Champions League
FC Bayern oder Paris müssen sich warm anziehen: Dieser FC Arsenal ist bereit für den Champions-League-Sieg – ein Kommentar
Aktualisiert:von Justin Kraft
ran Fußball
Champions League - Fans grillen Arsenal und Atletico: "Verbrechen am Fußball"
Videoclip • 02:00 Min
Der Tenor ist in Deutschland derzeit klar: Paris Saint-Germain oder der FC Bayern werden das Finale gewinnen. Doch der FC Arsenal ist bereit für den Titel. Ein Kommentar.
In Deutschland klopfen sich viele bereits lachend auf die Oberschenkel: Schön für den FC Arsenal, dass er zum zweiten Mal in der eigenen Klubgeschichte das Finale der Champions League erreicht hat. Aber letztlich ging es gegen Atletico Madrid nur darum, wer im Finale unter die Räder gerät.
Einigen muss man dabei die Frage stellen, ob sie das Spiel des FC Bayern gegen den FC Arsenal in der Ligaphase bereits vergessen haben. Ja, die Gunners waren damals in deutlich besserer Form als in den vergangenen Wochen. Ja, die Münchner waren damals vielleicht nicht ganz auf dem Höhepunkt ihres Schaffens.
Aber was Arsenal gegen Atletico Madrid im Rückspiel gezeigt hat, war unglaublich reif und abgeklärt. Mit einer kontrollierten und souveränen Leistung haben sie die Rojiblancos ausgeschaltet.
Und auch in der Liga kam das Team von Mikel Arteta zuletzt wieder besser in Form. Mit fünf Punkten und einem Spiel mehr als Manchester City haben sie mindestens eine Hand am Premier-League-Titel.
Dieses Arsenal ist anders als das der Vorjahre. Sie sind mental stabil, haben sich nach einer wechselhaften Phase wieder in eine Form gespielt, in der sich sowohl PSG als auch der FC Bayern im Champions-League-Finale warm anziehen müssten.
Weitere Fußball-Videos
Champions League: Arsenal hat eine einmalige Qualität
Denn so spektakulär deren Fußball in der Offensive auch ist, so schwer tun sie sich bisweilen mit Teams, die so gut organisiert sind wie die Gunners. Arsenal hat alles, um diese beiden Dampfwalzen zum Stillstand zu bringen.
Wie sie mit Standardsituationen ein Spiel entschleunigen und das Spiel in die gegnerische Hälfte verlagern können, ist im europäischen Fußball einmalig. Arsenal beherrscht es, eine Führung zu verteidigen und sich mit allen Mitteln der Kunst auf die Uhr zu setzen.
Das Potenzial ist da, dass entweder Bayern oder PSG die Nerven und die Geduld verlieren und zu sehr in die Offensive gehen. Dass sie ins offene Messer laufen und eiskalt ausgekontert werden. Arsenal ist kein Außenseiter in diesem Finale. Arsenal ist seit Monaten einer der heißesten Mitfavoriten auf den Henkelpott. Weil sie überragend darin sind, den Rhythmus von Mannschaften zu brechen, die aus ihrer Sicht etwas zu viel Spaß am Fußball haben.
Man mag das in den vergangenen Monaten vielleicht etwas vergessen haben. Vielleicht hat das Spektakel zwischen den anderen beiden Halbfinalisten auch ein wenig die Sinne vernebelt. Aber Arsenal ist der perfekte Partycrasher und in der Lage, dem Spektakel der möglichen Finalgegner den Zahn zu ziehen.
Der Tenor, es sei zwischen Atletico und Arsenal nur darum gegangen, wer sich im Finale eine Niederlage von Paris oder den Bayern abholen darf, ist allenfalls überheblich. Mit der Realität hat er wenig zu tun. Es ist davon auszugehen, dass die Engländer das Finale sehr eng und zäh gestalten werden – egal, wer im zweiten Halbfinale nachzieht.
Auch interessant: Champions-League-Finale 2026 in Budapest: Wo und wann das Endspiel steigt - und wie man an Tickets kommt
Weitere News zur Champions League
Champions League
Champions-League-Finale 2026: Datum, Spielort, live Übertragungen im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker
Champions League
FC Bayern hadert mit Elferszene: Darum hatte der Schiri recht
Champions League
Schiri für Bayern-Spiel fix: PSG gewann mit ihm einen Titel
Champions League
FC Bayern vs. PSG heute live: Wer zeigt das Halbfinal-Rückspiel im TV & Stream? Schiedsrichter in der Kritik
Champions League
Champions League: Highlights heute live im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream
Champions League
Alte Regel gilt nicht mehr: So kommt Bayern ins Finale der Champions League