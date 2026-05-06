Der Portugiese Joao Pinheiro pfeift am Mittwoch das Halbfinal-Rückspiel des deutschen Rekordmeisters in der Champions League gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain.

Zwei Tage vor dem entscheidenden Rückspiel im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain steht der Schiedsrichter der Partie fest. Joao Pinheiro übernimmt am Mittwoch die Spielleitung in der Allianz Arena.

Der Portugiese stand in der ersten Halbzeit direkt im Blickpunkt. Vor allem eine Szene brachte die Bayern-Fans zur Weißglut: Vitinha schlug den Ball aus dem eigenen Strafraum heraus. João Neves stand in der Bahn und hatte seine Hand hoch abgespreizt vom Arm. Der Unparteiische ließ das Spiel laufen. Und auch der VAR meldete sich nicht. Wohl korrekterweise - Neves hat einen Befreiungsschlag verhindert, wodurch man nicht von Absicht ausgeht.

Der 38-Jährige Pinhero leitete bisher zwei Partien der Münchner in der "Königsklasse". In der laufenden Saison (2:1 bei PSV Eindhoven) und in der vergangenen Spielzeit (3:1 gegen Slovan Bratislava) gingen die Bayern dabei jeweils als Sieger vom Platz. Gegen Eindhoven verwarnte er übrigens FCB-Coach Vincent Kompany und zeigte ihm eine der drei Gelben Karten, die letztlich zur Sperre des Belgiers im Hinspiel gegen PSG führten.

Unterstützt wird Pinheiro in München von seinen Assistenten Bruno Jesus und Luciano Maia (beide ebenfalls Portugiesen). Als 4. Offizieller fungiert Espen Eskas aus Norwegen, die VAR-Schiedsrichter sind Marco Di Bello (Italien) und Tiago Martins (Portugal). Das gesamte Team der Unparteiischen setzt sich somit aus drei Ländern zusammen.

Durchaus pikant: Mit Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha und Goncalo Ramos spielen gleich vier Portugiesen für PSG, können also in ihrer Muttersprache mit dem Referee diskutieren.