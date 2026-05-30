Das Finale der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und FC Arsenal in Budapest wird ungewöhnlich früh bereits um 18 Uhr angepfiffen. ran erklärt, warum das ab dieser Saison so ist.

Das Finale der Champions League findet 2026 in Budapest in der Puskas Arena statt. Dabei wird es beim Aufeinandertreffen zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal zu einer Neuerung kommen.

Zum ersten Mal wird das Finale in diesem Jahr bereits um 18:00 Uhr MEZ angepfiffen. In der Vergangenheit war für gewöhnlich 21:00 Uhr die bevorzugte Anstoßzeit.

Durch die Veränderung soll laut der FIFA für ein "durch die Optimierung von Logistik und Abläufen am Spieltag sowie durch andere konkrete Vorteile für ein besseres Erlebnis für Fans, Mannschaften und Austragungsstädte gesorgt werden."

Neben den Vorteilen für Fans und Veranstalter vor Ort begründet die UEFA die Entscheidung auch mit einem weltweit besseren Zugang für Fans. "Es wird eine einladende Atmosphäre geschaffen, die es Familien und Kindern leicht macht, dem größten und wichtigsten Fußballspiel der Saison beizuwohnen", heißt es weiter.