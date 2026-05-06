Der Tenor ist in Deutschland derzeit klar: Paris Saint-Germain oder der FC Bayern werden das Finale gewinnen. Doch der FC Arsenal ist bereit für den Titel. Ein Kommentar.

In Deutschland klopfen sich viele bereits lachend auf die Oberschenkel: Schön für den FC Arsenal, dass er zum zweiten Mal in der eigenen Klubgeschichte das Finale der Champions League erreicht hat. Aber letztlich ging es gegen Atletico Madrid nur darum, wer im Finale unter die Räder gerät.

Einigen muss man dabei die Frage stellen, ob sie das Spiel des FC Bayern gegen den FC Arsenal in der Ligaphase bereits vergessen haben. Ja, die Gunners waren damals in deutlich besserer Form als in den vergangenen Wochen. Ja, die Münchner waren damals vielleicht nicht ganz auf dem Höhepunkt ihres Schaffens.

Aber was Arsenal gegen Atletico Madrid im Rückspiel gezeigt hat, war unglaublich reif und abgeklärt. Mit einer kontrollierten und souveränen Leistung haben sie die Rojiblancos ausgeschaltet.

Und auch in der Liga kam das Team von Mikel Arteta zuletzt wieder besser in Form. Mit fünf Punkten und einem Spiel mehr als Manchester City haben sie mindestens eine Hand am Premier-League-Titel.

Dieses Arsenal ist anders als das der Vorjahre. Sie sind mental stabil, haben sich nach einer wechselhaften Phase wieder in eine Form gespielt, in der sich sowohl PSG als auch der FC Bayern im Champions-League-Finale warm anziehen müssten.