FC Bayern - Fans nach VAR-Chaos auf 180: "Das ist ein Skandal"

Bayer 04 Leverkusen gastiert im Achtelfinale der Champions League beim FC Arsenal. So verfolgt ihr das Rückspiel im TV, Livestream und Liveticker.

Im Achtelfinale der Champions League stehen die Rückspiele an. Bayer 04 Leverkusen muss am Dienstagabend (ab 21 Uhr im Liveticker) beim FC Arsenal um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen.

Die Werkself hat sich im Hinspiel überraschend gut verkauft und lag nach dem Treffer von Robert Andrich (46.) lange Zeit mit 1:0 in Führung. Der FC Arsenal bekam jedoch kurz vor dem Schluss einen schmeichelhaften Elfmeter, den Kai Havertz (86.) zum Ausgleich verwandelte.

Auf dem Papier ist nach dem 1:1 im Rückspiel alles offen, jedoch sind die Gunners selbstredend der Favorit. Nicht umsonst hat das Team aus London die Champions-League-Ligaphase auf Platz eins beendet und führt die Premier League an.

Leverkusen war in der Bundesliga zuletzt eher unbeständig unterwegs und rangiert auch nur an sechster Stelle.

Seit dem verlorenen Champions-League-Finale 2002 gegen Real Madrid hat es Leverkusen nicht mehr ins Viertelfinale der Königsklasse geschafft.