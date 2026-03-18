FC Bayern: Leonard Prescott plötzlich im Fokus - wer ist das 16 Jahre alte Juwel?

Wegen der Torhüter-Misere beim FC Bayern rückt ein erst 16 Jahre altes Torwart-Juwel in den Fokus beim FC Bayern München. Zweimal schon stand er im Kader. Wer ist Leonard Prescott, der bereits das Interesse internationaler Top-Klubs geweckt haben soll?

Beim FC Bayern hielten sie den Atem an. "Ich habe etwas gespürt. Ich hoffe, nichts Schlimmes", sagte Sven Ulreich nach dem 1:1 gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga. Die Nummer drei des Rekordmeisters war in der Schlussphase nicht mehr in der Lage, Abstöße durchzuführen. Ulreich spielte trotzdem durch. Mangels Optionen.

Am Sonntag dann folgte die bittere Diagnose. Ulreich zog sich einen Muskelbündelriss in den rechten Adduktoren zu und fällt vorerst aus. Damit gehen dem Rekordmeister vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch gegen Atalanta Bergamo (ab 21 Uhr im Liveticker) die Torhüter aus.

Manuel Neuer laboriert an einem weiteren Muskelfaserriss in der Wade. Und Jonas Urbig rasselte beim 6:1 im Hinspiel in Bergamo mit Atalanta-Stürmer Nikola Krstovic so unglücklich zusammen, dass ihn eine Gehirnerschütterung ausbremste.

Weil auch Leon Klanac, die eigentlich Nummer vier der Münchner, derzeit verletzt ist, hatte schon in Bergamo U19-Keeper Leonard Prescott erstmals auf der Bank gesessen. Das Torwartteam der Bayern bestand somit aus Urbig, Ulreich und dem 16-Jährigen.

Gegen Leverkusen jetzt gar nur noch aus Ulreich und Prescott. Der Teenager rückt momentan in Rekordzeit ins Scheinwerferlicht. Und plötzlich ist selbst ein Szenario denkbar, in dem er im Champions-League-Rückspiel gegen Bergamo am Mittwoch erstmals zwischen den Pfosten bei den Profis stehen könnte.

Damit würde Prescott mit riesigem Abstand einen Vereinsrekord aufstellen. Denn er wäre der deutlich jüngste Keeper, der jemals in einem Pflichtspiel des FC Bayern zum Einsatz kam. Die bisherige Bestmarke hält noch immer Sven Scheuer aus der Saison 1989/90, als dieser im Alter von 18 Jahren und 237 Tagen im Europapokal der Landesmeister gegen die Glasgow Rangers debütierte.