füße im Spiel. Lässt aber bei seinen gefürchteten Flankenwechseln die Präzision vermissen. Trifft wenige Sekunden nach Wiederanpfiff aus der Distanz zum 2:0. ran-Note: 2

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