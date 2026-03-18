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FC Bayern: Leonard Prescott plötzlich im Fokus - wer ist das 16 Jahre alte Juwel?
Aktualisiert:von Christian Stüwe
ran Fußball Bundesliga
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Videoclip • 02:04 Min
Wegen der Torhüter-Misere beim FC Bayern rückt ein erst 16 Jahre altes Torwart-Juwel in den Fokus beim FC Bayern München. Zweimal schon stand er im Kader. Wer ist Leonard Prescott, der bereits das Interesse internationaler Top-Klubs geweckt haben soll?
Beim FC Bayern hielten sie den Atem an. "Ich habe etwas gespürt. Ich hoffe, nichts Schlimmes", sagte Sven Ulreich nach dem 1:1 gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga. Die Nummer drei des Rekordmeisters war in der Schlussphase nicht mehr in der Lage, Abstöße durchzuführen. Ulreich spielte trotzdem durch. Mangels Optionen.
Am Sonntag dann folgte die bittere Diagnose. Ulreich zog sich einen Muskelbündelriss in den rechten Adduktoren zu und fällt vorerst aus. Damit gehen dem Rekordmeister vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch gegen Atalanta Bergamo (ab 21 Uhr im Liveticker) die Torhüter aus.
Manuel Neuer laboriert an einem weiteren Muskelfaserriss in der Wade. Und Jonas Urbig rasselte beim 6:1 im Hinspiel in Bergamo mit Atalanta-Stürmer Nikola Krstovic so unglücklich zusammen, dass ihn eine Gehirnerschütterung ausbremste.
Weil auch Leon Klanac, die eigentlich Nummer vier der Münchner, derzeit verletzt ist, hatte schon in Bergamo U19-Keeper Leonard Prescott erstmals auf der Bank gesessen. Das Torwartteam der Bayern bestand somit aus Urbig, Ulreich und dem 16-Jährigen.
Gegen Leverkusen jetzt gar nur noch aus Ulreich und Prescott. Der Teenager rückt momentan in Rekordzeit ins Scheinwerferlicht. Und plötzlich ist selbst ein Szenario denkbar, in dem er im Champions-League-Rückspiel gegen Bergamo am Mittwoch erstmals zwischen den Pfosten bei den Profis stehen könnte.
Damit würde Prescott mit riesigem Abstand einen Vereinsrekord aufstellen. Denn er wäre der deutlich jüngste Keeper, der jemals in einem Pflichtspiel des FC Bayern zum Einsatz kam. Die bisherige Bestmarke hält noch immer Sven Scheuer aus der Saison 1989/90, als dieser im Alter von 18 Jahren und 237 Tagen im Europapokal der Landesmeister gegen die Glasgow Rangers debütierte.
Leonard Prescott kommt Profi-Kader näher
Für Prescott wäre es eine Fügung des Schicksals. Aber womöglich auch ein Fingerzeig für die Zukunft. Die "tz" berichtete Mitte Februar, dass bereits mehrere große Vereine Interesse an dem Torwart-Juwel angemeldet hätten, das in München einen Vertrag bis zum Sommer 2027 besitzt.
Gleichzeitig soll der 1,96 Meter große Keeper dem Bericht zufolge darauf bestehen, eine klare Perspektive auf Einsätze im Profibereich aufgezeigt zu bekommen. Was eigentlich schwer erscheint, da er aktuell Neuer, Urbig, Ulreich und Klanac vor sich hat. Doch im Fußball geht's ja manchmal schnell und unerwartet.
Normalerweise läuft Prescott für die U19 des FC Bayern auf, mit den Profis durfte er aber schon häufiger trainieren. Durch die Nominierung für den Champions-League- und Bundesliga-Kader rückt er nun noch näher an die Bayern-Stars heran.
Prescott gilt als großes Talent zwischen den Pfosten, als athletischer Keeper, der alle Anforderungen des modernen Torwartspiels erfüllen kann.
Leonard Prescott wurde in den USA geboren
Der Teenager wurde am 23. September 2009 in New York geboren, neben der deutschen besitzt er auch die US-amerikanische Staatsangehörigkeit. Für die deutsche U17-Nationalmannschaft bestritt er bisher sechs Spiele, Prescott wäre aber auch für die USA spielberechtigt.
Aufgewachsen ist der Torwart in Berlin, vor drei Jahren wechselte er aus der Jugend von Union Berlin nach München.
Ein erstes Mal im Kader der Bayern-Profis stand Prescott beim 5:0-Sieg im Testspiel gegen RB Salzburg Anfang des Jahres. Zum Einsatz kam er nicht. Doch jetzt könnte es plötzlich ganz schnell gehen, wenn keiner der angeschlagenen Vier rechtzeitig fit wird.
Übrigens: Laut Jugendarbeitsschutzgesetz dürfte Prescott nach 20:00 Uhr eigentlich gar nicht zum Einsatz kommen. Doch für Sportler gibt es eine spezielle Ausnahmeregelung, die es ihnen gestattet, bis 23:00 Uhr zu arbeiten. Sollte das Spiel länger dauern, bräuchte Prescott eine Sondergenehmigung.
Jannis Bärtl wohl die einzige Alternative zu Prescott
Lediglich Jannis Bärtl könnte Prescott theoretisch noch in die Suppe spucken. Mit seinen 19 Jahren ist dieser schließlich ein wenig erfahrener, was Vincent Kompany womöglich berücksichtigt.
Bärtl hat in der laufenden Saison elf Einsätze in der Regionalliga für Bayern II absolviert und dabei auch nur elf Gegentore kassiert. In den letzten sechs Spielen stand er aufgrund der Klanac-Verletzung stets von Beginn an im Tor.
Bei den Profis kam er noch nicht zum Einsatz, wobei er in der laufenden Saison immerhin zweimal im Kader stand. Zuletzt war das beim 3:2-Sieg in Dortmund der Fall.
Bärtl ist seit 2013 im Verein und wurde lediglich 2023/24 nach Karlsruhe verliehen.
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