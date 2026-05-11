Das Champions-League-Finale 2026 in Budapest zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal wird vom deutschen Schiedsrichter Daniel Siebert geleitet.

Große Ehre für Daniel Siebert: Der Berliner Schiedsrichter leitet das Finale der Champions League zwischen Titelverteidiger Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal am 30. Mai in Budapest (ab 21:00 Uhr im Liveticker).

Für den 42-Jährigen ist es das erste Europacup-Finale. Er wird von seinen Assistenten Jan Seidel und Rafael Foltyn unterstützt. Als Video-Assistenten fungieren Bastian Dankert und Robert Schröder.

Bislang haben erst vier deutsche Unparteiische ein Endspiel der Champions League geleitet: Hellmut Krug (1998), Markus Merk (2003), Herbert Fandel (2007) und Felix Brych (2017).