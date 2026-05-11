Premier League
FC Liverpool präsentiert Denkmal für Diogo Jota
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
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Videoclip • 01:40 Min
Der englische Fußball-Rekordmeister FC Liverpool hat das Denkmal zu Ehren seines tödlich verunglückten Profis Diogo Jota und dessen Bruders André Silva präsentiert, das die Reds an der heimischen Anfield Road aufstellen wollen.
Es trägt den Titel "Forever 20" und soll ihr Leben feiern, ihre Verbundenheit miteinander und "die Liebe sowie den Respekt, den Familie, Teamkollegen und Fans auf der ganzen Welt für sie empfinden", wie es in einer Mitteilung des Klubs hieß.
Das Denkmal zeigt in der Mitte eine fließende Herzskulptur, die an Diogos ikonischen Torjubel erinnern soll. Aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, sind auch die Zahlen 20 und 30 zu sehen - die jeweiligen Rückennummern der Brüder. Außerdem wurde das Lied verewigt, das die Liverpool-Fans bis heute zu Ehren Jotas in der 20. Minute jedes Spiels anstimmen.
Das auf einem Steinsockel angebrachte Denkmal soll an der 97 Avenue aufgestellt werden, wo schon jetzt Blumen, Schals, Karten, Trikots und kleine Kunstwerke an die Brüder erinnern. Jota und Silva waren im Juli 2025 bei einem Autounfall ums Leben gekommen.
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